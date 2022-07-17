5 важных пунктов, по которым невозможны компромиссы в семейной жизни

Работать над отношениями надо. Но иногда это изначально не имеет смысла: уработаетесь вдрызг, устанете — и все равно разведетесь (ну или вся жизнь превратится в одну сплошную тяжкую работу).

Вы можете быть очень разными и все-таки быть вместе — такое случается сплошь и рядом: все удивляются, умиляются и завидуют. Например, он боксер, а она скрипачка. Или он профессор филологии, а она следователь по уголовным делам. Или даже он сын олигарха, а она дочь школьного учителя — у них все равно есть будущее. Да что там! Если даже вы вегетарианка, а он адепт секты Аткинса, вы со временем привыкнете готовить в разных кастрюлях или заказывать себе обеды из разных ресторанов. Но есть камни преткновения, о которые разбиваются все. Если по этим пунктам (хотя бы по одному из них) у вас двоих есть сверхидеи, то лучше разбегаться сразу, как только закончится конфетно-букетный период.

Гендерные роли

Вы можете провозглашать идеи феминизма и уверять всех вокруг, что мужчина и женщина имеют равные шансы сделать карьеру. Но если вы при этом где-то в глубине души все равно бережно храните патриархальный стереотип «мужчина=добытчик», то вряд ли сможете простить мужа, поверившего вашим либеральным лозунгам, а не патриархальным стереотипам.

вы хотите работать и получать второе высшее, а муж настаивает, что женщина должна заботиться о доме и о детях;

вы не умеете готовить, а муж уверен, что все женщины должны уметь;

вы четко различаете «мужскую и женскую» работы, а муж не умеет прибивать полочки…

Вам будет стыдно, что он зарабатывает меньше, вы будете его пилить… И добром это не кончится. Более очевидные сюжеты:

Вместе можно жить, либо если вас вообще не интересует гендерный вопрос, либо если ваши представления в этом секторе бытия совпали.

Дети

Начните с главного: оба ли вы хотите (не хотите) детей. Когда один хочет, а второй принципиально против, — это провал. Не берем ситуации «вообще-то хочу, но сейчас денег нет» или всякие другие временные сюжеты, которые можно согласовывать и обговаривать. Но сожительство чайлдфри и блюстителя семейных ценностей невозможно. Во всяком случае, на долговременной основе. Если вы оба хотели детей, сложности начнутся позже. Ваши отношения сделают вираж и вернутся к п.1: кто должен сидеть в декрете, вставать по ночам и вообще заниматься воспитанием? Если гендерные стереотипы не отравляют ваше существование, уже хорошо. Но если один из родителей ратует за свободу и творчество, а другой за порядок и дисциплину — будет сложно. А если один из вас лучшим методом воспитания считает порку по субботам, а второй — активное слушание, то вы точно не уживетесь. Так что эти вопросы лучше проговорить ДО того, как появятся дети.