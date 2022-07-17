5 важных пунктов, по которым невозможны компромиссы в семейной жизни

Работать над отношениями надо. Но иногда это изначально не имеет смысла: уработаетесь вдрызг, устанете — и все равно разведетесь (ну или вся жизнь превратится в одну сплошную тяжкую работу).
Вы можете быть очень разными и все-таки быть вместе — такое случается сплошь и рядом: все удивляются, умиляются и завидуют. Например, он боксер, а она скрипачка. Или он профессор филологии, а она следователь по уголовным делам. Или даже он сын олигарха, а она дочь школьного учителя — у них все равно есть будущее. Да что там! Если даже вы вегетарианка, а он адепт секты Аткинса, вы со временем привыкнете готовить в разных кастрюлях или заказывать себе обеды из разных ресторанов. Но есть камни преткновения, о которые разбиваются все. Если по этим пунктам (хотя бы по одному из них) у вас двоих есть сверхидеи, то лучше разбегаться сразу, как только закончится конфетно-букетный период.
Гендерные роли
Вы можете провозглашать идеи феминизма и уверять всех вокруг, что мужчина и женщина имеют равные шансы сделать карьеру. Но если вы при этом где-то в глубине души все равно бережно храните патриархальный стереотип «мужчина=добытчик», то вряд ли сможете простить мужа, поверившего вашим либеральным лозунгам, а не патриархальным стереотипам.Вам будет стыдно, что он зарабатывает меньше, вы будете его пилить… И добром это не кончится. Более очевидные сюжеты:
- вы хотите работать и получать второе высшее, а муж настаивает, что женщина должна заботиться о доме и о детях;
- вы не умеете готовить, а муж уверен, что все женщины должны уметь;
- вы четко различаете «мужскую и женскую» работы, а муж не умеет прибивать полочки…
Вместе можно жить, либо если вас вообще не интересует гендерный вопрос, либо если ваши представления в этом секторе бытия совпали.
Дети
Начните с главного: оба ли вы хотите (не хотите) детей. Когда один хочет, а второй принципиально против, — это провал. Не берем ситуации «вообще-то хочу, но сейчас денег нет» или всякие другие временные сюжеты, которые можно согласовывать и обговаривать. Но сожительство чайлдфри и блюстителя семейных ценностей невозможно. Во всяком случае, на долговременной основе. Если вы оба хотели детей, сложности начнутся позже. Ваши отношения сделают вираж и вернутся к п.1: кто должен сидеть в декрете, вставать по ночам и вообще заниматься воспитанием? Если гендерные стереотипы не отравляют ваше существование, уже хорошо. Но если один из родителей ратует за свободу и творчество, а другой за порядок и дисциплину — будет сложно. А если один из вас лучшим методом воспитания считает порку по субботам, а второй — активное слушание, то вы точно не уживетесь. Так что эти вопросы лучше проговорить ДО того, как появятся дети.
Деньги
Золушка может выйти замуж за принца, а свинопас жениться на принцессе. Редко, но бывает. Богатые могут ужиться с бедными и прийти к некоему общему знаменателю. Вопрос не в том, сколько денег вам нужно для счастья. Вопрос в том, куда девать эти деньги. Если один считает, что их надо копить, а второй, что тратить, конфликты будут тлеть постоянно и вспыхивать с большей или меньшей периодичностью. Рано или поздно все равно рванет. Потому что на самом деле речь идет не об уровне жизни, а об отношении к ней: либо «жить здесь и сейчас», «либо умеренность и стабильность».
Чистота
Казалось бы, пустяк: кому не нравится мусор, тот его и убирает. Но однажды один из вас может обнаружить, что убирает все время. А второй — что им брезгуют. В общем и целом люди способны согласовать свои запросы к уровню чистоты (случайная встреча патологического чистюли с патологическим же свином маловероятна), но есть еще нюансы. Ответьте на два вопроса: что вам важнее — чистота или порядок? А чистота тела или чистота в доме? И, если ответы не совпали, то лучше вам ограничиться гостевым браком.
Секс
Если по всем предыдущим пунктам ваш брак может спасти работа психотерапевта, долги по ипотеке, религиозные убеждения и прочие расстановки, то несовпадение сексуальных запросов — безнадежный случай. Диапазон сексуальной приемлемости — то есть качественный показатель — можно обсуждать годами, экспериментировать, подстраиваться друг под друга... Но если не совпали половые конституции, то в любовь и верность без измен поверить трудно.
Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2517380898364066112/
А вы знали об этом?
Самуэль Решевский прославился как одаренный шахматист, способный в восьмилетнем возрасте обыгрывать одновременно до 75 противников. Родился мальчик в 1911 году в Озоркуве Российской империи. Его отец очень любил играть в шахматы, поэтому первыми игрушками Самуэля стали шахматные фигуры, которые ему уж очень нравилось переставлять на доске. В четырехлетнем возрасте ребенок начал осмысленно наблюдать за игрой отца, а достигнув шести лет, сыграл с ним свою первую партию. С этого момента шахматы стали для мальчика любимым занятием – он часами напролет упражнялся в игре с местными шахматистами, которым не оставлял ни единого шанса на победу. Родители, заметив колоссальный талант своего сына, решились организовать ему мировое турне – юный шахматист объездил множество стран и городов, в каждом из которых собирал полные залы зрителей. С ним соревновались лучшие шахматисты того времени, и, к удивлению публики, Самуэль всех их отправлял в разряд «проигравших». Они несколько раз становился чемпионом Америки по шахматам, куда юный гений переехал жить в 1920 году .
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