Какую тайну скрывает «Немая» Рафаэля и что её связывает с Мона Лизой Да Винчи

То ли это плод воображения зрителей, которые из-за недостатка информации вынуждены додумывать историю, то ли проявление той самой гениальности художника, который и спустя века может общаться со своими почитателями посредством картин – но в случае с этим женским портретом однажды высказанная догадка стала общепризнанной идеей. Если долго вглядываться в картину, изучать ее детали, черты лица девушки, становится вдруг понятно, что молчит она не только в этот момент, она молчит всегда. Она – немая.

Что прячут портрет и женщина, изображенная на нем?

Рафаэль. Женский портрет («Немая»)

Эта картина гораздо больше скрывает, чем рассказывает зрителям. Портрет датируется 1505-1508 годами и долгое время его автор был не определен. Сейчас, после проведенной реставрации, исследования рентгеновскими лучами и спектрального анализа холста, с большой долей уверенности можно утверждать, что картина написана Рафаэлем Санти, одним из величайших живописцев Высокого Возрождения.

На портрете изображена молодая дама, ее спокойный взгляд устремлен на зрителя, губы сжаты, кисти рук скрещены. Женщина, безусловно, принадлежит к состоятельной семье – это видно и по одежде сложного кроя и сшитой из дорогих тканей, и по драгоценностям. На пальцах кольца – с рубином и изумрудом, и золотой крест на груди тоже украшен дорогими камнями. Следует отметить, что рубиновое кольцо в те времена обычно преподносили к помолвке, а изумрудное дарили на свадьбу.





Фрагмент картины

Художник при написании портрета уделил огромное внимание деталям – каждый из многочисленных узелков, каждый элемент на платье дамы выполнены изображены очень тщательно.

Зеленый цвет одежды, согласно тогдашним обычаям, указывает на то, что женщина в трауре, к нему отсылает и платок, который женщина сжимает в руке. Получается, неизвестная с картины – богатая вдова? Сама девушка молчит, глядя на зрителя серьезно и немного печально, и в этом нет ничего необычного для портретов той эпохи, но каким-то удивительным образом создается ощущение, что безмолвствует она не только в этот момент, но и всегда.



Трудно сказать, когда именно за картиной закрепилось такое название, но оно было практически единогласно подхвачено искусствоведами и ценителями живописи, оно по какой-то причине считается справедливым, как будто художнику действительно удалось запечатлеть эту особенность женщины, сидящей перед ним в тот момент, когда создавалась картина. Никакой реальной истории, известной специалистам, за этим прозвищем нет.





Рафаэль и влияние Леонардо да Винчи

Рафаэль Санти. Автопортрет





Эта картина была написана Рафаэлем в ранний, флорентийский период его творчества, когда огромное влияние на молодого живописца оказывали работы Леонардо да Винчи. Можно смело утверждать, что «Немая» Рафаэля повторяет идею «Моны Лизы» - та же поза, тот же оборот в три четверти, волосы, разделенные на прямой пробор, скрещенные руки – правая поверх левой. Ученик создал некое подражание величайшим творениям своего учителя.





«Мона Лиза» Леонардо и «Немая» Рафаэля



У «Немой» есть, правда, и особенности – в отличие от «Джоконды», фигура женщины написана на темном фоне, от этого лицо неизвестной девушки, сильно освещенное, кажется еще светлее. Определенное сходство прослеживается и с другой работой Леонардо – «Джиневрой де Бенчи».





Л. да Винчи. Портрет Джиневры де Бенчи





Знакомство с творчеством великого флорентийца, а также еще одного крупнейшего мастера Возрождения – Микеланджело, дало Рафаэлю ориентиры, благодаря которым он развил свой талант. Среди навыков, появившихся у молодого художника, было и глубокое понимание природы человека, позволявшее изображать человеческое тело точно и достоверно. А раз так, возможно, Рафаэлю оказалась по силам даже такая тонкость, как создание образа женщины с недействующим речевым аппаратом?



Относительно личности той, что изображена на портрете, существуют разные версии. Официально она считается «неизвестной», но в качестве кандидатур на звание «Немой» называют, как правило, трех современниц Рафаэля.



Первая – Елизавета Гонзага, жена герцога Урбинского Гвидобальдо де Монтефельтро. Однако большинством исследователей это предположение оспаривается, Елизавету Рафаэль писал на другом портрете, парном с портретом ее мужа.





Герцог Урбинский Гвидобальдо де Монтефельтро и его жена Елизавета Гонзага





Другая версия предполагает, что художник изобразил не жену герцога Гвидобальдо, а его сестру – Джованну Фельтриа делле Ровере, супругу другого влиятельного кондотьера.

Обе эти семьи – и Монтефельтро, и Ровере – оказывали Рафаэлю свое покровительство.

Возможен и третий вариант: что на портрете изображена Мария Варано, дочь Джованны. Эта девушка, как считается, вступила в любовную связь со своим пажом, это вызвало сильный гнев ее семьи. Ряд искусствоведов находят на картине «Немая» и указание на возможную беременность женщины.





Переезды, похищение, реставрация

В начале 2000-х годов картина подверглась реставрации



Удивительно, но и сама картина долгое время «безмолвствовала» и казалась незаметной в наследии Возрождения. У Джорджо Вазари, автора «Жизнеописаний», которые охватили три века итальянского искусства и довольно детально отразили жизненный и творческий путь великих живописцев, о «Немой» не сказано ни слова. Первое время, довольно длительный период после создания, она хранилась в кладовой вдали от человеческих глаз. Потом портрет был перевезен во Флоренцию, а в 1927 году по решению суда он был возвращен на родину Рафаэля в Урбино. Там, в галерее Марке, «Немая» находится и сейчас.





В 2016 году «Немая» в числе других картин Рафаэля демонстрировалась на выставке в Москве



За время, прошедшее с момента создания, картина сильно пострадала – в том числе из-за условий хранения и перемещений. Поэтому уже в XXI веке была проведена реставрация портрета, во время которой не только окончательно было подтверждено авторство Рафаэля, но и выяснились некоторые любопытные детали.

Исследования новейшими методами показали, что произведение написано «в два слоя – между первым изображением женщины и наложенным на него вторым прошло несколько лет. В первом варианте волосы «Немой» собраны, вырез платья глубже, а само оно – не зеленого, а коричневого цвета. Почему художник переписал портрет, изменив эти детали? Возможно, из-за того, что изображенная на холсте женщина стала вдовой.





Фрагмент картины



6 февраля 1975 года «Немая» вместе с двумя другими картинами – «Мадонна Сенигаллия» и «Бичевание Христа» кисти Пьеро делла Франческа – была похищена из музея. Все три холста были найдены 23 марта следующего, 1976 года в швейцарском Локарно и благополучно переправлены обратно в музей.

Искусство живописи само по себе молчаливо, но некоторые шедевры в состоянии передать абсолютное безмолвие – и это, без сомнения, «Немая» Рафаэля. Сам художник, если и дал картине какое-либо название, увы, не смог сохранить его для последовавших затем столетий, и произведение окрестили те, кто пытается разгадать замысел великого итальянского мастера.



Источник: https://kulturologia.ru/blogs/240719/43734/

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