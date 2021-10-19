15 вещей, которые делают мужчины, которые хранят верность своей женщине

Многие люди ожидают преданности от своего партнера. Однако измены случаются все чаще. Результаты исследований в 2016 году показали, что 41 процент супружеских пар признались в неверности, а более половины мужчин и женщин заявили, что они изменяли и раньше.

Но, чтобы не иметь поводов для переживаний, запомните следующее.

Если у вашего мужчины присутствуют эти 15 качеств, он всегда будет вам верен.

1. Он использует “мы” вместо “я”

Вы — важная часть его будущего. Он не принимает важных решений без вас, потому что он знает, что брак — это командная работа.

2. Он открыт с вами

Между вами не может быть никаких секретов, потому что он знает, что может вам все рассказать.

3. Он признает свои недостатки

Он знает свои слабости и не боится их признать. Ваш мужчина верит, что вы поможете ему преодолеть свои изъяны, поскольку он работает, чтобы делать себя лучше с каждым днем.

4. Он расставляет границы

Он знает, какие ситуации могут подтолкнуть к измене (например, командировка с женщиной-коллегой), и избегает обстоятельств, которые могут быть опасны для вашего брака. Иногда работа вынуждает его быть наедине с женщиной, но он разделяет личную жизнь и профессиональную деятельность.

5. Он ни с кем не флиртует

Вы уникальная женщина, которую он любит, поэтому единственная, с кем он флиртует.

6. Он устанавливает рамки в общении со своими сотрудниками

И больше ему никто другой не нужен.

Он не позволяет себе слишком тесно общаться со своими коллегами-женщинами. Его брак — это не секрет, и он устанавливает ограничения, чтобы никто не принимал его дружеские жесты за флирт.

7. Он не полностью контролирует свои финансы

Ваш мужчина не скрывает от вас ваш и свой заработок. Он хочет работать вместе, чтобы вместе пополнять семейный бюджет.

8. Он знает, что вы его цените

Одной из причин, по которой люди обманывают друг друга, являются недостатки в их отношениях. Исследования доказывают, что почти 48 процентов мужчин признаются в обмане. И все потому, что они чувствовали отсутствие эмоциональной связи со своей супругой. Выражение признательности и благодарности своему мужчине является одним из важнейших элементов ваших отношений.

9. Он не самовлюбленный

Мужчины, которые любят себя больше, чем кого-либо другого, чаще склонны к неверности, чтобы раздувать свое собственное эго.

10. Он выполняет обещания

Ваш избранник всегда держит свое слово. Вы знаете, когда он обещает что-то сделать для вас, семьи или друзей, он сделает все возможное, чтобы сдержать свое обещание.

11. Он желает интимной близости с вами

Он ценит эмоциональную и физическую связь между вами. Согласно статистике, 52% пар, которые были сексуально не удовлетворены, испытывали соблазн изменить, по сравнению с 17% пар, у которых в интимной сфере было все в порядке.

12. Ему нравятся ваши друзья

Ему нравится проводить время с вашими друзьями, при этом он держит с ними дистанцию. Он предан вам, и ни одна дружба не может быть сильнее, чем его связь с вами.

13. Ему не нужны комплименты от вас, чтобы чувствовать себя счастливым

Он не нуждается в постоянной поддержке от вас, чтобы знать, что вы заботитесь о нем. Но это не значит, что он не ждет похвалы от вас. Скажите ему, как он красив, и это повысит его уверенность в себе и лишний раз напомнит ему, насколько вы его обожаете.

14. Он понимает, что должен быть лучшим другом для вас.

Быть хорошими друзьями — это залог для любящих и длительных отношений.

15. Он не общается со своими бывшими

Он не оправдывает переписку или общение со своими бывшими. Он разрывает все возможные связи с ними.

Источник : https://otnosheniya.temaretik.com/2324081585114581057/

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