Ханна Райч: судьба лётчицы, которая пыталась спасти Гитлера в 1945 году

Вадим Ильин, автор книги «Тайны смерти великих людей», не зря назвал Ханну Райч одной из самых фанатично преданных Гитлеру женщин. Именно она, беспокоясь за судьбу любимого фюрера, предложила ему покинуть окруженный Берлин. Райч доказала, что эта миссия ей по плечу, сумев в самом конце апреля 1945 года прилететь в Берлин.

Несостоявшийся врач и женщина-летчик

Ханна Райч родилась в 1912 году в Хиршберге (ныне Польша). Ее отец, как указано в издании «Das Buch der deutschen Fluggeschichte» (Peter Supf, ‎Georg Brütting), был известным офтальмологом. Поэтому неудивительно, что поначалу Ханна мечтала пойти по его стопам. Окончив школу, она некоторое время изучала медицину для того, чтобы отправиться в Африку в качестве врача. Несмотря на то, что Райч благодаря своей миссионерской деятельности стала знаменита на всю страну, она решила отказаться от медицинской карьеры. В 1931 году Ханна бросила учебу, чтобы посвятить свою жизнь самолетам.

Райч быстро преуспела и в этом деле. Уже через 2 года, если верить автору книги «Мягкая сила в истории Германии», Николаю Конюхову, Ханна Райч установила рекорд дальности полета и абсолютный рекорд высоты среди женщин. Первое достижение равнялось 305 километрам, а второе – 2800 метрам. Понятно, что такая успешная летчица не могла остаться незамеченной. Впоследствии многих немцев завораживал тот факт, что Райч доставляла Адольфа Гитлера на один из съездов НСДАП, проходивших в Нюрнберге. Во время Второй Мировой войны Ханна Райч, уже будучи инструктором люфтваффе, была награждена Железным крестом 1-го класса.





В гитлеровском бункере

Между тем настоящий подвиг, как выразился Рафаэль Гругман, автор книги «Женщина и война», Ханна Райч совершила 26 апреля 1945 года. Именно тогда Райч пробилась через плотный огонь и благополучно посадила самолет, пусть и с множеством повреждений, неподалеку от Бранденбургских ворот. Причем, взлетные полосы, на которые приземлилась Ханна Райч, к тому моменту уже тоже были разрушены бомбежками. Это был последний самолет, которому довелось прорваться в осажденный Берлин. Благодаря этому обстоятельству, а также тому, что Райч была настоящим асом, Ханна являла собой реальный шанс Гитлера на спасение.

По утверждению Игоря Казаринова, автора издания «Неизвестные лики войны», прибыв в бункер, Ханна Райч сама предложила фюреру, чьей страстной поклонницей она являлась, улететь вместе с ней из Берлина. Однако Гитлер ответил Райч отказом. В свою очередь, если верить изданию «Who's Who in Nazi Germany» (Robert S. Wistrich), Ханна заявила о том, что она хочет остаться в бункере и умереть вместе с нацистским лидером. Но Гитлер и этого предложения не принял. Он приказал Ханне Райч, а также Роберту фон Грейму, главнокомандующему Люфтваффе, отправляться в Плён, где находилась штаб-квартира гроссадмирала Карла Дёница.

Возвращение на родину и новые достижения

Из Плёна Ханна Райч и Роберт фон Грейм отправились на поиски фельдмаршала Альберта Кессельринга. Вот тут их и перехватили американцы. Райч и Грейм сдались в плен 9 мая 1945 года. Через несколько дней, уже находясь в заключении, Грейм покончил с собой. Согласно изданию «Hitler 1936 – 1945» (Ian Kershaw), и командующий Люфтваффе, и виртуозная летчица еще в гитлеровском бункере получили ампулы с ядом на крайний случай. Однако Ханна Райч своей капсулой так и не воспользовалась. Чуть больше года она провела в американском лагере, после чего и вовсе была освобождена. Уже в 1946 году Райч вернулась на родину.

Примечательно, что, как пишут Dieter Klose и ‎Hansjörg Riechert в своей книге «IkarusMaschinen: Luftfahrt in Ostwestfalen-Lippe», после освобождения Ханна Райч продолжила свою летную карьеру и даже завоевала несколько почетных титулов. Так, в 1952 году она оказалась единственной женщиной, принявшей участие в международных соревнованиях по планеризму в Испании. Причем тогда Райч стала обладательницей бронзовой награды. В 1962 году Ханна вернулась в Африку: в Гане она организовала школу планеризма, которой руководила в течение последующих 4 лет. Скончалась Райч в родной Германии в 1979 году.

Юлия Попова

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