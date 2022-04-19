"Сколько весит ваша молитва?" – спросил продавец и положил кусочек бумаги на весы: мудрая притча о силе молитвы

Молитва – это слова, обращенные к Господу с покаянием или просьбой о помощи. И она порой имеет великую силу. Молитва, произнесенная искренне, с верой и надеждой, способна творить чудеса.

И это было доказано на многих примерах из истории. Молитва помогала людям переживать даже самые ужасные события: военное время, катастрофы, нищету, тяжелые болезни и голод.

Просьба бедной вдовы

Однажды в продуктовый магазин зашла истощенная женщина. Она обратилась к продавцу и попросила немного еды. Денег у женщины совсем не было. Она потеряла супруга и осталась без средств к существованию. Многодетной матери нечем было кормить малышей. Когда продавец спросил вдову, кто будет расплачиваться за продукты, женщина ответила, что у нее нет денег, но есть сильная молитва. Мужчина рассердился. Ведь магазин – это не благотворительная организация, где малоимущим помогают бесплатно. Продавец протянул многодетной матери лист бумаги и карандаш. И попросил написать слова молитвы, о которой она рассказала. Женщина так и сделала.

Настоящее чуда

Вдова протянула листочек мужчине. Продавец взял бумагу и не знал, что делать дальше. Но тут ему в голову пришла идея. Даже не прочитав молитву, сотрудник магазина положил ее на чашу весов.

И спросил бедную вдову, сколько весят эти слова. На другую чашу весов мужчина поместил буханку хлеба. И вдруг с удивлением заметил, что стрелка даже не шелохнулась. Потом продавец стал складывать на чаши весов еще больше пищи. Но стрелка так и не двигалась с места. Покупатели стояли и смотрели на него с изумлением. Тогда сотрудник магазина, смутившись, протянул женщине мешок. Сказал, что на весы больше ничего не поместится, и попросил вдову сложить еду в пакет. Несчастная женщина, вытирая слезы, начала наполнять мешок. Продавец заметил, что в пакете осталось еще немного места. И положил туда кусок сыра. Бедная вдова посмотрела на сотрудника магазина с благодарностью. После того, как она ушла, продавец долго не мог успокоиться. Он не мог понять, что произошло. Через некоторое время сотрудник магазина заметил, что весы вышли из строя.

Помощь от Господа

Долгое время продавец спрашивал себя, как такое могло случиться. Почему это произошло именно в его магазине и как раз тот в тот момент, когда пришла бедная вдова? Отчего продавец сразу не обратил внимания на поломку весов?

И что заставило его поступить именно так?

Сотрудник магазина никогда больше не видел бедную вдову. Но помнил этот случай так, как будто он произошел вчера. Продавец понимал, что история с малоимущей женщиной – не плод воображения. Это случай из реальной жизни. Сотрудник магазина до сих пор хранит листок бумаги с молитвой женщины. В своей записке бедная вдова просила Господа о хлебе насущном.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2459661933946865819/

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