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Кот в мешке: как на Руси обманывали женихов на смотринах

Найти жениха для красавицы невесты дело не сложное, но как выдать замуж кривоногую, косую или горбатую? Аналогичная ситуация и с парнями: за богатого и красивого готовы выйти замуж любая девица, а как женить бедного и уродливого? В таких случаях шли на любые ухищрения.

Обман на смотринах

Кот в мешке: как на Руси обманывали женихов на смотринах

На Руси во время свадеб существовала старая традиция обманывать жениха, которую вспоминают по сей день. Вместо красавицы-невесты выводили самозванку, чаще всего это была пожилая женщина, чтобы мужчина запросто раскрывал ложь и отправлялся за будущей супругой.

К похожей хитрости прибегали и на смотринах. Если девушка не обладала выдающими внешними данными, то вместо нее выставляли младшую сестру или иную родственницу, которая выглядела краше и здоровее.

После свадьбы, когда подлог был раскрыт, последствия соизмерялись по масштабам вранья: если недостатки были незначительными и не влияли на деторождение, то ничего не предпринимали. А вот если обман был существенным, то родня жениха могла подать жалобу властям на родню невесты, которых наказывали кнутом. А неугодную жену муж мог отправить в монастырь или жил в постоянно подвергая презрению и унижению.

Как капуста

Кот в мешке: как на Руси обманывали женихов на смотринах

Тощие не ценились на Руси.

Худую девушку можно было заподозрить в болезни, неспособности к продолжению рода. К тому же худая могла быть из бедной семьи, а никто не хотел обременять себя нищими родственниками. В жены выбирали девушек дородных, пышных и внешне здоровых.

Именно поэтому свахи на смотринах старались нарядить худых девушек в большое количество одежды. Сорочки, сарафаны, пышные юбки - лишь бы девица смотрелась выгоднее.

Русая коса

Кот в мешке: как на Руси обманывали женихов на смотринах

Эталоном девичьей красоты считалась толстая русая косы. Кто захочет жениться на девушке с жидкими, тусклыми волосами, которые не растут ниже плеч? Девушки прибегали к отварам из различных трав, спали с веревкой под подушкой, стояли под дождем без головного убора.

Если же все эти ухищрения не помогали, то опять шли на хитрость: девушке в косу вплетали конские волосы, если могли подобрать похожий оттенок. А также вплетали в косы ленту, что со временем стало символом девушки на выданье.

Фальшивая невеста

Кот в мешке: как на Руси обманывали женихов на смотринах

Работу свахи могли осложнить не только хромота, косоглазие или глухота девушки. Простуда, прыщ, родинка могли счесть за серьезное увечье и отказаться от невесты. Некоторые свахи могли переехать на некоторое время к невесте, чтобы лично бдить ее сохранность.

Невесту хранили, как зеницу ока: ей поручали самую безопасную работу, ела она только после того, как попробуют другие члены семьи. Боялись, что девушка может поранится или отравится. Если случалось, что невеста все-таки ранилась, то ее экстренно лечили или тщательно маскировали.

Физические изъяны скрыть было на порядок сложнее, но и тут свахи проявляли удивительную изобретательность. Если жених хотел посмотреть на невесту, то ее могли посадить около окна и тем самым скрыть хромоту или горб.

Невиданная красота

Кот в мешке: как на Руси обманывали женихов на смотринах

Невыразительных невест старались украсить: на лицо наносили белила, брови натирали смесью жира и сурьмы, на щеки - румяна. Очень часто жених был не в состоянии узнать невесту и он утешался только тем, что с лица - воду не пить.

Излишне неприступные

Кот в мешке: как на Руси обманывали женихов на смотринах

Очень часто красавицы воротили нос от кандидатов и вскоре к ним переставали свататься, потому что считали себя недостойными. Время шло, девушка приближалась к порогу старой девы и тут на помощь снова приходили свахи. Опытная сваха была способна "скостить" девушки несколько лет и тайное становилось явным только в тот момент, когда священник заносил возраст молодых в метрическую книгу. Тогда уже из-за нескольких лет скандала не возникало.

Приданное

Кот в мешке: как на Руси обманывали женихов на смотринах

Естественно, что всякий жених стремился не только на красивой девушке жениться, но и на обеспеченной. Огромным плюсом было наличие большого сундука с приданным. Именно поэтому девушки всех сословий умели шить, вышивать и прясть. Так каждая могла себя обеспечить необходимыми вещами.

Однако, если родители не смогли вырастить из дочери умелую рукодельницу, то в сундук клали купленные на ярмарке вещи. И только после свадьбы жених убеждался, что жена у него неумеха, но деваться уже было некуда.

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А вы знали об  этом? 

Трость Петра Первого, которая хранится в Волгоградском музее, весит около трех килограммов, а "Нарвская дубинка" около 2 кг. Высокого роста Самодержец опирался на трость при ходьбе. но было у трости еще одно предназначение — колотить нерадивых. Царь колотил за казнокрадство, порчу государева имущества и за прочие вины. Иной раз некоторым доставалось и за меткое слово. Так не раз, по словам Я.Штелина, был колочен царский шут Балакирев, который любил вставить в разговор с государем дерзостную или едкую тираду. Шуту спускалось многое, но иной раз терпение Самодержца заканчивалось. О петровской дубинке часто вспоминали с ностальгией. Ведь она считалась символом справедливости, борьбы с воровством и расхлябанностью, извечным русским беспорядком и произволом.

Подробнее об этом  (https://otari.mirtesen.ru/blog/43338754447)

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