Кот в мешке: как на Руси обманывали женихов на смотринах

Найти жениха для красавицы невесты дело не сложное, но как выдать замуж кривоногую, косую или горбатую? Аналогичная ситуация и с парнями: за богатого и красивого готовы выйти замуж любая девица, а как женить бедного и уродливого? В таких случаях шли на любые ухищрения.

Обман на смотринах

На Руси во время свадеб существовала старая традиция обманывать жениха, которую вспоминают по сей день. Вместо красавицы-невесты выводили самозванку, чаще всего это была пожилая женщина, чтобы мужчина запросто раскрывал ложь и отправлялся за будущей супругой.

К похожей хитрости прибегали и на смотринах. Если девушка не обладала выдающими внешними данными, то вместо нее выставляли младшую сестру или иную родственницу, которая выглядела краше и здоровее.

После свадьбы, когда подлог был раскрыт, последствия соизмерялись по масштабам вранья: если недостатки были незначительными и не влияли на деторождение, то ничего не предпринимали. А вот если обман был существенным, то родня жениха могла подать жалобу властям на родню невесты, которых наказывали кнутом. А неугодную жену муж мог отправить в монастырь или жил в постоянно подвергая презрению и унижению.

Как капуста

Тощие не ценились на Руси. Худую девушку можно было заподозрить в болезни, неспособности к продолжению рода. К тому же худая могла быть из бедной семьи, а никто не хотел обременять себя нищими родственниками. В жены выбирали девушек дородных, пышных и внешне здоровых.

Именно поэтому свахи на смотринах старались нарядить худых девушек в большое количество одежды. Сорочки, сарафаны, пышные юбки - лишь бы девица смотрелась выгоднее.

Русая коса

Эталоном девичьей красоты считалась толстая русая косы. Кто захочет жениться на девушке с жидкими, тусклыми волосами, которые не растут ниже плеч? Девушки прибегали к отварам из различных трав, спали с веревкой под подушкой, стояли под дождем без головного убора.

Если же все эти ухищрения не помогали, то опять шли на хитрость: девушке в косу вплетали конские волосы, если могли подобрать похожий оттенок. А также вплетали в косы ленту, что со временем стало символом девушки на выданье.

Фальшивая невеста

Работу свахи могли осложнить не только хромота, косоглазие или глухота девушки. Простуда, прыщ, родинка могли счесть за серьезное увечье и отказаться от невесты. Некоторые свахи могли переехать на некоторое время к невесте, чтобы лично бдить ее сохранность.

Невесту хранили, как зеницу ока: ей поручали самую безопасную работу, ела она только после того, как попробуют другие члены семьи. Боялись, что девушка может поранится или отравится. Если случалось, что невеста все-таки ранилась, то ее экстренно лечили или тщательно маскировали.

Физические изъяны скрыть было на порядок сложнее, но и тут свахи проявляли удивительную изобретательность. Если жених хотел посмотреть на невесту, то ее могли посадить около окна и тем самым скрыть хромоту или горб.

Невиданная красота

Невыразительных невест старались украсить: на лицо наносили белила, брови натирали смесью жира и сурьмы, на щеки - румяна. Очень часто жених был не в состоянии узнать невесту и он утешался только тем, что с лица - воду не пить.

Излишне неприступные

Очень часто красавицы воротили нос от кандидатов и вскоре к ним переставали свататься, потому что считали себя недостойными. Время шло, девушка приближалась к порогу старой девы и тут на помощь снова приходили свахи. Опытная сваха была способна "скостить" девушки несколько лет и тайное становилось явным только в тот момент, когда священник заносил возраст молодых в метрическую книгу. Тогда уже из-за нескольких лет скандала не возникало.

Приданное

Естественно, что всякий жених стремился не только на красивой девушке жениться, но и на обеспеченной. Огромным плюсом было наличие большого сундука с приданным. Именно поэтому девушки всех сословий умели шить, вышивать и прясть. Так каждая могла себя обеспечить необходимыми вещами.

Однако, если родители не смогли вырастить из дочери умелую рукодельницу, то в сундук клали купленные на ярмарке вещи. И только после свадьбы жених убеждался, что жена у него неумеха, но деваться уже было некуда.

Источник

А вы знали об этом?

Трость Петра Первого, которая хранится в Волгоградском музее, весит около трех килограммов, а "Нарвская дубинка" около 2 кг. Высокого роста Самодержец опирался на трость при ходьбе. но было у трости еще одно предназначение — колотить нерадивых. Царь колотил за казнокрадство, порчу государева имущества и за прочие вины. Иной раз некоторым доставалось и за меткое слово. Так не раз, по словам Я.Штелина, был колочен царский шут Балакирев, который любил вставить в разговор с государем дерзостную или едкую тираду. Шуту спускалось многое, но иной раз терпение Самодержца заканчивалось. О петровской дубинке часто вспоминали с ностальгией. Ведь она считалась символом справедливости, борьбы с воровством и расхлябанностью, извечным русским беспорядком и произволом.

Подробнее об этом (https://otari.mirtesen.ru/blog/43338754447)

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Гудков –напрасно не гуди : или кто будет виноват в случае ядерного удара по Украине https://otari.mirtesen.ru/blog/43542932772

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!