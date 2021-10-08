Кто больше «делает нервы» женщине — муж или дети? Ученые дают ответ!

Когда женщина выходит замуж, то она предполагает, что ее партнер будет надежной опорой в повседневной жизни. То есть будет принимать важные решения, обеспечивать семью постоянным доходом, помогать в воспитании детей. Но это скорее идеальная картина, чем реальная.

Что скажет наука

Проведенные опросы подтвердили, что после свадьбы достаточно большое количество жен становятся няньками не только для своих детей, но и для мужей. Причем последние требуют постоянного внимания, чем доводят женщин до стрессовых состояний. Об этом сказали 46% из 7 тысяч участниц исследования.

Как показал опрос, 3 из 4 жен-нянек берут на себя большую часть обязанностей по воспитанию детей и содержанию дома. У каждой пятой стрессовые ситуации возникают из-за отсутствия помощи со стороны мужа. Да и в целом нехватка времени на выполнение всех домашних дел – это постоянный стресс для женщины.

Ученые из университета в Падуе пришли к такому выводу: после смерти жены у мужчины ухудшается здоровье, в то время как женщина, оставшись одна, чувствует себя бодрее, легче справляется с депрессией и стрессами.

Как можно исправить ситуацию

Для сохранения доброго микроклимата в паре и продления счастливых лет совместной жизни даются простые рекомендации:

партнерам следует распределять между собой обязанности по дому, составляя список общих дел, договариваясь о графиках уборки, покупок;

жены должны больше доверять мужьям в воспитании детей, ведь они мечтают стать лучшими отцами;

обязательно уделять время себе и друг другу.

Помните, что вы не только мама и папа, вы мужчина и женщина, которые соединились вместе по большой любви, чтобы делить горести и радости.

Поддерживайте эти чувства в душе, и они всегда будут основой вашей крепкой семьи.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Неожиданная причина: зачем понадобилось выселять крымских татар? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43041794790/)

Какие факты о Красной армии скрывали в СССР https://otari.mirtesen.ru/blog/43603738387/

Какими способами русские предугадывали дату своей смертиhttps://otari.mirtesen.ru/blog/43379606278/