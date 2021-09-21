Кто такие повитухи на Руси, какие правила они строго соблюдали

А уж дипломированные — просто на вес золота. Читайте в материале, как они работали, какие требования к ним предъявлялись, и какой была идеальная повитуха на Руси.

Безупречная репутация

Для повитухи была важна безупречная репутация.

Выбирали повитух тщательно. В городах 18 века просматривали объявления в газетах, а в деревнях старались остановить выбор на тех, кто имеет отличную репутацию. В период правления Екатерины Великой к повитухам предъявлялись такие требования: скромность, порядочное поведение, полный отказ от алкоголя и умение хранить тайны. Существовала Присяга повивальных бабок, которая предусматривала воздержание от спиртного и не разрешала обращаться с роженицами грубо, а также с использованием брани.

Правила для повитух предусматривали и безупречное поведение: следовало быть верной женой, вовремя совершать причастие и получать у священнослужителя благословение на работу. Быть повивальной бабкой дозволялось только тем женщинам, которые уже не могли родить ребенка.

Женщины предпочитали повитух, которые имели собственных детей. Такая «бабка» понимала, как тяжело роженице. Если на счету у повитухи было много случаев детской смертности, ее приглашали лишь в крайнем случае.

Как русские повитухи стали дипломы об образовании получать

Некоторые повивальные работницы брали на душу грех и делали аборты (чревоубийства). Это шло вразрез с повивальной этикой и считалось недопустимым.

С 1754 года повитухи стали получать диплом по специализации.

Иногда повитух представляют, как деревенскую старушку, малограмотную, которая использует в своей работе обряды и заговоры. Это не совсем так. Интересно, но с 1754 года повивальные бабки начали подтверждать свою специализацию дипломами. Когда вышел указ о создании учреждений, обучающих искусству приема родов, каждой женщине, желающей стать повитухой, следовало закончить специальный 6-летний курс. После этого выдавалось официальное разрешение. Кроме того, новоиспеченные специалистки принимали присягу. Женщины, окончившие такие школы, в обязательном порядке заносились в особый полицейский реестр, как, например, пожарные и фонарщики.

Беспокойная жизнь повитух

После родов повитуха не покидала дом роженицы еще три дня.

Чаще всего женщины становились повитухами «по наследству». К примеру, бабушка имела большой опыт в этом деле и поделилась своим опытом с внучкой. Бывало, что несколько родов были удачными, и срабатывало так называемое «сарафанное радио». Многие работали совершенно бескорыстно, но некоторые овладевали специальностью, рассчитывая на заработок.

В соответствии с присягой повитухе следовало бежать к роженице невзирая на ее материальное положение и сословие. Отказаться было нельзя, даже если оплата предлагалась совсем небольшая. Нередко повивальной бабке в качестве вознаграждения предлагали «натуру». Это мог быть домашний текстиль, хлеб, мыло. Постепенно вместо этого стали преподносить деньги. До начала 20 века существовала такая практика, что состоятельные семьи приглашали на роды врача, однако это делалось для подстраховки. На деле они просто находились в отдельном помещении, а повитуха занималась своим делом. Да, повивальная бабка легко справлялась со своими задачами. К тому же в те времена немногие роженицы хотели, чтобы в интимном процессе принимал участие мужчина-врач.

Очень важно было то, что повитухи не пользовались акушерскими щипцами, с которыми были связаны случаи нанесения младенцу вреда. Опыт позволял обойтись без этого даже в сложнейших случаях, например, когда случались первые роды, или у роженицы был слишком узкий таз, а младенец имел большой вес и размеры.

Повитухи знали все акушерские манипуляции, необходимые при сложном положении плода, умели прокалывать пузырь и аккуратно извлекать послед. Есть упоминания о невероятно искусных повивальных бабках Вологодской области, умеющих перерезать пуповину «ногтем», мастерски зажимать сосуды, да так, что не нужно было перевязывать пуповину.

Повитухи высокой квалификации умели «править новорожденного», то есть расправлять и вытягивать при помощи рук различные изъяны ребенка. Одним словом, лепить из малыша человечка с идеальными пропорциями.

Как древние повитухи могли дать фору современным гинекологам и акушерам

Повитухи на Руси прекрасно ставили диагноз без аппаратов УЗД.

В обязанности повитухи входил не только прием родов. Она старалась минимизировать мучения роженицы, используя особые слова, лекарственные отвары, заговоры. Кроме того, «бабка» готовила женщину к родам и осуществляла дальнейший уход за матерью и младенцем.

Повитуха отвечала за подготовку места для процесса родов. У крестьян это могла быть баня, овин или хлев, у состоятельных людей — специальный стул, который устанавливался в спальне. Существовало множество предродовых обрядов. Каждое свое действие «бабка сопровождала особыми заговорами, молитвами.

Когда роженица благополучно разрешалась от бремени, повитуха не сразу покидала ее. Она находилась рядом не менее трех суток. Более того, «бабка» вместо мамочки выполняла домашнюю работу — готовила обед, доила коров, убирала избу. Ведь у только что родившей женщины на это просто не хватало сил.

Интересно, что повитухи ошибались крайне редко. Бывало, что врачи не всегда обнаруживали беременность. Повивальная бабка безошибочно ориентировалась на симптомы и состояние будущей мамы. Они ощупывали живот и выдавали диагноз — беременность, которую отличали от обычного истерического припадка при какой-то болезни или «корчей в животе». Вот так, не имея никаких приборов, типа современного аппарата для УЗД, повитухи ставили правильные диагнозы, опираясь на опыт и собираемые по крупицам знания.

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