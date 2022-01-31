Почему так часто менялись столицы Древней Руси: 5 стольных градов

После Октябрьской революции 1917 года новое правительство поставило перед собою цель полностью искоренить следы монаршей власти на территории России. Была проведена активная пропаганда среди населения, уничтожен колоссальный исторический фонд государства, а положительные оценки периода Империи полностью пресекались. Кроме этого, в марте 1918 года столицей новой социалистической страны стала Москва. Перед этим сердцем России был Санкт-Петербург, он же — Петроград, он же — Ленинград в разные периоды.

Но всё это близкая к нам история, а люди часто задаются вопросом: «Что было «до»?» А начиналось всё даже не со столиц, ведь слова такого в древнерусском языке и не было. Вместо него использовали слово «стол», «стольный град», которые обозначали места сосредоточения власти. И таких история Русского государства помнит несколько столиц .

Голунь (VIII до н. э.-VIII в. н. э.)

Орий — основатель земледелия / Памятник Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбидь в Киеве.

В VII-VIII в. до н. э. из Симеречья, минуя Персидскую империю, на Северный Кавказ пришёл землепашец Орий (Орей) вместе со своими сыновьями Кием, Щеком и Хоривом.

Здесь Орий и его наследники заняли по куску земли и обосновались на ней. Орий направился на Север и возвёл на Донской земле свой град — Голунь. Историк Геродот в своих записях именует город на греческий манер — Гелон.

Вокруг Голуни разрослось древнее государство русов — Русколань. Сейчас о нём мало что известно. Впрочем, как и о его столице. Немногие историки вспоминают, да и мало кто знает, что у древних славян был этот стольный город.

Доподлинно неизвестно, существовал ли город Голунь на самом деле.

Ни в одной летописи нет указания точного места, где располагался город. Но анализ дошедших до нас архивов позволяет предположить, что столица находилась у слияния рек Медведица и Дон. Сейчас это город Серафимович, бывшая станица Войска Донского.

Ладога (862-864)

Древнейшим гордом России историки и археологи называют Ладогу, основанную в 753 году. Ладога известна не только как один из старейших российских городов, но и как древнейший славянский форпост.

Ладога: тогда

Из-за близкого расположения к вражеским территориям город много раз разрушали. Крепость сжигали и равняли с землёй, но она вновь и вновь возрождалась, чтобы и дальше служить преградой от атак северных захватчиков. В IX столетии здесь соорудили первую на Руси крепость из известкового камня.

Согласно Ипатьевской летописи, Ладогой владел первый древнерусский князь и родоначальник русской княжеской династии Рюриковичей. Нестор Летописец в «Повести временных лет» называет Ладогу первой резиденцией князя Рюрика и его войска. Здесь он жил и вёл государственные дела в 862-864 годы, а затем основал Новгород. Немногие историки называют Ладогу первой столицей Руси.

Во время административной реформы Петра I поселение лишили статуса города и переименовали в Старую Ладогу. Рядом с ней сейчас лежит город, основанный Петром — Новая Ладога.

Новгород (864-882)

Рюрик — первый князь на Руси.

Именно Новгород многие учёные называют первой документально подтверждённой столицей Руси. Впервые о нём упоминается в Новгородской летописи в 859 году. В 862 году Новгород взял под свой протекторат князь Рюрик.

Уже в первые годы своего существования Новгород играл важную роль в политической и общественной жизни славян. Фактически он стал первой столицей Руси. В IX веке это был крупный торговый, политический и культурный центр северо-западных земель. За счёт выгодного расположения с выходом в море Русь быстро наладила отношения с соседними продвинутыми государствами.

Городом управляло народное собрание — вече. Оно же выбирало князя, управляло налогами и занималось общественными делами.

Древний Новгород.

Стольным градом Новгород был недолго. В 882 году преемник Рюрика, князь Олег, отправился в поход на Киев, где основал новую столицу. Однако Великий Новгород продолжал концентрировать вокруг себя древнерусскую государственность. Задолго до реформ Петра Великого Новгород как бы служил «окном в Европу» для славян. Он оставался непоколебимым даже во времена набегов Золотой Орды.

В 1999 году город переименовали в Великий Новгород. Сейчас это место паломничества туристов, которые едут посетить Новгородский кремль (1044) и Софийский собор, возведённый по указу князя Ярослава Мудрого в 1050-х годах.

Киев (882-1243)

После крещения князем Владимиром Руси государство вышло на международный уровень.

Киев — мать городов русских. По легенде эту фразу произнёс князь Олег, и на долгие годы статус главного города Руси сохраняется именно за Киевом. Более 15 лет он был официальной столицей Олега, но сердцем Руси его стали называть после Крещения Руси в 988 году.

Здесь жил первый в истории России митрополит Иларион. С принятием христианства град на Днепре приобретает статус политического и религиозного центра. Матерью городов русских Киев назван не просто так, ведь после крещения он сравнивался с Константинополем, а значит числился метрополией. Более 4-х веков Киев оставался столицей Руси.

Киев во времена древности.

Княжеская династия в Киеве претерпела крах, ведь контроль над ним всякий раз становился предметом склок и борьбы. С одной стороны, это делало его объектом переплетения интересов всех русских земель. Но с другой — неуклонно снижало его реальное значение для государства.

В 1054 году скончался князь Ярослав Мудрый, а власть в Киеве стала яблоком раздора между его наследниками. В 1169 году, когда великий князь Владимирский Андрей Боголюбский отказался от управления Киевом, связь между владением Киевом и статусом наиболее могущественного князя стала неактуальной.

Современный Киев.

В дальнейшем старшие князья Суздаля и Волыни предпочитали передавать управление Киевом своим младшим родственникам, а черниговские и смоленские князья всё чаще правили лично. Однако к князю, единожды побывавшего в Киеве, всё так же применялся титул князя «всея Руси». Город продолжал числиться столицей как в записях древнерусских архивов, так и на международной арене.

Монгольское нашествие положило конец его статусу столицы. В 1240 году город был опустошён войсками хана Батыя, он долгое время находился в состоянии разрухи и упадка. Соперничество за Киев приостановилось. Старейшие князья Ярослав Всеволодович и Александр Ярославович Невский получили право на Киев, но, как и Боголюбский, они основались во Владимире-на-Клязьме. В последующие века, вплоть до завоевания Киева Литвой в 1362 году, Киевом управляли князьки, не претендовавшие на власть в государстве.

Владимир (1243-1389)

Владимир Мономах / Василий I

Владимир основали в 990 году. В 1108 году князь Владимир Мономах возвёл на его территории крепость. Первоначально он был центром Владимирского княжества, и лишь в 1299 году, когда здесь обосновался киевский митрополит, город закрепил статус столицы городов русских. Однако современные историки до сих пор спорят, был ли он официальным центром государства или только его частью.

Но нельзя оспаривать тот факт, что долгое время Владимир оставался важнейшим экономическим и политическим центром. Во времена правления Всеволода Юрьевича князья, правящие во Владимире-на-Клязьме, носили титул «великих князей всея Руси».

Даже современным Владимир не утратил своей аутентичности.

Последним правителем Владимира-столицы был Василий I. В период его княжества в городе возводились белокаменные памятники, такие как Золотые ворота, Успенский и Дмитровский соборы. Преемники Василия Дмитриевича восходили на трон уже в Москве.

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