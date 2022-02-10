Главный враг человека: чем так опасны крысы

Молодая крыса попала в мышеловку. Прельстилась приманкой – тут ее и накрыли тазом. Пол ей не прогрызть, металлический таз – тем более. Спустя некоторое время крыса поняла, что все ее попытки выбраться безуспешны. И тогда она стала издавать звуки, очень похожие на плач ребенка. Думаете случайно? Нет, таким образом она пыталась разжалобить людей.

Древние существа

Крысы намного раньше людей заселили Землю. Археологами установлено, что они жили еще в эпоху динозавров. Правда, были тогда намного крупнее. В среднем возраст обитания этих существ на планете определяется 50 миллионами лет. За это время крысы сильно видоизменились и захватили всю планету.

Еще каких-то несколько сотен лет назад они обитали только в Китае, Средиземноморье и на Ближнем Востоке. Но с развитием мореплавания черные и серые крысы в трюмах кораблей проникли на все континенты, кроме Антарктиды.

В период Средневековья их численность сильно уменьшилась, так как в своей шерсти они «приютили» блох – разносчиков чумы. Поначалу от чумы массово гибли сами крысы, а буквально через день-два начинали умирать люди. Когда люди нашли способ защиты от чумных блох, популяция крыс мгновенно стала разрастаться.

Их тьмы и тьмы...

В 2003 году Всемирная организация здравоохранения опубликовала данные, согласно которым численность крыс на Земле как минимум в два раза превышает численность людей.

Это в среднем. К примеру, в Риме, по предварительным оценкам, серых грызунов 15 миллионов, тогда как население города не превышает 4 миллиона. В Узбекистане на одного жителя приходится шесть крыс, а в Нью-Йорке – девять (!).

Старожилы финского поселка Валкеала рассказывали историю закрытия местной свалки. Обитавшие на ней полчища крыс, лишившись привычного места обитания, в прямом смысле озверели и пошли колоннами на поселок. Они пытались проникнуть во все помещения, встречавшиеся на их пути: дома, склады, магазины, нападали на людей. Местным жителям пришлось в течение трех суток отстреливаться от этих тварей, чтобы они полностью не оккупировали населенный пункт.

Умны и хитры

– «Всю жизнь изучаю крыс, а вместо ответов получаю только новые вопросы, – рассказывает биолог Нина Васильева. – Похоже, что в среде крыс присутствует некий коллективный разум». И это правда. Это доказали многолетние наблюдения ученых разных стран за поведением этих животных.

Более того, без научных доказательств об этом хорошо знал любой деревенский житель. Например, крысы никогда не кинутся на приманку – они обязательно посылают разведчика-камикадзе. Если тот не отравится, другие смело будут есть. А если приманка с отравой, разведчик прячется в укромном месте возле воды и начинает пить ее в больших количествах с целью промыть желудок. А на место, где разложена отрава, не придут не только крысы из этого дома, но и со всех окрестных.

Так, доподлинно установлено, что в крысиной среде есть жесткая иерархия. На её вершине – крысы, которые ничего не делают, а лишь командуют остальными. Есть те, кто приносит добычу, кто ходит на разведку, есть и изгои, которые питаются объедками, оставшимися после трапезы всех остальных.

Американский этолог Джон Кэлхун неоднократно проводил эксперименты с крысами. Он помещал две пары этих грызунов в идеальные условия, где было в достатке воды и еды. Поначалу пары жили замечательно, пока число потомства не начинало превышать критические цифры. Как только крыс становилось слишком много, в их среде стала возникать та самая иерархия. Кстати, очень похожая на человеческую.

На это сходство обратили внимание многие ученые. Ученые одного из университетов Германии в 2000 году опубликовали результаты экспериментов по изучению крысиного интеллекта. Исследованию подвергся самый распространенный вид на Земле – серые крысы, или пасюки. В научном центре с помощью сверхчувствительной аппаратуры фиксировались звуки, которые издают пасюки в процессе общения друг с другом (ухо человека многие из них вообще не способно уловить). Выяснилось, что годовалая крыса в процессе общения издавала до пяти тысяч различных звуков. Далеко не каждый человек обладает таким словарным запасом. Например, записанный отдельный «разговор» двух крыс показал, что одна при передаче информации издала 600 отличных друг от друга звуков, другая – 400. Такой словарный запас соответствует тому, что используют в ходе беседы бабушки на лавочках. Исследователи британского Университета Лестера уверяют, что, если в развитии цивилизации что-то пойдет не так, крысы легко потеснят людей, как они делают это со многими животными.

Круче, чем терминатор Т-1000

Биологи давно обратили внимание на следующий факт: стоит только опустеть какому-либо экологическому пространству, как его тут же занимают крысы. Их приспосабливаемость поистине уникальна. Они способны лазать по любым поверхностям, даже отвесным. Взрослая особь легко проникнет в отверстие, в диаметре не превышающее пятирублевую монету. Скорость их передвижения достигает десяти километров в час. Они прекрасно ныряют и плавают. Зафиксирован случай, когда крыса проплыла 29 километров. В агрессивном состоянии дикая крыса способна прыгнуть на два метра в высоту. Они живут в любых условиях. Крыса может выжить при температуре минус 18-20 градусов по шкале Цельсия.

На одном из московских хладокомбинатов обнаружены гнезда крыс внутри мясных туш, складированных в холодильнике. Крысы питались мясом, а для обустройства гнезд использовали жилы, бирки, тесьму, нитки, – все, что удалось обнаружить подходящего вокруг.

При укусе это животное оказывает давление до 500 килограмм на квадратный сантиметр. Это позволяет грызуну справиться с металлическими решетками.

Непобедимая армия

Сколько бы человечество ни вело борьбу против крыс, люди никогда не выигрывают. Чем больше истребляется пасюков, тем больше они плодятся. Лучшие умы мира еще не придумали средства, чтобы полностью избавиться от этих оккупантов.

Писатель-маринист Владимир Шигин известен как знаток морского дела. В своей книге «Великая битва за океан» он подробно описывает многовековую борьбу моряков с крысами на корабле. Чем только не выводили непрошенных гостей: ядом, холодом, ядовитым газом – все напрасно. Даже если на какое-то время крысы с корабля исчезали, то потом появлялись опять и размножались в еще больших количествах. Сегодня они водятся даже на атомных подводных лодках.

Крысы выживают в радиоактивных районах и даже чувствуют себя неплохо. Они по сей день в тропических странах опустошают целые плантации растений, угрожая голодом целым провинциям. Это каждый год испытывают на себе жители Индии. В некоторых провинциях пасюки уничтожают до половины урожая риса.

Правительство Индонезии устроило целую операцию по высадке на занятую врагом территорию спасительного десанта. Речь о засилье крыс на острове Борнео, практически полностью уничтоживших урожай. Поскольку выселить целое население острова, чтобы потравить крыс – нереально, да и небезопасно: пришлось бы уничтожить всю фауну острова, на Борнео сбросили десант из кошек. Причем не домашних, которые лишний раз и лапой не пошевелят, а всех, которых смогли выловить на многочисленных индонезийских свалках и мусорках. Кошки действительно сильно уменьшили численность крыс, но полностью справиться с пасюками просто невозможно.

По данным ВОЗ, крысы ежегодно уничтожают на планете шестую часть продовольствия. Да что там продовольствие. Еще советские исследователи заявляли, что в некоторых областях человеческой жизнедеятельности крысиный фактор в два раза снижает износостойкость оборудования. Серые бестии перегрызают провода, уничтожают наполнители в перегородках, прогрызают обшивку теплоцентралей, едят пластик, дерево, резину, кожу, лакомятся шпатлевкой и термоизоляцией. Не случайно, сегодня крыс называют отлаженной машиной по завоеванию мира. По словам Яна Заласиевича, ученого из Университета Лестера, среда обитания очень быстро меняется. Мы не можем не замечать, что в перспективе в окружающей среде не исключена гигантомания. «Представляете, что будет, если крысы станут огромными?» – задает вопрос профессор.

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