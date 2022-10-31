ЯКОВ КЕДМИ: ИСХОД СВО РЕШЁН, НАЧИНАЕТСЯ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

Яков Кедми уверен, что исход специальной военной операции России на Украине решён. Однако теперь начинается самое интересное.

Бывший глава израильской спецслужбы и военный эксперт Яков Кедми полагает, что Киеву уже не удастся переломить ход специальной военной операции России. Однако Запад продолжает верить в обратное. И это одна из больших ошибок наших оппонентов. Как пояснил Кедми в беседе с "Литературной газетой", в Вашингтоне действительно полагали, что с Россией можно расправиться, затянув её на Украину, - измотать настолько, что потом русские даже не окажут сопротивления. Однако вышло иначе.

На Западе до сих пор верят в победу Украины и в то, что это приведёт к ужасным социально-экономическим и политическим потрясениям в России. Но пока всё идёт не по вашингтонскому сценарию.

Украина лишилась 20% территории. И всё говорит о том, что тенденция продолжится. Россия достигла огромного стратегического успеха, считает Кедми. Взятие под контроль Херсонской области обезопасило Крым от вторжения 100-тысячной группировки ВСУ. В свою очередь, как минимум, половина самой боеспособной части украинских военных просто уничтожена. А Запад не может помочь даже техникой в достаточном объёме, потому что её не хватает:

По оценкам британской разведки, на Украину может быть введено в ноябре до 500 тысяч российских военных. Это не оставляет никаких шансов ВСУ,

- добавил Кедми.

Но самое интересное начнётся дальше, поскольку СВО - лишь часть противостояния. Интересно посмотреть, как Запад будет выкручиваться. Потому что переговоры с Россией - это уже признание проигрыша для тех же США, считает Кедми. Москва же будет планомерно дожимать уже известные цели и задачи: