АРНО ХИДИРБЕГИШВИЛИ ОБРАЩАЕТСЯ К НАСЕЛЕНИЮ ГРУЗИИ

Сограждане!

На Украине пик пройден - в ходе операции достигнут перелом и отныне боевые действия будут направлены на её завершение. Россия, во второй раз после Второй мировой войны, победит фашизм и его пособников. Но если тогда Запад сначала помогал и даже воевал на стороне фашисткой Германии, а после перелома в ходе войны был вынужден открыть Второй фронт и образовать антигитлеровскую коалицию; то сейчас Запад, хоть и не воюет за киевский режим, но до последнего помогает украинским фашистам, потому что больше такого шанса - воевать с Россией чужими руками, ослабить её экономику и армию - не будет.

Потерпев поражение, США и Великобритания, а также находящиеся в подчинении англосаксов страны Евросоюза - всего 12% населения мира, перестанут доминировать над остальными 88%, а доллар и евро перестанут быть главными резервными валютами. Этот процесс уже запущен. Установив, таким образом, новый миропорядок, Российская Федерация выполнит свою сверхзадачу, и заодно - очистит свою власть от коллаборационистов и коррупционеров. Унижение России, которое началось после смерти Сталина и продолжалось по сей день, когда оскорбляли даже российских спортсменов деятелей культуры, закончилось.

На Украине начнётся второй «Нюрнбергский процесс» над военными преступниками, преступниками против человечности. Сотни видео о неслыханных зверствах украинских фашистов уже размещены в Сети - социальных сетях, месседжерах, и их количество будет расти (к примеру, см.

Telegram-канал https://t.me/Facktwar ). На одном из таких видеобывший личный охранник Саакашвили. Грузины не забыли, что фашисты очень любят снимать свои «геройства» на мобильники - в Грузии были обнаружены тысячи таких видеофайлов времён режима Саакашвили! Обожал селфи и бывший гражданин Грузии - «херой» первой АТО, убитый как собака

Украина перестанет быть террористической страной «славаукраинехероямслава», с 2013 года терроризирующей своих граждан, и станет внеблоковым нейтральным государством с армией в 5 000 солдат, вооружённых стрелковым оружием, хотя до 24 февраля имела шанс выполнить Минские договорённости и остаться независимой с двумя новыми автономиями в своём составе - Донецкой и Луганской. К демилитаризованной и денацифицированной Украине Запад потеряет всякий интерес и она будет восстанавливаться не один год.

В Грузию начнут возвращаться преступники - бывшие высокопоставленные руководители силовых структур режима Саакашвили - грузинские фашисты, действительно и понарошку воевавшие на Украине. Один такой подонок - бывший министр обороны Ираклий Окруашвили - вчера театрально попрощался с Украиной в соцсетях и выложил селфи при пересечении украинской границы. Это означает, что он должен был пересечь и границу Грузии. Если сегодня мы, большинство граждан Грузии, не потребуем от грузинского правительства арестовать их при попытке пересечения грузинской границы - хотя бы, только как лишившихся грузинского гражданства на основании органического Закона Грузии «О гражданстве», а именно – подпункта «а» пункта 1 Статьи 21 - «гражданин Грузии теряет гражданство Грузии, если без разрешения компетентных органов служит в вооружённых силах, в полиции, в службе безопасности другого государства», то в результате их возможных провокаций на линиях соприкосновения с Абхазией и ЮО, охраняемых российскими пограничниками, Россия проведёт в Грузии спецоперацию по демилитаризации и денацификации.

Тем, кто ещё не осознал - перед какой катастрофой находится сегодня Грузия, напомню: грузинские фашисты более опасны, чем украинские, потому что являются садистами и убийцами за деньги - в отличие от украинских, которые убивают «москалей» по убеждениям, по завещанной им предками, бандеровцами - полицаями, ненависти. Фашизм в Грузии тоже имеет давние корни - фашистами были грузинские меньшевики, сбежавшие в эмиграцию от Красной Армии; фашисты были «хребтом» режима Саакашвили, которые пытали и убили тысяч невинных граждан Грузии. Они убежали на Украину от власти Иванишвили, но скоро попытаются вернуться, чтобы взять кровавый реванш. Грузинские фашисты очень опасны и потому, что являются расистами и неспособны к раскаянию.

Для справки: Расизм, как известно, является одной из отличительных черт фашизма, но американские фашисты, 200 лет убивавшие негров, сегодня раскаялись так глубоко, что назвали их «афроамериканцами» и целуют ноги темнокожим прямо на улицах! А памятники Отцам Америки, которые все были рабовладельцами, свергли с пьедесталов и выкинули прямо в реку Потомак…

Должны быть срочно арестованы и преданы суду не только грузинские фашисты-исполнители, палачи и массовые убийцы, а их идеологи, за миллионы долларов и евро разжигающие в Грузию русофобию и межнациональную рознь и провоцирующие грузин на войну с Россией не только на Украине, но и в Грузии - в Абхазии и в Южной Осетии.

Для справки: Поминальщики («მექელეხეები») - это люди, которые ходят на любые поминки, в том числе - незнакомых им усопших, чтобы поесть до отвала, да ещё и забрать с собой подаваемый в Грузии к концу поминального застолья специальный плов с бараниной («შილაფლავი»). Поминальщики в Тифлисе приходили заранее - сначала на панихиды, чтобы сойти за «своих», где плакали навзрыд, якобы, скорбя по утрате. Слёзы вызывал чёрный перец, который поминальщики заворачивали в платок и вытирали им слёзы с глаз…

Профессия поминальщиков не умерла в Грузии по сей день, ею в совершенстве овладели пропагандисты трёх телеканалов Саакашвили - «Главканал», «Первый», «Формула», как телеведущие, так и постоянные гости в студии - фашистская интеллигенция, потешные поминальные артисты, как правило, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, с пониженной социальной ответственностью и просто наркоманы. Они постоянно плачут и зарабатывают на любом горе, приучают выть вместе с собой и грузинскую молодёжь, которую одевают в чёрное - мол, плачьте, дети, скоро придут русские оккупанты и изнасилуют вас как украинских братьев и сестёр, с которыми нас сблизило общее горе! Плачь и похороны - это их профессия и бизнес, поэтому я из называю «дардибальщиками» (от груз. «дарди» - горе, скорбь). Война в Цхинвальском регионе и в Абхазии, война с Россией, война в Ираке и Афганистане, т.н. Тбилисская война, постоянные гробы, «груз 200», поминки и похороны.... Но грузинские нацисты - «дарбибальщики» и «поминальшики» - никак не насытились, им всё мало, ведь они спекулируют на горе и зарабатывают на трупах! Вот почему в народе их метко прозвали «танцующими с гробами». Теперь, как сказано выше, они жаждут новой войны Грузии с Россией.

Если сегодня мы, большинство граждан Грузии, многонациональный грузинский народ, не потребуем от грузинского правительства А - аннулировать регистрацию Партии войны «Нацдвижение» и стоящих с ней на одной фашистской идеологической платформе; Б - закрыть вышеперечисленные фашистские пропагандистские телекомпании и схожие с ними по редакционной политике, то в Грузии начнётся гражданская война; или в Грузии ожидаем очередную попытку госпереворота по сценарию «Евромайдана».

Подчёркиваю ещё раз: после того, как у фашизма будет отрублена «голова» на Украине, «щупальца» в Грузии могут ещё «шевелиться» некоторое время, поэтому их надо СРОЧНО ОБЕЗВРЕДИТЬ: Гварамия-Джапаридзе-Деканосидзе-Хазарадзе-Вашадзе-Хоштария-Самадашвили-Кордзая-Угулава-Бокерия-Усупашвили-Окруашвили-Элисашвили-Барамидзе-Хабази-Кацарава-Мерабишвили, то есть - вышеуказанные партийные фашисты-«украинщики» и обслуживающие их телепотаскухи должны быть привлечены к ответственности. «Если когда-нибудь фашизм придёт в США, то он придёт под маской либерализма» - сказал Рональд Рейган. Фашизм в Грузию давно пришёл под маской либерализма - известных грузинскому обществу сектантов, феминисток, аппарата Омбусмена и НПО, ЛГБТ-сообщества, ложных борцов за гендер и права меньшинств - сексуальных, религиозных и национальных, хотя русофобия тоже является ксенофобией!

И последнее: позавчера Грузии передали анкету-вопросник самооценки статуса кандидата в ЕС, на основании которой Еврокомиссия подготовит собственный оценочный отчет (Opinion) о предоставлении/не предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС. ГРУЗИИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ СТАТУС КАНДИДАТА В ЧЛЕНЫ ЕВРОСОЮЗА, ПОКА В СТРАНЕ БУДУТ ФАШИСТЫ, ФАШИСТСКИЕ ПАРТИИ И ФАШИСТСКИЕ ТЕЛЕКОМПАНИИ.

Главный редактор ГРУЗИНФОРМ

Арно Хидирбегишвили

Источник : http://ru.gruzinform.ge/news/53203/

Хотелось бы добавить к сказанному моим однофамильцем и другом :

Уважаемые россияне ! Мне стыдно и позорно , когда я слушаю лживые и кощунственные заявления о якобы зверствах российских солдат на Украине , которые с большим энтузиазмом распространяют телеканалы национального движения Саакашвили!

Вопреки ожиданиям некоторых одурманенных приверженцев Саакашвили , «Грузинское чудо» , к сожалению, не состоялось! Население Грузии хоть и поздновато , но все-таки прозревает, однако вызывает недоумение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам , внушая им, что русские являются самыми жестокими поработителями в мире!

Именно цветные революции, произошедшие в различных странах вскрыли хищническую натуру неконтролируемой национальной элиты, которая, захватив власть на волне якобы демократических завоеваний, насаждает элементы тоталитаризма и беспощадно грабит свой же народ. Разве в эпоху развитого социализма «русские поработители» незаконно отбирали у населения собственность, мотивируя это якобы неудержимым желанием граждан подарить ее государству (именно таким способом чиновники криминального клана «Нацдвижение» реквизировали и присваивали бизнес , у некоторых предпринимателей , оставляя без средств к существованию своих же соотечественников)?

Напротив, в советское время местную руководящую элиту в республиках сдерживали указы из Москвы, поэтому она не была столь несправедливой и жестокой. .Это наглядно подтверждается их отношением к президенту Саакашвили, когда, несмотря на неслыханную элитарную коррупцию, сфабрикованные выборы, репрессии инакомыслящих, разгромом телекомпании «Имеди» он , главный организатор этих акций , был обласкан западными «борцами за демократию» и объявлен «персоной грата». Получается, что для этих политиков демократия это то, что соответствует их личным интересам.

Несомненно, если сравнивать , например , грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова , который сделал так много для развития грузинской культуры , то надо быть просто отщепенцем , чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Разве Дядя Сэм помогал в странах, составляющих сферу интересов США , строить такие дорогостоящие объекты, как,например, метрополитен? Интересно , существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих«поработителей»?

Я абсолютно уверен , что рано или поздно основной принцип западных политиков «Самоса, конечно , сукин сын, но он наш сукин сын!» несомненно выйдет им боком.В этом отношении заслуживает внимания высказывание журналистки и общественной деятельницы Т.Канделаки о президенте Саакашвили:«Человек,который считался рупором демократии в Грузии, оказался просто обыкновенным тираном Средневкковья »!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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