Почему придворному ювелиру пришлось в авральном порядке спасать коронацию Екатерины II

Знаете ли вы, мои читатели, что на коронации Екатерины II чуть было не разразился большой скандал, от которого ее спасли придворные ювелиры, точнее ювелир – Георг Фридрих Экарт. Нет понятно, что эта коронация в принципе была скандалом, потому что стала возможна только после переворота, устроенного Екатериной и братьями Орловыми, свергшими законного императора Петра III.

Так вот первоначально при подготовке к коронации планировалось, что Екатерина коронуется с использованием державы, которая уже использовалась при венчании на царство Екатерины I и коронации Елизаветы Петровны. Эта держава была из «большого царского наряда», но неожиданно выяснилось, что Елизавета поступила с наследством своих предков слишком радикально. Оказалось, что после ее коронации в 1742 году сначала из державы выломали драгоценные камни, которые ее украшали, а потом и золото по большей части употребили на другие насущные нужды императрицы.

В результате 7 сентября 1762 года неожиданно выяснилось, что Екатерине II короноваться не с чем – державы, одного из важнейших символов императорско-царского величия просто нет. А ведь коронация уже была запланирована на 22 сентября.

Но Георг Фридрих Экарт ударной работой спас положение и, более того, сделал отличную коронационную регалию. В дальнейшем эту державу использовали на коронации всех российских императоров. Более того, Николай I использовал эту державу два раза. А почему ему пришлось короноваться два раза – в другой раз, потому что это – не менее занятная история дома Романовых.

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