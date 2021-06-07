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Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Природа, безусловно, создала множество прекрасного, но есть и по-настоящему страшные и опасные творения! Эти фотографии доказывают, что нам есть чего боятся. Радует то, что встретить таких хищников непросто.

Не хотелось бы плавать у берегов Японии, чтобы встретить там медузу весом в 200 кг!

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

 

 Этот паразит под названием Cymothoa exigua сжирает язык рыб и занимает его место!

 

Один хищник пожирает другого! Крокодил напал на акулу.

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы
Касатка, она же машина-убийца, способна выпрыгивать за своей добычей из воды на 4,5 метра!

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

А эта огромная китовая акула просто ужасает!

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

 

 Один хищник пожирает другого! Крокодил напал на акулу.

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Девушка явно не боится этого огромного крылана!

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

 Этот крокодил позарился на детеныша бегемотов, за что и получил!

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

 Эти шрамы кашалоту оставили сражения с гигантскими кальмарами.

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

А маленькие милые утконосы, когда вырастают, становятся обладателями ядовитых жал.

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Зверский аппетит!

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

 Эту акулу поймали в реке Миссисипи. В реке!

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

 А этот австралийский клин-белохвост утаскивает лису.

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Акула, которая после наводнения и вовсе приплыла на поле для гольфа!

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Перья этой милой птички покрывает нейротоксин, который способен вызывать онемение!

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Смертоносная гусеница из Южной Америки.

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

 Питон пожирает крокодила!

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Укус этих милашек, толстых лори, ядовит!

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Вы не поверите, но это пасть кожистой черепахи!

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

А это смертоносные шершни, которые заполонили провинции на севере Китая.

 

Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

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