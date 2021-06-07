Доказательства того, что нет ничего страшнее природы

Природа, безусловно, создала множество прекрасного, но есть и по-настоящему страшные и опасные творения! Эти фотографии доказывают, что нам есть чего боятся. Радует то, что встретить таких хищников непросто.

Не хотелось бы плавать у берегов Японии, чтобы встретить там медузу весом в 200 кг!





Этот паразит под названием Cymothoa exigua сжирает язык рыб и занимает его место!

Один хищник пожирает другого! Крокодил напал на акулу.





Касатка, она же машина-убийца, способна выпрыгивать за своей добычей из воды на 4,5 метра!





А эта огромная китовая акула просто ужасает!

Один хищник пожирает другого! Крокодил напал на акулу.





Девушка явно не боится этого огромного крылана!

Этот крокодил позарился на детеныша бегемотов, за что и получил!

Эти шрамы кашалоту оставили сражения с гигантскими кальмарами.

А маленькие милые утконосы, когда вырастают, становятся обладателями ядовитых жал.

Зверский аппетит!

Эту акулу поймали в реке Миссисипи. В реке!

А этот австралийский клин-белохвост утаскивает лису.

Акула, которая после наводнения и вовсе приплыла на поле для гольфа!

Перья этой милой птички покрывает нейротоксин, который способен вызывать онемение!

Смертоносная гусеница из Южной Америки.

Питон пожирает крокодила!

Укус этих милашек, толстых лори, ядовит!

Вы не поверите, но это пасть кожистой черепахи!

А это смертоносные шершни, которые заполонили провинции на севере Китая.