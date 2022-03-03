Как самый большой самородок России сгубил того, кто его нашел?

В XIX веке в России началась самая настоящая золотая лихорадка. Тогда на Урале было открыто несколько приисков, на которых старатели находили большое количество руды. Золото попадалось разное: как небольшие кусочки, так и самородки внушительных размеров. Осенью 1842 г на Царево-Александровском руднике, названном в честь царя Александра I, был найден самый большой самородок за всю историю России. Счастливчиком, нашедшим огромный кусок золота, оказался молодой крепостной Никифор Сюткин. Но удача его длилась недолго, судьба золотодобытчика оказалась довольно печальной. Так как самый большой самородок сгубил того, кто его нашел?

Как Никифор нашел самородок?

На тот момент, когда был найден самородок, Царево-Александровский рудник собирались закрывать. Золотодобытчики считали, что он исчерпал себя, и смысла искать драгоценности в нем дальше не было. Но молодому человеку удалось найти самородок.

Начало разработки Царево-Александровского рудника

Никифор, несмотря на свой небольшой возраст, всего 17 лет, был уже опытным старателем. В день находки, он наткнулся на большой камень, находившийся на глубине 3-х метров. Возможно, булыжник попадался и другим старателям, но именно Сюткин сумел разглядеть в нем благородный металл. Никифору потребовалось некоторое время, чтобы очистить самородок от глины. Когда же он закончил, пред ним оказался огромный кусок золота.

Самый большой самородок

Найденный Никифором самородок весил 36 кг. По форме он напоминал пирамиду, поэтому позже был назван «большим треугольником». Длина самородка равнялась 25 см, а ширина в самой широкой части – 20 см. В самой узкой же она была равна 10 см.

«Большой треугольник»

Почти сразу большой треугольник отправили в Санкт-Петербург. Там он хранился до тех пор, пока советское правительство не переехало в Москву. Тогда было принято перевезти с собой самые значимые экспонаты Горного музея, в их число вошел и самородок. В музее же оставили муляж.

Судьба молодого золотодобытчика

Никифор Сюткин был награжден за свою находку. Кроме вольной он получил еще и чуть больше 1200 рублей. На то время это были огромные деньги, на которые можно было построить свой личный прииск или выкупить несколько деревень.

Но молодой старатель распорядился деньгами иначе. Сразу же после получения вознаграждения Никифор начал их прогуливать. Он часто посещал кабаки и трактиры, где угощал всех подряд. Нередко Сюткин получал за пьянство порку, но пить так и не перестал. В итоге все деньги золотодобытчик прогулял. Оставшуюся часть жизни он провел в нищете и был всеми забыт.

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