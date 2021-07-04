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За что России должно быть стыдно перед грузинами? Слова Кожухова заставляют задуматься

Журналист, телеведущий Михаил Кожухов признался в стыде за Россию перед грузинским народом. Слова даже для меня, абсолютного грузинофила, стали неожиданностью, но они однозначно заставляют задуматься.

За что России должно быть стыдно перед грузинами? Слова Кожухова заставляют задуматься

 

 

Михаил Кожухов для меня – один из самых любимых телевизионных путешественников вместе с Дмитрием Крыловым. Кожухов стал «трэвел-блогером», когда это еще не стало мейнстримом. Известность ему принесли передачи «Вокруг Света» и в «Поисках путешествий» в нулевых. Сегодня Кожухов является президентом Клуба путешествий.

Между тем, за плечами Кожухова – колоссальный опыт: он был спецкором в Афгане, первым из советских и постсоветских журналистов смог взять интервью у Пиночета, работал в телекомпании «ВИД», снимал документальное кино.

В Грузию Михаил Кожухов влюблен от слова «бесповоротно»:

«Стоит ли ехать в Грузию?» Да! Еда — нет и не будет в мире вкуснее места! Гостеприимство — конечно же, это грузины обучили человечество такой вредной для здоровья привычке. Тосты — кто посмеет в присутствии грузина открыть рот за столом?

Так в своем Клубе путешествий он отзывается о Грузии. Восторженно, сочно, красочно. А вот на своей странице в Фейсбуке он использовал совсем другие слова, довольно резкие и грубые:

«В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство.
Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».

Отношения между Грузией и Россией действительно сложные и неоднозначные. И, если первую часть этого высказывания можно понять , то вторая – странная даже для меня.

На мой взгляд, любовь к Грузии из России должна выражаться через теплые совместные воспоминания, общее советское прошлое (даже если мы по-разному к нему относимся, оно не перестает быть частью жизнь наших народов), через любовь, радость совместного отдыха, но никак не через стыд. Что скажете?

Инга Казарова 

Источник : https://zen.yandex.ru/media/amazinggeorgia/za-chto-rossii-do...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :   

Что касается за стыд Отечества, то несмотря на то, что я сам грузин, мне трудно согласится с господином Кожуховым ! Руководство Грузии , как и руководство многих постсоветских стран, должны наконец-то понять, что неэтично и, главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава, как Россия.                               

Этим «политикам» трудно понять , что если не будет ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ , не будет и России , территория и ресурсы которой уже давно не дают покоя западным «борцам за демократию», которые используют Грузию и бывшие постсоветские страны для противодействия с россиянами !                                 

К сожалению, многие недальновидные политики в Грузии не могут понять простой истины, что Россию не может не беспокоить перспектива размещения баз НАТО непосредственно на территории пограничного с ней государства.Они не осознают ,что бессмысленное стремление в НАТО стало основной причиной потери грузинских территорий, а уровень достигнутой независимости Грузии достаточно сомнителен.Многие мои соотечественники не могут понять простой истины , что без дружеских отношений с Россией грузинскому народу не встать на ноги, поэтому вектор нашей политики, на мой взгляд, должен быть направлен больше на восток, чем на запад.                                                                                                                                                   

Грузинский народ в результате насильственного насаждения виртуальной демократии фактически обнищал и никогда еще не испытывал такой нужды, как сейчас .Население Грузии хоть и поздновато , но все-таки прозревает, однако вызывает недоумение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам , внушая им, что русские являются самыми жестокими поработителями в мире.                                                                                                                         

Несомненно, если сравнивать , например , грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры , то надо быть просто отщепенцем , чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Интересно , существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих«поработителей»?                                                                         

Вместе с тем мне не хотелось бы , чтобы традиции наших предков были вытеснены лицемерной и лживой западной идеологией, которая пропагандирует гомосексуализм и лесбиянство , неуважение к старшим , абсурдные юридические законы,попирает семейные ценности и т. д.. Для меня , например , большая честь, что фамилия Хидирбегишвили из древнего грузинского рода князей Амилахвари помещена в геральдическом издании «Дворяне Российской Империи» !                                                                                                                                       

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

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