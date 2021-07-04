За что России должно быть стыдно перед грузинами? Слова Кожухова заставляют задуматься

Журналист, телеведущий Михаил Кожухов признался в стыде за Россию перед грузинским народом. Слова даже для меня, абсолютного грузинофила, стали неожиданностью, но они однозначно заставляют задуматься.

Михаил Кожухов для меня – один из самых любимых телевизионных путешественников вместе с Дмитрием Крыловым. Кожухов стал «трэвел-блогером», когда это еще не стало мейнстримом. Известность ему принесли передачи «Вокруг Света» и в «Поисках путешествий» в нулевых. Сегодня Кожухов является президентом Клуба путешествий.

Между тем, за плечами Кожухова – колоссальный опыт: он был спецкором в Афгане, первым из советских и постсоветских журналистов смог взять интервью у Пиночета, работал в телекомпании «ВИД», снимал документальное кино.

В Грузию Михаил Кожухов влюблен от слова «бесповоротно»:

«Стоит ли ехать в Грузию?» Да! Еда — нет и не будет в мире вкуснее места! Гостеприимство — конечно же, это грузины обучили человечество такой вредной для здоровья привычке. Тосты — кто посмеет в присутствии грузина открыть рот за столом?

Так в своем Клубе путешествий он отзывается о Грузии. Восторженно, сочно, красочно. А вот на своей странице в Фейсбуке он использовал совсем другие слова, довольно резкие и грубые:

«В Грузии испытываешь чувство двойного стыда. Во-первых, за себя – перед веселыми, легкими, чудесными людьми, с которыми ты никогда не расплатишься за их гостеприимство. Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана». Во-вторых, стыд за Отечество, которое ведет себя по отношению к Грузии, как дворовая шпана».

Отношения между Грузией и Россией действительно сложные и неоднозначные. И, если первую часть этого высказывания можно понять , то вторая – странная даже для меня.

На мой взгляд, любовь к Грузии из России должна выражаться через теплые совместные воспоминания, общее советское прошлое (даже если мы по-разному к нему относимся, оно не перестает быть частью жизнь наших народов), через любовь, радость совместного отдыха, но никак не через стыд. Что скажете?

Инга Казарова

Источник : https://zen.yandex.ru/media/amazinggeorgia/za-chto-rossii-do...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Что касается за стыд Отечества, то несмотря на то, что я сам грузин, мне трудно согласится с господином Кожуховым ! Руководство Грузии , как и руководство многих постсоветских стран, должны наконец-то понять, что неэтично и, главное, небезопасно обеспечение собственной безопасности за счёт ослабления безопасности соседней страны, тем более, если эта страна - великая держава, как Россия.

Этим «политикам» трудно понять , что если не будет ДЕРЖАВЫ РОССИЙСКОЙ , не будет и России , территория и ресурсы которой уже давно не дают покоя западным «борцам за демократию», которые используют Грузию и бывшие постсоветские страны для противодействия с россиянами !

К сожалению, многие недальновидные политики в Грузии не могут понять простой истины, что Россию не может не беспокоить перспектива размещения баз НАТО непосредственно на территории пограничного с ней государства.Они не осознают ,что бессмысленное стремление в НАТО стало основной причиной потери грузинских территорий, а уровень достигнутой независимости Грузии достаточно сомнителен.Многие мои соотечественники не могут понять простой истины , что без дружеских отношений с Россией грузинскому народу не встать на ноги, поэтому вектор нашей политики, на мой взгляд, должен быть направлен больше на восток, чем на запад.

Грузинский народ в результате насильственного насаждения виртуальной демократии фактически обнищал и никогда еще не испытывал такой нужды, как сейчас .Население Грузии хоть и поздновато , но все-таки прозревает, однако вызывает недоумение тактика некоторых грузинских политиков, которые стремятся воспитать молодое поколение в духе ненависти к россиянам , внушая им, что русские являются самыми жестокими поработителями в мире.

Несомненно, если сравнивать , например , грабительскую деятельность английского наместника в Индии с деятельностью царского наместника на Кавказе графа Воронцова, который сделал так много для развития грузинской культуры , то надо быть просто отщепенцем , чтобы не видеть этой вопиющей разницы. Интересно , существует ли в мире страна, подобная Грузии, в которой якобы порабощенный народ в эпоху развитого социализма жил лучше и богаче своих«поработителей»?

Вместе с тем мне не хотелось бы , чтобы традиции наших предков были вытеснены лицемерной и лживой западной идеологией, которая пропагандирует гомосексуализм и лесбиянство , неуважение к старшим , абсурдные юридические законы,попирает семейные ценности и т. д.. Для меня , например , большая честь, что фамилия Хидирбегишвили из древнего грузинского рода князей Амилахвари помещена в геральдическом издании «Дворяне Российской Империи» !

С уважением , Отари Хидирбегишвили !

Друзья! Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Открытое письмо депутатам Госдумы

Открытое письмо Отари Хидирбегишвили Ильхаму Алиеву

Обращение к американским избирателям