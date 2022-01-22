Стаханов, Гастелло и Сусанин: почему их подвиги считают плодом пропаганды

Официальная версия гласит, что Александр Матросов стал героем, когда закрыл собой амбразуру немецкого дзота, но историки до сих пор спорят, имел ли «подвиг Матросова» место в реальности. И сомневаются ученые не только в нем.

Александр Матросов

Пожалуй, нарицательным в отечественной истории стал подвиг Александра Матросова, советского солдата, который в одном из боев Великой Отечественной Войны закрыл своим телом амбразуру, из которой обстреливали его товарищей. Благодаря этому наши полки смогли закончить наступление. Погибший солдат стал национальным героем, с его именем на устах бойцы бросались в бой. Но в последнее время историки начали сомневаться в правдивости «Матросова». Мнения различных биографов настолько расходятся, что сейчас уже не ясно, как по-настоящему звали героя. Например, некоторые считают, что настоящее имя Александра – Шакирьяном Мухаметьянов. Больше всего вопросов касается, конечно, самого подвига. По альтернативной версии – это не было самопожертвованием. Считают, что он залез на крышку дзота и был убит, пока закидывал его гранатами. Упавшее тело перекрыло врагам обзор, и обстрел временно прекратился. Несмотря на темные пятна и пропагандистскую роль «подвига Матросова», поступок бойца был героическим, собирательным.

«Стерегущий»

Это подвиг не одного человека, а всех молодых солдат, которые сложили головы за спасение Родины.

В Петербурге есть необычный памятник, который изображает двух матросов, открывающих бортовые кингстоны, из которых хлещет вода. Это символ памяти подвига миноносца «Стерегущего», собрата по несчастью знаменитого «Варяга». Судно якобы проиграло сражение японцам, и было намеренно затоплено двумя матросами, чтобы врагу не досталось. Эта история стала образцом храбрости для русского военно-морского флота. Все бы хорошо, только японцы утверждают, что не было никого на корабле, когда он затонул, а ведь первоначальная информация о героическом самозатоплении поступила именно от них. Капитан другого русского судна «Решительный» утверждал, что всех выживших забрали в плен, а корабль ушел ко дну из-за повреждений. Обстоятельства гибели «Стерегущего», как и имена героев неизвестны и сегодня. Только памятник стоит несуществующей славе.

«Жизнь за царя»!

Каждый школьник знает про мужественного крестьянина Ивана Сусанина, который пожертвовав собой, погубил польского врага. Наиболее распространенная версия говорит, что русский мужик обманом заманил поляков и литовцев в болото, пообещав показать дорогу к царю. Надо сказать, этот пересказ, как и сам миф о Сусанине появился не на пустом месте и стал популярным при Екатерине Великой, которой необходимо было показать преемственность своей власти от царя Михаила Федоровича, основателя династии Романовых. Здесь, очень кстати, вспомнился подвиг крестьянского мужика. Самодержавие и народность – Романовы и русский крестьянин – идеальное оружие массовой пропаганды, особенно в нелегкий век народных восстаний. Миф о Сусанине, поляках и плохих дорогах был создан именно тогда. Но, нет дыма без огня. Реальный Сусанин действительно существовал и потомки у него были, и подвиг был. Только блуждания по болотам и гибели врагов не было. Иван Сусанин, зная, где находится молодой царевич, не выдал секрета под пытками и был убит. Вот, что пишет об этом сам Михаил Федорович: «Иван ведал про нас, где мы в те поры были, терпя от тех польских и литовских людей немерные пытки, про нас Великого Государя тем Польским и Литовским людям не сказал».

«Атака века»

Еще один подвиг Великой Отечественной считают сомнительным: затопление в 1945 году немецкого Лайнера «Вильгельма Густлоффа» подводником Александром Маринеско. На судне находилось около 11 тысяч человек, из которых половину составляли беженцы и раненные. Густлофф стал одной из самых страшных морских катастроф XX века, а Александр Маринеско получил статус героя Советского Союза. Правомерность «подвига» до сих пор осуждается мировым сообществом, сторонники негативной оценки считают, что затопление лайнера было жестоким преступлением, ссылаясь, на то, что на борту были гражданские. Но судно не было помечено опознающим знаком красного креста, напротив, его корпус украшал камуфляж. Боеприпасы и военнослужащих он перевозил тоже не для мирных целей. Вильгельм Густлофф был военной целью, и Маринеско просто выполнил свою задачу.

«Рекордная смена»

В ночь с 30 на 31 августа забойщик Алексей Стаханов и два крепильщика показали, как надо работать в пятилетку, добыв за смену в 14 раз больше угля, нежели предписывала норма. Это породило культ трудоголизма в Советском союзе – «Стахановское движение». На самом деле, с самого начала это был эксперимент предприятия, которое стремилось рационализировать производство за счет грамотного разделения труда. Оборудование было специально подготовлено, а на месте, помимо рабочих, присутствовали начальник шахты, руководитель участка и журналист. Рабочие действительно отлично справились со своей задачей, за шесть часов они добыли 102 тонны угля, но их было трое, а не один Стаханов.

Предатель или жертва

Если Александр Матросов ассоциируется с героизмом, то имя Павлик Морозов является оскорблением и равносильно «предателю». Пионер-герой ставился в пример всему Советскому Союзу за то, что донес на собственного отца, обвинив его в помощи кулакам, после чего вместе с братом был убит. «Долг перед страной превыше семейного» - вот основной посыл этой пропаганды, ведь в те непростые времена доносы поощрялись, шла в буквальном смысле «охота на ведьм». Сегодня бы вчерашний подвиг стал предательством, но был ли на самом деле донос? Общая «легенда» гласит: Павлик написал заявление и отнес в следственные органы, на следующий день его отца арестовали. Тем не менее, в ходе расследования никаких доказательств этому не обнаружили. Текст доноса куда-то пропал, а следователь Шепелев, который вел дело Трофима Морозова вспоминал, что мальчик давал показания только на суде. В общем, дело темное. Ясно только одно – Павел Морозов невольно стал жертвой конфликта старого и нового мира.

Капитан Гастелло

Насколько велик, настолько спорен подвиг летчика Гастелло, который вместо того, чтобы катапультироваться с подбитого самолета, направил его прямо на скопление автомашин и цистерн противника. Николай погиб, но его долго ставили в пример всем солдатам: хороший человек, идеальный боец, герой! Биография Николая Гастелло и Александра Матросова практически полностью совпадают. Совпадают и сомнения в реальности подвига. Историки говорят, что не было никакого Гастелло, зато был Александр Маслов, который и протаранил вражеские боеприпасы, но остался безызвестным.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытно, что Сталин , пославший на фронт своих сыновей, не позволил мобилизовать на фронт шахтёра Стаханова, моральный облик которого к тому времени был крайне низок.?А ведь бесконечные приёмы, банкеты и другие общественные мероприятия сделали из «героя труда» настоящего алкоголика и многоженца (недаром в народе была популярна поговорка «От Стаханова до Стаканова»). Доходило до того, что этот «герой труда» вместе с собутыльником Василием , сыном лицемера Сталина, потеряв всякую связь с реальностью, ловили рыбу в аквариуме ресторана гостиницы «Метрополь»!Безусловно, именно «немеркнущий» символ советского героя-трудяги спас Стаханова от мобилизации на фронт, поскольку величайший авантюрист современности Сталин рассчитывал и после войны опять использовать этот виртуальный символ для беспрецедентного авантюристического обмана советских людей !

Стоит отметить, что с самого начала шахтёрский подвиг Алексея Стаханова носил искусственный характер и стал возможным только благодаря созданным особым условиям труда. Кроме того, лживая советская пропаганда на весь мир растрезвонила , что якобы стахановцы перевыполняют нормы из любви к труду, а не выдаваемым им баснословным по тем временам премиям, которые со временем значительно снизились и даже прекратились! Вместе с тем работа стахановцев , наоборот, нарушала производственный цикл и вела к срыву выпуска продукции другими рабочими. Именно поэтому эти факторы привели к ненависти простых рабочих к «трудолюбивым» стахановцам, которых порой жестоко избивали и даже убивали по всей стране!

Кроме того, для поднятия морального духа военных лживая советская пропаганда придумала множество виртуальных «героев» войны . Так, к примеру, многих героев-панфиловцев и в помине не было, а Зоя Космодемьянская поджигала дома не только из-за героического порыва, а вследствие неустойчивости психики! Об этом утверждал психиатр Андрей Бильжо, которому стало известно, что в 1940 году Зоя заболела менингитом , из-за которого проходила лечение в больнице Боткина по поводу возникшей шизофрении. Именно поэтому перед ее арестом в ноября 1941 она по приказу Сталина №0428 поджигала не только дома вместе с находившими в них советскими жителями деревни Петрищево,но и конюшню, в которой содержались более 300 лошадей. Как не кощунственно, но согласно приказу изувера Сталина №0428 диверсанты должны были поджигать все дома, даже если в них находились местные жители и даже дети, чтобы фашистские захватчики не смогли бы укрыться от жестоких морозов. Разумеется, этих диверсантов в Подмосковье не любили и поэтому Зою выдали сами жители подмосковной деревни, которые, оставшись без жилья, не хотели замерзнуть вместе со своими детьми! Кстати, в санатории в подмосковных Сокольниках, где она восстанавливала здоровье после перенесенного менингита, Зоя познакомилась с Аркадием Гайдаром, у которого также были серьезные проблемы с психикой, проявляющиеся в его садизме. Общеизвестно, что будущий детский писатель , служа в карательных частях большевиков в 1919 году , безжалостно расстреливал, рубил шашками, бросали в колодцы восставших людей , не щадя ни стариков, ни детей!

Что касается панфиловцев, то среди них , например, был сержант Иван Добробабин, которого в июле 1942 года посмертно представили к званию Героя Советского Союза. Однако впоследствии выяснилось , что «герой» жив и к тому же поступил на службу к немцам в полицию села Перекоп Харьковской области, в результате чего его лишили почетного звания и против него было возбуждено дело об измене Родине! Именно из-за лживой сталинской пропаганды в народе были популярны анекдоты – порой довольно кощунственные. Например , последними словами Александра Матросова, закрывшего своей грудью амбразуру немецкого дзота, были «Ох уж этот чертов гололед»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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