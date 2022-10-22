Вьетнамец уже 16 лет спит в постели с останками умершей жены

Не в силах справиться с потерей любимой жены, вьетнамец выкопал ее останки, замуровал в гипсовой скульптуре и последние 16 лет спит с ней в одной постели.

Мистер Ван и его жена поженились в 1975 году. Они почти не знали друг друга, не говоря уже о романтических чувствах, но их союз был устроен родителями с самого раннего возраста, и вскоре после возвращения Вана с военной службы они поженились. Познакомившись друг с другом, молодожены вскоре влюбились друг в друга и жили счастливо. У них было семеро детей, и они вели скромную, но мирную жизнь, пока однажды в 2005 году г-н Ван, работавший вдали от дома, не получил известие о внезапной смерти его жены. Он помчался домой, но едва успел увидеть лицо своей супруги за несколько минут до того, как ее похоронили.

Поначалу безутешный Ван большую часть времени, день и ночь, проводил на кладбище, спал на могиле жены, но через несколько месяцев его стали беспокоить плохая погода и дождь. Он решил, что лучший способ оставаться рядом со своей покойной женой — это вырыть туннель в ее могиле, чтобы он мог спать рядом с ней. Вскоре его дети узнали о его новом спальном месте и запретили ему больше ночевать на кладбище. Однако он не мог вынести мысли о том, чтобы навсегда расстаться с женой.

Однажды ночью Ван решил, что, если он не сможет спать на кладбище, он принесет останки жены домой. Сначала он выкопал ее кости и положил их в мешок возле кладбища. Затем он начал делать полую статую в форме женщины из гипса, цемента, клея и песка, а останки жены уложил во внутрь. Затем он положил статую на кровать и лег рядом с ней. Он делает это каждую ночь в течение последних 16 лет.

Когда дети Вана узнали о том, что он сделал, они пришли в ярость и потребовали, чтобы он вернул тело их матери в место ее последнего упокоения, но он отказался, сказав, что не может жить без нее. Соседи годами не посещают его дом после того, как узнали, что он принес кости своей жены, а некоторые даже предупредили власти, обвинив Вана в распространении болезни. Полиция неоднократно пыталась убедить его вернуть тело жены на кладбище, но упрямый мужчина не соглашался, поэтому в конце концов власти и общественность сдались.

Последние два года Ван прикован к инвалидной коляске, но он все еще каждую ночь ползком ложится в постель рядом со статуей, содержащей останки его жены. Он чистит ее от пыли, делает макияж и меняет одежду каждый день.

«Когда моя жена была жива, она никогда не носила красивое платье, так что теперь мне приходится шить для нее много красивой одежды. Я переодеваю ее два раза в день», — сказал Ван. Люди говорили, что я сумасшедший, потому что я забочусь о трупе, но я твердо верю, что она всегда со мной. Я определенно буду спать с ее мертвым телом, пока не умру».

Источник

А вы знали об этом?

В ноябре 1573 года женой Ивана Грозного стала княжна Мария Долгорукая – «по молитве», то есть без совершения брачного обряда. Наутро после пышного празднования свадьбы Иван Грозный приказал «затиснуть ее в колымагу, повезти на борзых конях и опрокинуть в воду» - Мария была утоплена. Происшедшее трактуют как реакцию царя на то, что невеста не сохранила невинность до свадьбы. В 1575 году Иван Грозный присмотрел новую спутницу – жену некоего Мелентьева. Быстро организовав прекрасной Василисе свободу от брачных уз – расправившись с мужем, царь, опять-таки «помолясь», назвал ее своей новой супругой, «обрачился со вдовою Василисою Мелентьевой». Конец Василисы, по «Хронографу», был печален – заподозрив супругу в измене, царь казнил ее вместе с любовником. После чего вступил уже в последние свои семейные отношения – с Марией Нагой, ставшей в иночестве Марфой.

Рекомендую также прочесть:

А вы знали об этом?(Статья 86) https://otari.mirtesen.ru/blog/43667809733/

Ваше мнение для меня важно, поэтому буду весьма благодарен за ваши комментарии!