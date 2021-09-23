5 распространенных заблуждений любовницы женатого мужчины

Все мы знаем, что разбивать семью как минимум аморально.

Ведь, вступая в долгосрочные отношения, каждая женщина надеется, что у ее мужчины никогда не появится другая.

Тем не менее есть и такие, которые сознательно встречаются с женатыми.

В таком случае виноваты даже не оба, а, скорее, все трое. Мужчину на измену может толкнуть то, что любовь угасла, непонимание, отсутствие доверия, поддержки, стремление почувствовать себя вновь на коне, природные инстинкты, иллюзия того, что семейное счастье все же существует, – перечень причин может быть бесконечным.

Что же в женатиках находят женщины? Они более осторожны не столько из страха, что могут быть пойманными на лжи, сколько ради того, чтобы не показать свою заинтересованность во всей ее силе, а это интригует. Каждое свидание для них – серьезное событие. Холостяки ведут себя несколько иначе, поскольку, встречи с разными девушками для них – норма.

Женатый мужчина способен вовлечь женщину в мир мечтаний. Что же касается представителей сильного пола, в большинстве случаев ими руководит страсть.

Женатый мужчина кажется более стабильным, безопасным, «одобренным», чем холостой. В особенности, если брак у него первый, а серьезных отношений до того было не много.

Имеет значение и привлекательность его партнера. Всегда приятно одержать верх над более красивой соперницей или восстановить баланс сил, если представительный мужчина женат на «серой мышке».

Существует категория «других женщин», которые идут напролом: ускоряют расставание с законными женами. Но есть и те, кто будет смиренно ждать годами, если потребуется. Они, как правило, искренне любят своих женатых любовников, довольствуются тайными встречами и остаются одни, хотя якобы состоят в отношениях. В чем же они лгут себе?

1. Это ни к чему не обязывает

Может, поначалу так и было. Но чем дальше заходят отношения, тем больше у женщины требований к мужчине, а он далеко не все способен удовлетворить. Взять те же праздники и выходные, когда он с семьей, а «другая» грустит дома.

2. Ничего страшного, пока она ничего не знает

Она может узнать, потому что люди совершают оплошности. И это разобьет ей сердце: обманутая жена посвятила себя неверному мужу и рассчитывала на то же с его стороны.

3. Она плохая, со мной ему лучше

Так бывает, но в большинстве случаев она – прекрасная супруга, хозяйка и мать, но уже не та, с которой можно окунуться в мир острых ощущений.

4. Он обязательно ее бросит

Возможно, если действительно любит свою «другую». Когда же его интересует только интимная связь или возможность на время сбежать от проблем, он годами будет возвращаться домой.

5. Он не позволит мне страдать

Но ведь заставляет же он страдать свою жену, пусть она еще и не знает об этом. Насколько «другая» лучшее ее?

Любовный треугольник – это риск. Из него существует два выхода: разрыв отношений или уход мужчины из семьи. Но не нужно забывать о том, что как только любовница займет место жены, то ее собственное останется вакантным. Став законной, она заставит мужчину вновь проходить те же стадии отношений и бежать от тех же проблем. Не слишком ли велика и ценна потеря такого количества времени, когда настоящая любовь может быть совсем рядом?

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