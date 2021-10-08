На какой единственной иконе Богородица изображается с непокрытой головой

Как утверждают искусствоведы, иконописный канон предписывает изображать Богородицу с покрытой головой. Однако есть одна икона, на которой Божия Матерь нарисована с распущенными по плечам волосами. И это не просто своеволие автора.

Древние изображения Богоматери

Считается, что первые иконы Божией Матери принадлежали кисти автора одного из Евангелий Луке, который изучал не только философию и медицину, но и живопись. Большинство икон, приписываемых Луке, изображают Марию с младенцем Иисусом на руках. Одной из них является Влахернская икона, которая впервые упоминается еще в 439 году. Эта икона, которая некогда находилась у императорского дворца в константинопольском предместье Влахерны и была привезена в 1653 году в дар царю Алексею Михайловичу, выполнена в редкой технике воскомастики с использованием мощей. В настоящее время она украшает церковь Ризоположения Московского кремля.

Примечательно, что именно во Влахернской церкви хранились Риза Богоматери, часть Ее пояса и Ее мафорий, который покрывает и голову Богоматери на Влахернской иконе. Мафорий (плат) – это большое покрывало с каймой, окутывающее голову, плечи и спускающееся почти до земли. Мафорий, который, согласно иконописным канонам, изображают на голове Богоматери, обычно красного, вишневого или малинового цветов.

В мафории и с непокрытой головой

Выбор этого цвета неслучаен: священники утверждают, что красный символизирует Божественный огонь, пламенную любовь Бог к человеку, а также страдания. Кроме того, вишневый цвет соединяет начало и конец спектра (красный и фиолетовый). Поэтому это знак Христа, который есть начало и конец всего сущего на Земле.

Однако, по словам Лилии Евсеевой, автор издания «История иконописи: истоки, традиции, современность. VI-ХХ века», темно-красный цвет символизирует еще и материнство. С Евсеевой согласна и искусствовед Ирина Языкова, которая пишет: «Сам плат мафорий означает Ее Материнство, прикрытый им голубой (синий) цвет платья – Девство». Впрочем, на некоторых иконах можно увидеть Божию Матерь, облаченную и в мафорий голубого цвета. К примеру, именно в таком одеянии изобразил Богоматерь Феофан Грек в деисусном чине Благовещенского собора Московского Кремля. Как предполагает Языкова, иконописец посчитал важным подчеркнуть именно Девство, непорочность Богоматери, Ее чистоту, сосредоточить внимание на образе Девы.

Впрочем, есть икона, на которой Богоматерь предстает перед верующими вовсе с непокрытой головой. Это икона Богоматери «В родах Помощница». Божья Матерь изображена в красном плаще, накинутом на плечи и с распущенными волосами. Иконописный тип «В родах Помощницы» близок к образу Божией Матери «Знамение», где Богомладенец изображается не на руках у Девы Марии, а в световом круге на Ее лоне. Это еще только готовящийся родиться, содержащийся в утробе, а не рожденный Христос. Однако икона «В родах Помощница» совпадает с ней только по смыслу, но не по форме. Младенец изображен не в круге, а в овале, и не погрудно, а стоящим в полный рост со сложенными на груди руками.

Почитание иконы

Местонахождение подлинника иконы «В родах Помощница» неизвестно, но многочисленные списки и новые версии этого образа существуют во многих храмах России и в домах верующих. А вообще «В родах Помощница» была обретена на Руси в 1392 году. Долгое время она хранилась в Благовещенском соборе Московского Кремля, где ее поместили напротив царского места. Об особом почитании этой иконы говорит также и тот факт, что во второй половине XVII столетия «В родах Помощницу» поновлял глава иконописцев Оружейной палаты Симон Ушаков. По крайней мере, так указано в издании «Самые известные русские иконы» (составитель Вадим Сингаевский).

У русских людей было принято брать благословение у священника и служить молебен с акафистом в честь иконы Божией Матери «В родах Помощница», когда приближалось время появления на свет младенца. Православные верили, что благодаря молитвам перед иконой совершались различные чудеса: младенцы, находившиеся в неправильном положении в утробе матери, переворачивались; останавливались кровотечения; исчезали боли. Недаром празднование иконы совершается в отдельный день – 8 января (26 января по старому стилю). Историки в данном случае проводят параллель с днем народного календаря Бабьи каши, в который почитали повитух. Бабьи каши как раз отмечались 26-27 января по старому стилю.

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