Сестрич - кто это такой?

«Княжеский сестрич» – сейчас это выражение кажется нам странным. А ведь несколько столетий назад его использовали в речи также легко, как сейчас мы говорим про шурина, зятя или свекра. И никого не удивляло. Сестрич в русском Средневековье – это сын сестры. Попросту говоря, племянник.

Ещё в пятнадцатом веке считали нужным подчеркнуть, с какой стороны тот или иной родственник. «Царевич, узнав, что он сестрич князю Суздальскому, принял его с большой любовью», - сообщает нам «Ипатьевская летопись» пятнадцатого века. То есть, князь выяснил, что состоит в родстве с царевичем через сестру. Употребляли и другие похожие слова – «сестренич», «сестричищ». Их можно встретить в древних летописях и в словарях. Например, в толковом словаре Даля.

Немного реже, но все-таки говорили и «братич» - про племянника по брату. А вот дочь брата будет звучать еще причудливее – "братична". Двоюродный брат или сын брата мог называться «братаном». То есть, популярное в 90-е годы слово – на самом деле – имеет вполне определенное значение, отсылающее к родству.

В описании похода 1218 года есть такие строки – князю Мстиславу удалось захватить Галич, изгнать венгерского короля Андраша Второго, благодаря помощи «братича Владимира Рюриковича Смоленского».

Но кроме как в древних списках этих слов нынче не встретить. Ушли в прошлое, по всей видимости, невозвратно. Да и звучат они непривычно для нашего слуха.

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