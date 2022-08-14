Зимний, который никто не брал. История векового мифа о штурме

00 лет назад, 7 ноября 1920 года, в Петрограде грандиозной инсценировкой «Взятие Зимнего дворца» отметили третью годовщину Октябрьской революции, которую сами большевики тогда ещё называли переворотом.

Организаторы первых революционных празднеств стремились устроить подобные постановки для рабочих и солдат и при их непосредственном участии. Своего рода театр коллективного актёра, где актёром и главным героем был революционный народ. В марте 1919 года в петроградском Народном доме состоялось созданное Театрально-драматургической мастерской Красной Армии представление «Свержение самодержавия». В нём участвовали красноармейцы, а текст был во многом импровизацией. Действо развивалось на двух деревянных мостках, расположенных в разных концах сцены. Расстрел демонстрации, бунт Волынского полка, арест царя и, наконец, победа. Торжество революции олицетворяла «Дубинушка», которую на премьере этого грандиозного представления пел Фёдор Шаляпин.

Площадное действо

Но самой величественной и впечатляющей была постановка «Взятие Зимнего дворца». Руководил постановкой режиссёр и преобразователь театра Николай Евреинов, а одним из инициаторов этого спектакля был пианист и композитор Дмитрий Тёмкин, служивший в то время в политуправлении Петроградского военного округа.

Правда, вскоре оба пропагандиста нового мира покинули большевистскую Россию. Евреинов эмигрировал во Францию, где увлёкся идеями масонства. Тёмкин отправился в Германию, а оттуда в США. Там он сделал успешную карьеру как композитор, пишущий музыку для кинофильмов, стал обладателем четырёх «Оскаров».

По масштабности и зрелищности инсценировка «Взятие Зимнего дворца» не имела аналогов в истории России, да и, пожалуй, других стран. В постановке было использовано всё пространство Дворцовой площади (тогда — площади Урицкого) и прилегающие к ней территории. Вдоль здания Генштаба полукругом располагались два достигающих уровня третьего этажа и соединённых мостом деревянных помоста. Мелькали дамы в шляпках, министры-капиталисты и прочие буржуи с набитыми мешками денег, рабочие и прочий трудовой люд, красногвардейцы. На противоположной стороне площади сложили поленницу, за которой укрывались люди, изображавшие защитников Зимнего дворца — юнкеров. После бегства «защитников буржуев» одновременно озарялись все окна Зимнего, что должно было означать — Временное правительство укрылось за его стенами.

Зрители располагались на площади, десятки прожекторов освещали место действия. Режиссёрский состав насчитывал несколько десятков человек, а в самой постановке принимали участие около восьми тысяч человек, в том числе сотни солдат и матросов, были привлечены военная техника и, естественно, крейсер «Аврора». Участники инсценировки трудились почти бесплатно — за продовольственный паёк. Но большинство из них еще недавно принимали участие в революционных событиях, поэтому вряд ли воспринимали происходящее вокруг только как работу.

Перед началом репетиций главный режиссёр Николай Евреинов произнёс речь перед многотысячной труппой: «Время статистов прошло. Помните, товарищи, что вы вовсе не статисты. Вы артисты, быть может, ещё более ценные, чем артисты старых театральных навыков. Вы части коллективного артиста. От сложения и умножения ваших переживаний получается новый эффект нового театрального действия». И эффект действительно был. Газеты писали, что крестьяне из соседних деревень, приехавшие в Питер и попавшие на инсценировку взятия Зимнего дворца, сначала с любопытством следили только за всполохами прожекторов. Затем происходящее вокруг так захватило их, что на развернувшееся представление они стали реагировать как на реальные события. Когда же началась последняя атака, они вместе с толпой статистов и зрителей потянулись на штурм Зимнего.

Директивный миф

Об этом грандиозном театрализованном представлении пресса писала с восторгом. Вот одна из рецензий, напечатанная в еженедельнике «Вестник театра»: «В те минуты, когда, как три года назад, загремела своими пушками „Аврора“, примешивая гул своих орудий к трескотне винтовок, театр перестал быть театром, слив жизнь и искусство в один неразрывный комплекс». Однако рецензент не скрывал, что постановка расходится с тем, что на самом деле случилось в стране три года назад. «В 17-м, — заметил он, — пуль выпустили меньше, чем теперь».

Штурм Зимнего дворца был показан во многих фильмах. Наиболее известные — картина Михаила Ромма «Ленин в Октябре», выпущенная в прокат в 1937 году, и фильм Сергея Эйзенштейна «Октябрь», снимавшийся к 10-летию революции. Они включают канонические сцены штурма. Что касается фильма «Октябрь», то он делался с размахом, режиссер получил в свое распоряжение беспрецедентные ресурсы — вплоть до настоящего оружия, исторических костюмов и права использовать для массовки воинские части. В связи с чем обыватели того времени шутили: съёмки принесли городу вреда больше, чем сама революция.

Мало-помалу взятие Зимнего из реального события стало превращаться в революционный миф, находились и всевозможные свидетельства того, чего на самом деле не было. Вдруг выплывали неизвестные «герои» тех лет. Они рассказывали, что были в рядах красногвардейцев, ринувшихся на штурм дворца, вспоминали, как под огнём юнкеров перелезали через ворота и как падали сражённые огнём врага товарищи. На самом деле какого-либо серьёзного сопротивления защитников Временного правительства в 1917 году не было, как не было и героического штурма. Вряд ли можно назвать штурмом холостой выстрел «Авроры», после которого вооружённые люди почти без потерь ворвались в помещение дворца.

Впрочем, настоящий штурм Зимнего, о котором в советской историографии упоминалось лишь вскользь и не всегда, всё же состоялся. Объектом штурма победившего пролетариата стали погреба Зимнего дворца, где хранились элитные спиртные напитки. Именно туда с лозунгом «Допьём Романовские остатки!» устремились революционные массы. Кстати, при самом взятии Зимнего погибло всего несколько человек, а при погроме его винных погребов упилось до смерти и захлебнулось в разлившемся вине куда больше народу. Это никуда не годилось. Культивируемый большевиками миф о штурме Зимнего под залпы «Авроры» и был призван продемонстрировать ничем не замутненный героизм рабочих и красногвардейцев, ковавших победу Октябрьской революции.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытную версию тех трагических событий выдвинул признанный специалист по истории России доктор исторических наук Фёдор Селезнёв , который однозначно доказал, что осенью 17-го года случилась не революция, а произошёл самый настоящий государственный переворот. Временное правительство, пришедшее к власти после свержения монархии в начале 1917 года, было ставленником Антанты (Англия, Франция и США) и указания по своей работе получало прямо из посольств западных стран. В России возникло двоевластие, что стало своеобразным итогом февральской революции 1917 года. С одной стороны Совет рабочих и солдатских депутатов как орган народной власти, с другой – Временное правительство – орган диктатуры буржуазии.

Именно Совет рабочих и солдатских депутатов издал губительный для страны Приказ N1,согласно которому вся власть в воинских частях передавалась выборным комитетам из представителей нижних чинов, что однозначно способствовало разложению армии с вытекающими отсюда последствиями ! Однако наиболее трагичным и губительным был приказ Временного правительства, выполняющего поручения посольств западных стран и Антанты, запретить казакам в лице совета Казачьих войск и кавалерийскому кавказскому соединению «Дикая дивизия» подавлять большевистский мятеж , который тогда им ,безусловно, легко было бы осуществить , в результате чего кровожадные большевики не пришли бы тогда к власти!Еще более загадочная ситуация вышла с генералом Корниловым, у которого было значительное количество войск для предотвращения захвата власти большевиками. Эти войска должны были войти в Петроград, но Керенский, который уже был главой Временного правительства,почему-то объявил Корнилова мятежником и запретил подавлять большевистский мятеж!

Вопреки советской пропаганде, никакого боевого выстрела Авроры и «героического» штурма Зимнего на самом деле вообще не было, тем более что в силу своего расположения крейсер стрелять по Зимнему дворцу просто физически не смог бы, а дело ограничилось лишь одним устрашающим холостым выстрелом. Кроме того, полнейший миф , что якобы после штурма вода в канале стала красной от крови. Правда, вода в Зимней канавке действительно стала красной, но не от крови, а от дорогого красного вина, которое было разграблено из дворцовых винных погребов!

Скажу больше – для ареста министров в Зимний вошли не отряды рабочих и крестьян, а финский спецназ, которому Ленин больше доверял, чем русским повстанцам. Сам Керенский покинул Петроград на автомобиле американского посольства. Министров вывели из Зимнего дворца и отправили в Петропавловскую крепость, откуда их затем отпустили на свободу. Многие из них, получив от своих западных покровителей значительные суммы денег, эмигрировали за границу. Как ни парадоксально, но сами большевики долгое время называли эту революцию обыкновенным переворотом (например, это название И.В. Сталин использует даже в своей работе «Марксизм и вопросы языкознания»). Однако затем большевики спохватились, сообразив, что понятие «переворот» ассоциируется с противоправными действиями и поэтому они заменили его словом «революция».Они даже поручили Эйзенштейну снять виртуальный фильм «Октябрь» о якобы героическом штурме Зимнего дворца!Вот как цинично и подло большевики обманывали свой народ , да и так обманывали, что многие слабоумные люди , которых лживая советская пропаганда развела как лохов, до сих верят в сетлое будущее , которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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