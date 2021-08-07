Почему считают, что Средневековье уничтожило спорт

Пять колец и лозунг «Быстрее. Выше. Сильнее» — это неотъемлемые символы Олимпийских игр, которым уже почти 120 лет. Конечно, их история не ограничивается столь скромным временным отрезком, она гораздо древнее.

Вопреки распространённому мнению о том, что Средневековье – это тёмное время, в котором не существовали спортивные соревнования, это совсем не так. Тогда тоже процветал спорт, и проводились состязания. Каким образом выглядела средневековая олимпиада, далее в обзоре.

Олимпийские игры — значительное историческое событие

Из-за мировой пандемии коронавируса Олимпийские игры были отложены. Они, наконец, состоялись в этом году, несмотря на огромное количество споров и скандальных моментов. 23 июля в японском Токио открылись Игры 2020. Кажется, что Олимпиада — это достаточно современное изобретение. Кто-то думает, что она уходит корнями в глубокую древность, приводя в пример Древнюю Грецию.

Древняя Греция - это то, что первым приходит на ум при словах Олимпийские игры.

На самом деле лишь история Олимпийских игр - это современное изобретение. Корни этого состязания сильно мифологизированы. В бытующей версии полностью отсутствуют, так называемые «Тёмные века». Этот период просто исчез из истории Игр.

Реальная история Олимпиады и спорта в целом намного сложнее и многограннее.

Вопреки расхожему мнению, в Средневековье тоже проводились спортивные состязания.

Древние Олимпийские игры

Начались эти спортивные состязания примерно в 8 веке до нашей эры. Популярность и слава к ним пришла столетие спустя. Со всех концов Древней Греции приезжали желающие посоревноваться в эллинское религиозное святилище Олимпия на полуострове Пелопоннес. В конце концов это событие было оформлено в некий цикл атлетических фестивалей, происходящий раз в четыре года. Вскоре, возможно, из-за того, что Олимпия ассоциировалась с почитанием Зевса, Олимпийские игры стали выдающимся событием. Оно стало привлекать огромное количество не только участников, но и зрителей. Люди толпами валили поглазеть на это действо.

Мозаика гонок на колесницах в Древнем Риме.

Олимпиады проводились даже после того, как римляне завоевали Пелопоннес. Рим активно включился в процесс, не только участвуя, но и спонсируя мероприятие. Во всём изменилось лишь то, что место Зевса занял Юпитер. Город начал расти. Временные постройки замещались постоянными. Также римляне возвели множество частных вилл для богатых зрителей. Инфраструктура была расширена и улучшена. Было построено больше стадионов. Кроме всего прочего теперь к Играм допускались представители других народностей, а сами они стали длиться на день дольше.

Долгое время историки считали, что прекращение древних спортивных соревнований связано с ростом христианства. Например, римские императоры, принявшие христианство считали Олимпиаду пережитком политеизма. Но и тогда как и сейчас, настоящую историю можно узнать, следя за финансовыми потоками.

Сражение двух рыцарей на турнире. Миниатюра из Манесского кодекса (около 1300 года).

Новые исследования в этой области показали, что Олимпиады продолжались до 5 века. Потом последовал экономический спад, упало финансирование подобных развлечений со стороны государства. Некоторое время частные спонсоры поддерживали Игры, потом начали меняться культурные предпочтения. Вот тут отчасти было виновато распространение христианства. С течением времени спортивные мероприятия постепенно отменялись или переносились, чтобы не состояться больше никогда. Окончательно эта традиция исчезла к началу 6 века.

Средневековье убило спорт?

Вот тут некоторые историки и решили, что Средневековье убило Олимпийские игры. Ошибочность этого вывода состоит в том, что название исчезло, да, но само мероприятие, несколько видоизменившись, осталось. Особенно популярными были гонки на колесницах и рыцарские турниры.

Кулачный бой в Средние века. Иллюстрация из так называемого Кодекса Валлерстайна (начало XVI века), известного учебника по фехтованию.

В Византийской империи центральным событием в спортивной жизни долго оставались гонки на колесницах. Этот вид спорта просуществовал до 11 века. Спортсмены объединялись в команды и соревновались друг с другом. Поглазеть на это зрелище собирались стадионы. Участниками были в основном рабы со всего средиземноморского побережья. Это был очень опасный спорт, многие участники во время этих гонок погибали. Это добавляло зрелищу особой остроты. Но были и те, которые могли прославиться и сказочно разбогатеть. Как это произошло, например, с неким спортсменом по имени Кальпурниан. Ему удалось победить в более тысяче гонок в 1 веке нашей эры.

Спорт вне политики?

Тогда как и сейчас, на спорт оказывала огромное влияние политика. Например, те же гонки на колесницах могли сыграть весьма важную роль в судьбе целой империи. Как это случилось в 532 году нашей эры. Тогда на стадионе в Константинополе вспыхнул бунт. Поклонники двух соревновавшихся команд объединились и выступили против императора Юстиниана. Тот настолько испугался, что решил бежать. Его остановила жена, Теодора, со словами: «Задумайтесь на минутку, сбежав однажды в безопасное место, не променяли бы вы с радостью подобную безопасность на смерть? Что до меня, я согласна с пословицей, что королевский пурпур – благороднейший саван».

В результате император остался. Он приказал своей армии подавить бунт. Это завершилось одним из самых ужасных кровопролитий в истории подобного рода — погибло около трёх десятков тысяч человек.

Настоящие зрелища

Кадр из фильма «История рыцаря» с Хитом Леджером, 2001 год.

В западной части Европы гонки довольно быстро потеряли свою популярность, уступив место рыцарским турнирам. Продолжались эти зрелищные соревнования вплоть до 16 века. Участники путешествовали по всем европейским государствам, участвуя в различных турнирах. Тогда и возник термин «странствующий рыцарь». Голливудская кинолента 2001 года «История рыцаря» с Хитом Леджером не слишком далеко ушла от исторической реальности. На этих соревнованиях всадники в доспехах пытались сбить своих противников с помощью копья и щита. Также можно было сражаться пешими с затупленным (но всё же опасным) оружием, чтобы определить, кто лучший воин. И все эти зрелища, чтобы вызвать у толпы зрителей рёв восторга.

В Европе были популярны рыцарские турниры.

Это воистину были настоящие театральные постановки! Каждый турнир сопровождался пышными церемониями открытия и закрытия. Точь-в-точь как и современные Олимпиады! Например, в автобиографическом сборнике стихов 13 века рыцарь Ульрих фон Лихтенштейн, одетый как женщина, в частности богиня Венера, путешествует по Италии и Священной Римской империи. Он безоговорочно побеждал всех соперников во всех рыцарских турнирах и рукопашном бою.

Изображение средневекового рыцаря и поэта Ульриха фон Лихтенштейна.

В другом случае Жан Фруассар, летописец конца 14 века, писал об одном необычном соревновании. Фруассар пользовался особым покровительством английской королевы. Он много путешествовал во время Столетней войны. Тогда во Франции в Сен-Инглевере, что недалеко от Кале, было некое затишье на фронте. Три французских рыцаря решили организовать состязание. Об этом узнали и в Англии. Англичанам невероятно сильно хотелось поставить французов на место. В результате турнир продлился целый месяц. Рыцари боролись с десятками желающих. Когда всё закончилось, обе стороны оказались более чем довольны друг другом и расстались друзьями.

Все остались довольны и соревнованиями, и друг другом.

Спорт — как зеркало времён

Из всего выше написанного можно сделать следующий вывод: как и в давние времена, так и сейчас Олимпийские игры были прежде всего зрелищами. Они организовывались не как военные учения, а как развлечения. Соревновательный дух обязывал каждого участника развивать индивидуальное мастерство.

История спорта - это важная часть человеческой истории и культуры. Они формировались, отражая время, в которое они проводились. После 16 века дворяне всё меньше времени проводили, участвуя в сражениях. Езда верхом и различные соревнования продолжили своё существование, но рыцарские турниры прекратились.

Первые современные Олимпийские игры состоялись в Афинах в 1896 году; было разыграно 43 комплекта медалей в 9 видах спорта.

Вновь Олимпийские игры появились в конце 19 века, во многом благодаря растущей популярности национализма в Европе. Кроме этого, стал делаться упор на физическое воспитание молодого поколения. Впервые официально они прошли в Афинах в 1896 году. Следующие были через четыре года в Париже, потом в Сент-Луисе и так далее. Сегодня Олимпиада проходит в Токио. Она видоизменилась, но дух спортивных состязаний всё тот же. Несмотря на все перипетии, спорт - это важная часть истории человеческой цивилизации. И так было всегда.

Нынешняя Олимпиада в Токио.

Источник

Уважаемые друзья! Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на сайт и делитесь своим мнением в комментариях!

Рекомендую также прочесть :

Бухенвальдская ведьма https://otari.mirtesen.ru/blog/43813009448

Вот почему хоронят на 3-й день после смерти! Всё, что нужно знать живым https://otari.mirtesen.ru/blog/43292425860

Вы точно не догадывались о секретах этих вещей https://otari.mirtesen.ru/blog/43423631017