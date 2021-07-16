Лев Толстой: факты, которые способны шокировать

За эпическим четырёхтомником «Война и мир» (который сам автор называл «многословной дребеденью») и особенно за его интерпретацией в школьной программе затерялась истинная, мистическая личность Льва Толстого. Кем же он был – философом-вольнодумцем или через его мессианские озарения сквозила шизофрения? Если бы такой человек жил в средневековой Европе, его бы непременно сожгли как еретика, как сожгли в 1314 году магистра Ордена тамплиеров Жака де Моле. А Лев Толстой был не так далёк от тамплиеров, как можно подумать.

Лев Толстой – потомок крестоносца-тамплиера

Род матери Льва Толстого, М.Н. Волконской, восходил к князю Ярославу Мудрому. А основателем отцовского рода был рыцарь-тамплиер по имени Анри де Монс, также именуемый Индрис, в 1352 году прибывший на Русь, скрываясь от террора, развязанного против Ордена. После разгрома Ордена и казни его Магистра часть рыцарей скрылась в неизвестном направлении, увезя с собой часть орденских сокровищ и важнейшие документы, где рассказывалось об истоках христианства.

Основная версия – что беглецы скрылись в Шотландии - осталась неподтверждённой.

По сообщению Черниговской летописи, приехал на Русь дворянин Индрис с двумя сыновьями Литвонисом и Зигмонтеном.

С ними пришли 3 тыс. человек дружины. При крещении Индрис был наречён Леонтием, а сыновья – Константином и Фёдором. Впоследствии потомки Леонтия поступили на службу к Великому князю Московскому Василию Тёмному.

Другим известным потомком Индриса является маршал Михаил Тухачевский.

Толстой – «двоечник»

Начальное образование Толстой получил дома. Сначала его гувернёром был немец Ресельман, затем – француз Сен-Тома. В 1844 году Лев Толстой поступил на факультет восточных языков в Императорский Казанский университет (группа арабско-турецкой словесности). Несмотря на отличные результаты, студент попросту ничего не делал, и в конце концов был оставлен первокурсником на второй год. Тогда он перевёлся на юридический факультет, но и там проучился всего два года. Молодому дворянину претила любая информация, навязываемая извне, и учиться по общей программе он не мог, в то время как при самостоятельном обучении всегда добивался высоких результатов. В 1847 году Толстой покинул университет, так и не сдав экзаменов на степень. Зато молодой студент начал вести дневник, увлёкся этим занятием, и впоследствии именно из своих личных записей черпал многие сюжеты для своих произведений.

Будущий писатель – герой Севастопольской войны

Старший брат Толстого, Николай, служил в армии и убедил брата также поступить в армию в качестве юнкера. Братья вместе попали на Кавказ и принимали участие во многих стычках с горцами. Лев Николаевич заслужил Георгиевский крест, однако великодушно уступил его простому солдату, которому эта награда давала право на существенные льготы. В ноябре 1854 года Лев был переведён в Севастополь, где в течение десяти месяцев участвовал в Крымской войне. Он командовал артиллерийской батареей, присутствовал при штурме Малахова кургана. Во время активных сражений также написал биографическое произведение “Отрочество” и трилогию «Севастопольские рассказы», где размышлял о суровых и неожиданных путях войны. Книги оказались удачными, и их охотно взяли в печать для журнала «Современник», редактором которого был А.Н. Некрасов.

За участие в обороне Севастополя Толстой получил несколько наград, в том числе Орден Святой Анны 4-й степени и медаль «За защиту Севастополя».

«Бунтарская» система ценностей

Молодой писатель критически относился к существующим порядкам общественной жизни. Он видел, насколько несправедливо распределяются блага, и старался хоть как-то помочь людям.

Уже в 1849 году Толстой открыл в Ясной Поляне школу для крепостных, там преподавал Фока Демидович – крепостной крестьянин. Нередко и сам Толстой проводил занятия.

Лев Николаевич не был зависим от чьего-либо одобрения. Он выступал против церковных злоупотреблений, а ритуалы называл колдовством. В результате его отлучили от Церкви, и до сих пор его яростно осуждают в качестве «грешника», «богохульника», «бесноватого» и «духовного самоубийцы». Однако по своим поступкам и высказываниям русский писатель был гуманистом, и не зря его сравнивают с Махатмой Ганди. Безусловно, заблуждения у Толстого тоже имелись, главным образом по причине пробелов в знании истории, но этот человек находился в искреннем поиске верного пути и всегда был честен с собой и с другими.

Существует версия, что Толстой не только требовал религиозных реформ, он ещё и замахивался на создание собственной религии. Он хорошо знал основы учений масонства и всевозможных сект, а также Талмуд и Коран. Эта информированность также была поводом для обвинения его в богохульстве.

В 1889 году Толстой писал в своём дневнике: «Созревает в мире новое миросозерцание и движение, и как будто от меня требуется участие — провозглашение его. Точно я для этого нарочно сделан тем, что я есмь с моей репутацией, - сделан колоколом». «Ночью слышал голос, требующий обличения заблуждений мира. Нынешней ночью голос говорил мне, что настало время обличить зло мира... Нельзя медлить и откладывать. Нечего бояться, нечего обдумывать, как и что сказать».

Толстой написал письмо-обращение царю Николаю II, где назвал его братом. В письме он требовал изменения существующего порядка и предупреждал, что в противном случае последуют великие несчастья для страны и общества. Указывал, что из-за религиозных и политических гонений тюрьмы переполнены, народ голодает и правительством недовольны буквально все слои населения. Пророчески привёл фразу короля Людовика XV: «После нас хоть потоп». Да, во Франции в результате бездумного правления произошла революция, Людовик XVI и Мария Антуанетта были казнены на гильотине, и в стране пролились реки крови.

«Мерами насилия можно угнетать народ, но нельзя управлять им». «Единственное средство … дать народу возможность высказать свои желания и нужды … исполнить те из них, которые будут отвечать требованиям не одного класса или сословия, а большинству его».

Однако при всех своих моральных качествах Николай II был слишком безволен и зависим от своего окружения и не последовал советам писателя, который оказался провидцем.

Могила без креста

Толстой завещал похоронить его без отпевания, в простой могиле без креста: просто «зарыть тело так, чтобы оно не воняло». Эта фраза русского писателя перекликается с аналогичным высказыванием древнегреческого мудреца Демонакта, который на вопрос, какие распоряжения он отдаст о своём погребении, ответил: «Не хлопочите. О моём погребении позаботится запах».

На могиле Толстого вскоре после его смерти произошёл случай, который послужил поводом для нового всплеска разговоров о его демонической сущности. Сюда постоянно приезжали ученики, последователи и почитатели таланта великого писателя - к большой досаде ортодоксальных верующих, которые констатировали, что его могила стала объектом религиозного почитания. 28 августа 1911 года группа учеников Толстого возложила на могилу цветы. Десятилетний сын одного из них, Бирюкова, нагнулся, чтобы поправить их, и вдруг громко вскрикнул. Отец с ужасом увидел, что правая рука ребёнка обвита крупной гадюкой, укусившей мальчика.

Этот случай опять-таки был расценен как мистически-злобный отголосок души писателя. Однако гадюки нередко селятся на могилах: их там меньше трогают, и, естественно, защищают своё потомство от возможных посягательств.

Потомки писателя

К числу потомков писателя принадлежат несколько талантливых и выдающихся современников. В России проживает Владимир Ильич Толстой – советник президента России по вопросам культуры. Именно он является организатором сохранения наследия своего предка.

Фёкла Толстая – известная российская журналистка. Окончила МГУ, владеет пятью языками.

Пётр Толстой – также журналист, его отец с семьёй вернулся в Россию из эмиграции в 1944 году.

Дмитрий Толстой живёт в Париже и владеет фотостудией. Он является автором серии фоторабот, посвященных Ясной Поляне.

Шведскую ветвь Толстых основал сын Льва Николаевича — Лев Львович: он был вынужден по состоянию здоровья обратиться к шведскому врачу Вестерлунду. А потом влюбился в его дочь Дору и женился на ней.

Их потомки: Андрей Толстой, один из самых известных оленеводов Скандинавии. Виктория Толстой (именно так, не склоняя) – джазовая певица, которая побывав на исторической родине, рассказывала: «Когда несколько лет назад я была в Москве, побывала в Доме-музее Толстого. Помню, я увидела там портрет дамы из рода Толстых и была поражена, насколько эта молодая женщина из прошлых веков похожа на меня! Тогда я впервые реально ощутила свою причастность к роду Толстых: как многое нас связывает и объединяет на самом глубоком генетическом уровне!»

Илария Штилер-Тимон живёт в Израиле и преподаёт итальянский язык. Она является правнучкой старшей дочери Льва Толстого — Татьяны Сухотиной-Толстой.