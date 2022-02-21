Интересные факты о новорождённых детях

Новорождённые детки на вид очень нежные и хрупкие, часто молодые мамы боятся нечаянно причинить им боль. Но на самом деле младенцы довольно крепкие и очень способные. Специалисты выяснили, что они могут делать просто удивительные вещи. Ниже представлен список десяти интересных фактов о новорождённых детях.

1.

Хорошее обоняние





Новорождённые детишки имеют хорошее обоняние и могут определять свою маму по запаху. Со временем обоняние притупляется.

2.

Статистика





Учёные выяснили интересный факт – самое большое количество рождений младенцев приходится на вторник, а самое меньшее – на выходные. Чем это вызвано, специалисты пока не знают.

3.

Форма головы





Голова малыша некоторое время сохраняет вытянутую или приплюснутую форму, это происходит потому, что во время родов кости черепа заходят одна за другую. Так головке ребёнка легче проходить по родовым путям.

4.

Зрительные особенности





Зрение крохи тоже обладает интересными особенностями. Ребёнок различает предметы на расстоянии 28–30 см. А первые 2 недели после рождения он может видеть окружающий мир только в чёрно-белой гамме. Малыш любит игрушки и предметы именно ярких цветов, потому что на них проще фокусировать взгляд. Удивительно, но новорождённые моргают очень редко, примерно 2 раза в минуту.

5.

Медики пока не могут объяснить эту интересную особенность.

Форма и цвет глаз





Все мамы замечают, что глаза новорождённых кажутся большими и глубокими. Это связано с тем, что разрез глаз не меняется, он на всю жизнь остаётся таким же, каким был при рождении. Ещё одно удивительное свойство младенцев состоит в том, что практически каждый ребёнок при рождении имеет серый либо голубой цвет глаз. Происходит это из-за нехватки меланина (пигмента), постоянный цвет радужки появляется ближе к полугоду.

6.

Частота дыхательных движений





Младенцы делают вдох намного чаще, чем взрослые люди. Если взрослые дышат с частотой около 18–20 раз в минуту, то новорождённые – около 45. Удивительно, но детки не умеют дышать через рот, это умение появится у них после первой простуды.

7.

Дыхательная система





Дыхательная система малыша отличается от той, что присутствует у взрослых – новорождённый может глотать молоко и дышать одновременно. Такое умение сохраняется у него примерно до 9 месяцев, после гортань опускается, усложняется артикуляционный аппарат.

8.

Скелет





У младенца при рождении скелет состоит из 300 костей, в то время как у взрослого человека их всего 206. «Лишние» кости со временем срастаются и укрепляются.

9.

Плач





У младенцев до 1 месяца жизни не выделяются слезы во время плача. Это объясняется тем, что слёзные железы сильно сужены или закупорены. Также учёные выявили интересную особенность детского плача – новорождённые копируют интонацию мамы, голос которой слышали ещё в утробе. Был поставлен эксперимент, в котором участвовали немецкие и французские семьи. Выяснилось, что у малышей-французов интонация возрастает, это характерно для французского языка, а у маленьких немцев – нисходит, что свойственно немецкому.

10.

Способность к плаванию





Новорождённые могут самостоятельно плавать. Они даже способны задерживать дыхание. Этот рефлекс малыши приобретают во время внутриутробного развития, находясь в водной среде. При этом младенец может не только плавать, но и нырять.

Источник : https://nashideti.temaretik.com/2418513384002554670/i

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