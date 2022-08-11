Как русские казаки спасались от страстных парижанок

В качестве иллюстраций к статье использованы работы германского художника и гравера Г. Опица (1775-1841).

Писатель Даниил Гранин, еще будучи школьником, задумался: почему взятие Москвы Толстой описал, а взятие Парижа – нет? А потом понял: русских возвысило их поражение, но возвысило в плане духовном. Мы не претендуем на глубину и масштабность русской классики, поэтому все-таки посвятим эту статью триумфу нашей армии на берегах Сены.

На чужбине

Надо сказать, русские казаки в Париже вели себя вполне мирно. Правда, развеять миф о варварстве им все же стоило огромных усилий. По французской столице ехали в полной тишине, на улицах до объявления прокламации Александра I не было ни души. И лишь когда парижанам пообещали защиту и покровительство, они толпами бросились приветствовать русского императора.

В лейб-гвардии Казачьего полка служили выходцы с Кубани, донские и уральские подразделения. Кроме того, были Оренбургские и Черниговские казачьи полки. А еще – калмыки (эти чудаки вообще приехали на верблюдах), башкиры, ногайцы…

Развеивая мифы

Вся эта пестрая толпа чинно-благородно вошла в Париж: началось настоящее безумие. Темпераментные французские дамы взбирались прямо на седла, поближе к русским солдатам, чтобы лучше их рассмотреть.

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«На лейб-казаков женщины смотрели с любопытством, но сначала издали. Они боялись их, полагая, как им натолковали, что мы северные варвары, а казаки совершенно дикие , полунагие , с пленных сдирают кожу, а по деревням, где им попадаются малые дети , они их жарят и едят . Однако удостоверившись, что они ничуть не звери, а напротив, кротки и обходительны , они стали поближе их рассматривать и, видимо, любовались красотою и костюмами наших донских молодцов" .

Страстные француженки

Абсолютно все свидетели тех событий сообщают: неизвестно еще кому кого надо было бояться! В квартале Пале-Рояль местные бесстыдницы бегали за русскими офицерами, а не наоборот. Они пускали в ход все женские хитрости, на которые ловили как молодых, так и старых. Они ходили на Сену, смотреть как наши казаки в исподнем купали своих лошадей. Они оставались в сердцах солдат незаживающими ранами, но казаки все равно стремились домой.

Из Парижа они привезли не только воспоминания, но и невиданные доселе болезни, а еще – страсть к рулетке, в которой промотали все свое тройное жалованье. Огромный долг (1,5 млн. руб.) городу заплатил граф М. С. Воронцов.

Вопрос к читателям:

Как вы думаете, откуда в Европе появился миф о русских варварах?

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А вы знали об этом?

В 1945 году в США забастовали операторы лифтов. Тогда в каждом агрегате сидел специальный человек, который нажимал на кнопки. Пока лифтеры отказывались выходить на работу, люди волей-неволей научились самостоятельно тыкать на кнопку нужного им этажа. И когда забастовка прекратилась, всех лифтёров уволили, а профессия перестала существовать.

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