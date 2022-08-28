Зачем Павел I запретил российским императорам жениться на русских женщинах

В 1797 году российские цари, а затем и императоры потеряли возможность самостоятельного выбора невесты без оглядки на её происхождение.

Акт о престолонаследии

Несмотря на высочайшее положение в обществе, привилегии и практически неограниченные возможности российские императоры были лишены одной существенной вольности – они не имели права на неравный брак по любви.

В 1797 году Павлом I был издан акт о престолонаследии. Несмотря на то, что основной целью этого юридического документа была фиксация правил передачи власти во избежание повторения эпохи дворцовых переворотов, в нём также содержался один любопытный пункт. Согласно ему получившие преимущество в воцарении на трон потомки мужского пола, должны были жениться на особах одного с ними социального статуса, не имеющих с ними близкородственных связей.

Поскольку в России император стоял на высшей ступени социальной иерархии и почитался, как ставленник Бога на земле, найти равную ему пару в родной стране не представлялось возможным.

Свою лепту в укоренение традиции поиска невесты за рубежом внёс император Александр I, который в 1820 году дополнил указ предка нормой, лишавшей права на престол лиц, рождённых в морганатическом браке – супружестве с персоной не из императорского рода.

Именно поэтому, взоры цесаревичей были обращены на иностранных принцесс, которые из-за аналогичных запретов, действовавших в их родных странах, вынуждены были выбирать мужей из других правящих династий.

Последним правителем Российской империи, кто женился на девицах более низкого происхождения, был Пётр I. Зато уже его сын Алексей Петрович по настоянию отца заключил первый для дома Романовых междинастический союз с Софией Шарлоттой Брауншвейг-Вольфенбюттельской из дома Вельфов, который положил начало последней непрерывной линии браков российских императоров с невестами из европейских королевств.

Выгодная сделка

С этого самого момента любое императорское бракосочетание превращалось в заключение выгодной сделки, которая должна была обеспечить Россию не только наследниками престола, но и влиятельными политическими и экономическими рычагами.

С момента принятия акта о престолонаследии в Российской империи было заключено шесть междинастических браков, которые как дипломатические инструменты, должны были способствовать налаживанию хороших межгосударственных отношений и скреплению союзнических интересов.

Согласно российскому законодательству будущая императрица должна была принадлежать к правящей династии, но кроме этого ей следовало отказаться от своего вероисповедания в пользу православия.

Поскольку итальянские, французские, португальские и австрийские принцессы-католички не желали менять конфессию и создавали брачные союзы между собой, русским кронпринцам подыскивали партии во множествах германских герцогств.

Немецкие невесты не были столь категоричны, и, приняв все условия, переезжали жить в огромную Российскую империю с её шикарным императорским двором.

Из шести русских императриц-супруг лишь одна была не немкой. Исключение составила жена Александра III, датчанка по рождению Мария София Фредерика Дагмар из династии Глюксбургов, после крещения в православии ставшая Марией Фёдоровной.

София Доротея Августа Луиза Вюртембергская (Мария Фёдоровна)

Вторая супруга императора Павла I - София Доротея Августа Луиза Вюртембергская, вошедшая в российскую историю как Мария Фёдоровна, получив предложение от русского престолонаследника, вынуждена была расторгнуть обручение с принцем Людвигом Гессенским.

По её собственным словам, она влюбилась в нового жениха до безумия, а потому став его женой, подарила ему 10 детей, двое из которых впоследствии заняли российский императорский трон.

Павел I не питал к супруге особенных чувств и изменял ей с разными фаворитками, хотя она предпочитала думать, что его отношения на стороне носят платонический характер.

С момента рождения последнего ребенка и до самой смерти Павла I императрица Мария Фёдоровна пребывала в почти опальном положении.

Луиза Мария Августа Баденская (Елизавета Алексеевна)

В поле зрения Российского императорского двора Луиза Мария Августа Баденская попала в возрасте 11 лет, когда она вместе со своей 9-летней сестрой приглянулись императрице Екатерине II, подыскивавшей выгодную партию для собственного внука.

Когда девочки повзрослели на 2 года, их пригласили в Петербург, где будущему императору Александру I предстояло сделать выбор между двумя красавицами, и 15-летний юноша отдал предпочтение старшей из сестёр.

Перейдя в православие и получив имя «Елизавета Алексеевна», она стала готовиться к свадьбе с суженым, в которого влюбилась с первого же взгляда, впрочем, он тоже отвечал ей огромной симпатией. Первые годы их совместной жизни были окутаны счастьем, но затем произошло отдаление супругов, каждый из которых находил утешение в романах на стороне. В этом браке родились две дочери, обе умершие в весьма раннем возрасте.

Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская (Александра Фёдоровна)

Фридерика Шарлотта Вильгельмина Прусская и великий князь Николай познакомились в 1814 году, и тут же поняли, что они предназначены друг для друга. Выйдя замуж за представителя правящей русской династии, и став Александрой Фёдоровной, она и не предполагала, что из-за отречения императора Константина ей будет уготована роль супруги-императрицы. Родив семерых детей, она из-за проблем со здоровьем часто уезжала на юг на лечение, а её муж в это время предавался мимолётным увлечениям. Тем не менее эта пара сохраняла тёплые семейные отношения, а после смерти Николая I жена на протяжении 5 лет, то есть до самой кончины, носила чёрное траурное платье.

Максимилиана Вильгельмина Мария Гессенская (Мария Александровна)

Вряд ли можно назвать счастливым брак императора Александра II и Максимилианы Вильгельмины Марии Гессенской, известной под именем Марии Александровны. Брак, продлившийся 39 лет, был омрачен гибелью двоих из восьми детей, плохим здоровьем супруги и постоянными изменами мужа, который ещё при жизни жены поселил в Зимнем дворце свою любовницу, родившую ему четверых детей.

Мария София Фредерика Дагмара Датская (Мария Фёдоровна)

Жизнелюбивая супруга императора Александра III - Мария София Фредерика Дагмара Датская, в православии Мария Фёдоровна, изначально должна была стать женой его внезапно умершего старшего брата. Вместе ухаживая за Николаем Александровичем, молодые люди сблизились, а после печального события решили соединить себя узами брака, который, оказавшись на редкость счастливым, обогатился шестью детьми.

Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская (Александра Фёдоровна)

Последней императорской супругой Российской империи стала Алиса Виктория Елена Луиза Беатрис Гессен-Дармштадтская, в православии «Александра Фёдоровна». Её брак с Николаем II основывался на взаимной любви. У не чаявшей души друг в друге четы родилось пятеро детей, которые разделив участь родителей, были расстреляны большевиками.

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А вы знали об этом?

В боевых гарнизонах по всей огромной империи помогала скрашивать скуку русскому офицерству прелюбопытная игра — «Кукушка». Пусть не обманывает читателя безобидное название. Поражение в этой игре чаще всего означало смерть. С наступлением темноты, захватив с собой револьверы и запас патронов, с десяток офицеров запирались в сарае, конюшне или любом другом просторном помещении. В полной темноте игроки разбредались по разным концам зала. В гробовой тишине слышно было только, как взводятся курки револьверов и выстрелы … Естественно, для многих игра превращалась в трагедию.

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