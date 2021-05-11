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Нужна ли Церковь хорошему человеку?

Правда ли, что не имеет значения религиозная принадлежность человека – важно просто творить добро, как утверждают некоторые?

Притча о Страшном суде многими прочитывается в том смысле, что богословие неважно, а важно быть хорошим и сострадательным человеком.

В самом деле, притча ничего не говорит о вере во Христа – как оправданные, так и осужденные искренне удивлены, узнав, что они послужили (или отказались послужить) Христу. Похоже, спасенные оправданы делами любви и милосердия совершенно безотносительно к какой-либо их вере.

Нужна ли Церковь хорошему человеку?


Этот вывод – неважно, как верить, важно быть добрым и хорошим – многими охотно и делается. Тем более что примеры ревностных и жестокосердных (и погибающих в своем жестокосердии) ортодоксов мы встречаем уже непосредственно в Евангелии. Поэтому не важно, как верить, не важно, ходит человек в церковь или нет, приступает к таинствам или нет, и вообще за кого он почитает Иисуса – важно, добрый ли он человек. Так что не будите меня в воскресенье – я не собираюсь тащиться в церковь.

Но если читать Новый Завет целиком, то его главное послание состоит в том, что в мир пришел Спаситель, Иисус Христос, Своей Крестной Жертвой Он приобрел для нас прощение грехов и жизнь вечную; мы усваиваем это спасение покаянием и верой.

Сам Господь ясно требует именно веры в Него – которая проявляется в крещении и евхаристии. «И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Мк.16:15,16).

Но что если человек веровал и крестился, но не кормил голодных? Или наоборот голодных кормил, но не веровал? Как все это понимать?

Я бы предположил, что ситуация прояснится, если вместо абстрактного доброго человека я представлю себя. Я добрый человек? Ожидаю ли я по праву услышать «приди, благословенный»?

Часто бывает, что люди, не решающиеся прямо говорить о своей ситуации, описывают ее как произошедшую с их другом или подругой; так и здесь – за предположением «добрые люди спасутся своей добротой, без веры», стоит вполне конкретный человек – я сам.

Должен ли я заморачиваться всей религиозной стороной дела – догматикой, таинствами, участием в богослужениях, исправлением своей жизни сообразно требованиям Церкви – или я могу с чистой совестью объявить все это совершенно излишним, поскольку Судия оправдает меня и благословит на том основании, что я – чрезвычайно добрый и сострадательный человек?

Нужна ли Церковь хорошему человеку?

Обетования вечного спасения тем, кто хранит закон Божий, в Библии есть. Те, кто любит Бога и ближнего и являет это в хранении заповедей и делах милосердия, будут благословлены Богом. Они точно унаследуют жизнь. Вопрос не в этом. Вопрос в том, отношусь ли я к этим людям.

Весь человеческий опыт говорит о том, что быть добрым человеком чрезвычайно трудно; зато чрезвычайно легко себя добрым человеком считать.

Это с легкостью удается всем – даже явным злодеям. Злодеям даже особенно легко. Самая устойчивая из наших иллюзий – иллюзия собственной хорошести.

Закон Божий в целом – и притча о Суде особенно – эту иллюзию ломает. Законом познается грех, как говорит апостол. Оказывается, что для оправдания недостаточно воздерживаться от совершения зла; надо еще активно творить добро и являть любовь к Богу и ближнему. Попытки делать это приводят к осознанию того, что у меня этого не получается. Потому что я не добрый человек. Я не люблю людей и не хочу ради них чем-то жертвовать.

То есть я понимаю, что должен – но ближние, с их притязаниями на мое время, мои средства, мои силы и мои нервы просто раздражают. Притча ставит меня перед тем фактом, что я нахожусь среди козлищ – и при этом не могу и не хочу измениться.

И вот когда это становится ясно, становится ясно, и зачем пришел Спаситель и почему так важно веровать – только Он и может сделать меня добрым человеком. Спасение действительно дается даром – нам нечем его оплатить. Оно оплачено крестной жертвой Христа.

Но спасение – не чисто загробная реальность; это реальность, в которую мы входим (или отказываемся войти) уже здесь и сейчас.

Новая жизнь во Христе начинается не за гробом; она начинается здесь и сейчас – или не начинается вообще. И она проявляется в том, что Христос действует в Своих людях. Не их собственная – а Его любовь проявляется в тех, кто доверился Ему.

Мы не обретаем новую жизнь в награду за то, что проявляем любовь и милосердие; ровно наоборот – новая жизнь, дарованная нам во Христе, проявляет себя в любви и милосердии.

Христиане транслируют в мир Его любовь, поскольку возлюблены и искуплены Им – не наоборот. Христос возлюбил и искупил нас не потому, что мы сдали норматив по добрым делам. Мы его не сдали и не способны. Наоборот, мы делаемся способны к любви и добрым делам лишь потому, что жизнь Христова действует в нас.

Его овцы – те, кто принадлежат Ему – проявляют эту принадлежность в служении ближним. Сначала мы встречаем «Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал.2:20), потом дарованная нам жизнь проявляется в том, как мы себя ведем.

Путь спасения пролегает через следующие этапы. Сначала человек в ужасе обнаруживает, что он – грешник, осужденный перед судом Божиим. Затем слышит (и только в этом состоянии он это способен услышать), что Христос умер за его грехи и ему предложено прощение; затем, получив это прощение через покаяние и веру, он меняется – и это проявляется в том, как он себя ведет.

Причта говорит о том, что для того, чтобы стать по правую руку, я должен глубоко измениться – а опыт говорит о том, что без сверхъестественной помощи Божией у меня этого не выйдет. Я отчаянно нуждаюсь в Спасителе – и поэтому мне совершенно необходимо в воскресенье вставать и идти в Церковь.

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