Дантист годами лечил здоровые зубы, заработал миллионы долларов и пошел под суд

Стоматолог годами ставил пациентам коронки на здоровые зубы ради денег.

61-летний Скотт Чамолли попал под подозрение, когда продал свою практику в штате Висконсин в 2019 году. Просматривая файлы больных, новые владельцы обратили внимание на то, что зубной врач провел необычно большое количество процедур за предыдущие три года. Например, по статистике штата, дантисты в среднем ставят менее шести коронок на 100 пациентов, однако у Чамолли этот показатель равнялся 32.

«Некоторые из его пациентов были уязвимыми людьми с проблемами в семье, пережившие смерть близких, переболевшие раком. Живущие от зарплаты до зарплаты клиенты влезали в долги, чтобы найти деньги на ненужные манипуляции, которые он назначал», — заявила прокурор Джули Стюарт в 2020 году.

Сотрудники прокуратуры сообщили, что Чамолли намеренно повреждал зубы пациентов во время осмотра, отправлял фотографии в страховые компании, а потом назначал установку дорогостоящих коронок. Эта процедура только частично покрывается страховкой, и большую часть работы пациентам приходилось оплачивать из своего кармана.

В свою очередь адвокаты стоматолога утверждают, что их клиент виновен только в том, что «работал, как проклятый». «Он, конечно же, отрицает, что состояние, заработанное тяжелым многолетним трудом по 40-60 часов в неделю, может иметь иные источники, кроме трудолюбия и хорошей деловой хватки», — заявил один из них.

Суд назначил вынесение приговора на 17 июня 2022 года. Чамолли может грозить до 20 лет тюрьмы.

В 2020 году сообщалось, что в Великобритании врач запугивал своих пациенток якобы наличием рака и убеждал проходить ненужные интимные обследования. Жалобы поступили от 24 пациенток.

Источник : https://lenta.ru/news/2022/03/21/lishnie_zubi/

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