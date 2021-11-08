Почему Румыния уже сто лет требует от России вернуть её золотой запас

Россия – одно из самых щепетильных в финансовом отношении государств. И в советское, и в постсоветское время наша страна аккуратно расплачивалась по своим долгам. Есть лишь один крупный «заимодавец», чьи требования Россия игнорирует больше века. Эта «кредитная история» тянется с 1917 года, когда в руках большевиков оказался золотой запас королевства Румыния.

Румынское золото

Летом 1916 года Румыния вступила в Первую мировую войну на стороне Антанты. Но события следующих месяцев показали, что это решение было, мягко говоря, опрометчивым. Будучи географически «зажата» между противниками – Австро-Венгрией и Болгарией – Румыния не имела шансов удержать фронт. Осенью 1916 года основную часть страны – Валахию – оккупировали немцы и их союзники. Под контролем властей осталась лишь историческая область Молдова на северо-востоке страны. Король, парламент и правительство переехали в город Яссы. Для спасения остатков румынской государственности царская Россия отправила на Дунай полумиллионную группировку войск.

Риск немецкого вторжения в Яссы заставил Национальный банк Румынии подумать о сохранности золотого запаса страны. Первый нагруженный золотом поезд был отправлен в Москву ещё в декабре 1916 года. После Февральской революции на фронте наступил разброд и шатание, поэтому румыны ускорили эвакуацию ценностей. Второй эшелон тронулся в путь 27 июля 1917 года. Через всю Россию провезли 93 с половиной тонны золотых слитков. По документам, это имущество принадлежало королевской семье, румынскому еврейскому сообществу, а также банку Marmorosh Bank.

«В Москву были отправлены, помимо золота, драгоценности, картины, старинные иконы и книги, архивы Румынской академии и королевской семьи, депозиты Национального банка, а также имущество монастырей и некоторых частных лиц», – отмечает кандидат исторических наук Татьяна Покивайлова. Исследователи из Кишинёва Станислав Ковальски и Вероника Мовиляну уточняют, что стоимость второго эшелона составила в общей сложности 9,1 миллиарда лей. Не исключено, что часть ценностей «пропала» по дороге. Но основная часть груза достигла Москвы 3 августа 1917 года. Золото тут же разместили в кладовых Алмазного фонда Кремля.



Пропавшие слитки

После прихода к власти в России партии РСДРП(б) отношения Петрограда и Бухареста осложнились. 7 декабря 1917 года румынские войска незаконно вошли в Бессарабию. А 13 января 1918 года Совнарком издал постановление о разрыве дипломатических отношений с Румынией. Ленин и его соратники объявили золотой фонд королевства «неприкосновенным для румынской олигархии» и пообещали передать его румынскому народу. По мнению Льва Троцкого, румынский пролетариат и армия должны были сбросить ярмо олигархов. Но эти надежды коммунистов не оправдались. «Румынско-бессарабское социалистическое правительство советов», которому большевики Чичерин и Орнатский предлагали отдать золото, просуществовало недолго.

Дальнейшая судьба золотого запаса так и не выяснена. В 1923-1924 годах в Кремле впервые проводилась инвентаризация, в ходе которой вскрылся удивительный факт. Замки хранилищ не были взломаны, печатей никто не повреждал. Но румынское золото точно испарилось. Вместо него обнаружилось много откровенного хлама: изъеденные молью шубы, бумажные заготовки для банкнот и даже алюминиевые ложки.

Согласно одной из версий, посол Румынии Константин Диаманди обратился за помощью к британским агентам Джозефу Бойлю и Джорджу Хиллу. В декабре 1917 года им якобы удалось вывезти золото обратно в Яссы. Но румынские историки считают, что летом 1918 года большевики отправили ценности в Казань. Попав в руки Верховного правителя России адмирала Колчака, золото «затерялось» в огне Гражданской войны. Кроме того, взятая из фондов сумма в 10 млн рублей могла быть истрачена на «финансирование румынской революции» – есть соответствующее постановление СНК от 19 января 1918 года.



Вопрос о «долге»

Румыны никогда не забывали о вывезенном в Москву имуществе. Часть художественных ценностей и бумаг из архивов сталинский режим вернул Бухаресту в 1934-1935 годах. Но «золотой вопрос» тогда не затрагивался. Его уже после Второй мировой войны подняло правительство социалистической Румынии. Аргументация Бухареста была «несокрушимой» – поскольку румынский народ, дескать, сверг «олигархов», он получил право на обещанный Лениным золотой фонд.

Москва не особенно горела желанием расплачиваться с союзником. В 1956 году СССР передал Румынии коллекцию живописи и всего лишь 33 кг золота. Пришедший к власти в 1965 году Николае Чаушеску вновь и вновь докучал Брежневу вопросами о румынском золоте, но успеха не добился. Вместо этого советские дипломаты припомнили румынам их долги, накопленные во время Первой мировой войны. Имущественные претензии было предложено урегулировать в порядке взаиморасчётов.

После распада СССР Румыния вновь потребовала передачи золота. Но в 2008 году Бухарест получил от Москвы чисто символическую сумму – 12 золотых монет общим весом 77 граммов. По мнению историков, неуступчивость России объясняется просто – румынского золота в нашей стране давно уже нет. Либо оно действительно пропало в смутные времена, либо было истрачено Сталиным на индустриализацию.

Вопрос о золоте продолжает использоваться Бухарестом для давления на Россию и в наши дни, например, через Европарламент. В очередной раз тема поднималась Нацбанком Румынии в 2016 году. Тогда МИД России ответил, что отыскать следы королевского золотого запаса должна Совместная общественная комиссия историков.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Скорей всего, это золото было истрачено Сталиным на индустриализацию. Любопытно также, что Сталин не изменил своей привычке грабить и воровать и после того, как пришел к власти, став Генеральным секретарем ЦК! Правда, теперь уже он выступал в качестве руководителя, а не исполнителя грабежа. Наиболее же знаменитой стала операция по изъятию золота Испании, которое было тайно ввезено в Россию на сумму более 600 миллионов долларов (в ценах тех лет)!

Как известно, 17 июля 1936 года было свергнуто законное правительство Испании, на смену которому пришел генерал Франко. Опасаясь, что громадный золотой запас страны может быть безвозвратно утерян, представители республиканского правительства по глупости попросили СССР взять драгоценный металл на хранение. Сталин , конечно, согласился, однако доверчивые испанцы после этого не видели это золото как и своих ушей ! Самое интересное, что судьба этого золота неизвестна до сих пор!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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