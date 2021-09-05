7 загадок Сахары, над которыми по сей день ломают голову учёные

Сахара — величайшая пустыня на планете, площадь которой больше 9 млн км². Ее габариты можно сравнить со всей территорией США. В древности воины и странники отправлялись в походы через пустыню, но никогда не возвращались. Сахара скрывает в себе массу тайн, которые долгое время невозможно было разгадать. Но современным ученым это удалось.

1. Кратеры от космических тел



На Землю неоднократно падали метеориты и оставляли на поверхности большие вмятины. Последствия ударов сохранились в пустыне и по сей день, образовав огромные кратеры. Один из них — кратер Камил, ширинок 45 м. Он расположен в юго-западном Египте. 5000 лет назад там приземлился железный метеорит. И это не единственный случай. Именно в Сахаре обнаружили пятую часть всех падений космических тел. Посоревноваться с ней может разве что Антарктида, которая мало скрывает под глыбами льда.

2. Ливийское стекло



Примерно 29 млн лет назад на нашу планету обрушился метеорит, который растопил немалую часть Ливийской пустыни и преобразовал песок в тончайшие листы зеленого стекла. Ученые до сих пор не могут отыскать кратер, зато по-прежнему находят ливийское стекло в самых неожиданных местах. Например, в гробнице Тутанхамона. Жук-скарабей на нагруднике фараона был выполнен из зеленого стекла.

3. Глаз Сахары (Ришат)

А один из кинжалов — отлит из метеоритного железа. Что египтяне знали об этих материалах — остается лишь догадываться.



Уникальное геологическое образование диаметром 50 км располагается в западно-центральной части Мавритании. Глаз Сахары (иначе говоря структура Ришат) напоминает серию концентрических колец. Сперва ученые считали, что метеорит «виноват» и тут. Однако современные исследования показали, что Ришат — чередующиеся слои горных пород. По примерным подсчетам, песчанику около 480 млн лет, а самой структуре Ришат перевалило за 2,5 млрд лет.

4. Вымершие киты



Когда-то на территории Сахары царил океан Тетис, в котором было много морских жителей, в том числе и китов. Однако земная кора поднялась, и прежний дом стал непригоден для жизни. В Египте даже есть Китовая долина, в которой до сих пор сохранились окаменелости 15-метровых китов. А рядом с ними — зубы огромных акул. По подсчетам ученых, морские обитатели вымерли около 37 млн лет назад.

5. Затерянная река



Когда-то на территории нынешней Сахары протекала огромная река, которая могла бы быть двенадцатой по величине на планете. Ученые обнаружили остатки водоема в Мавритании с речными отложениями. А спутниковое исследование подтвердило, что река и правда была на этом месте, но высохла примерно 5000 лет назад. Назвали ее Таманрассет.

6. Махимозавр



Помимо китов и акул в древнем океане Тетис обитал 9-метровый крокодил Machimosaurus. Это вымерший род рептилий, крупнейший среди всех крокодилов. Махимозавры питались рыбой, морскими черепахами и трупами существ побольше. Жили они примерно 120 млн лет назад. В Сахаре до сих пор сохранилось много свидетельств морской жизни, поскольку пустыня, будто специально, выталкивает в руки палеонтологов все свои секреты.

7. Спинозавр



Примерно 95 млн лет назад на территории пустыни обитали динозавры. Спинозавр — крупнейший хищник, которого когда-либо обнаруживали ученые. Представители семейства Spinosauridae достигали в высоту 7 м, а в длину — 16 м. На их фоне даже тираннозавр кажется малышом. По заключению ученых спинозавр — единственный полуводный представитель особи. Об этом свидетельствуют длинные плоские ноги, которыми удобно грести, и высокое расположение ноздрей. На спине у динозавра красовался огромный плавник, напоминающий парус.

Источник : https://sreda.temadnya.com/2295139707989788983/

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