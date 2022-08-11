Сколько золота в действительности содержится в золотых медалях?

Школьные и Олимпийские медали – желанные трофеи каждого ученика и спортсмена. Конечно, важна не их стоимость, а оказываемое внимание и престиж, возможность добавить медаль в портфолио. Но какова доля драгоценных металлов в таких наградах? Сколько они стоят в пересчёте на реальные курсы?

1.

Медаль «За особые успехи в учении»



Традиция награждать гимназистов медалями появилась в России в 1828 году. После Октябрьской революции они были упразднены, однако вновь вернулись в школу постановлением СНК СССР в 1945 году.

Первые золотые и серебряные знаки изготавливались из золота 583 пробы и серебра 925 пробы (содержание 58.3% и 92.5% соответственно). В дальнейшем доля драгоценного металла постоянно снижалась.

Нынешний вид золотая награда получила в 1960 году. Тогда диаметр диска был увеличен до 40 мм, а золото заменили на томпак – сплав меди с цинком с повышенным содержанием последнего, по цвету напоминающий драгоценный металл. Золото осталось лишь в виде напыления.

2.



В дальнейшем содержание драгметалла лишь уменьшали: в 2007 году по стандарту золото наносилось слоем в 2 микрометра – в 2.5 раза меньше, чем 50 лет назад. В 2014 году стандарт ещё раз обновили. Образец современной школьной награды в своем наименовании слово «золотая» вообще больше не имеет.

Её именуют так только по традиции.

Чеканит награду Московский монетный двор. «Золотой» трофей представляет собой медно-цинковый сплав (томпак) с золотым напылением 999 пробы. Доля драгметалла составляет 0,31 г.

Закупочная стоимость «золотой» медали – 1500 рублей, «серебряной» – 550 рублей. Рыночные цены современных медалей варьируются от 500 до 2000 рублей.

3.

Олимпийская золотая медаль



Правило награждать победителей соревнований памятными медалями появилось только в 1894 году. В Античности спортивным трофеем олимпийцев был венок из дикой оливы, росшей у храма Зевса.

В зависимости от случая, наградить победителя могли большой суммой денег, драгоценностями, оружием или даже должностью при дворе царя. Строго определенного списка наград, кроме венка, не существовало. Из чистого золота медаль изготавливалась до 1911 года, пока не были приняты новые рекомендации изготовления Олимпийских наград.

Впрочем, содержание драгоценных металлов в таких медалях гораздо больше, чем в школьных. Согласно правилам МОК, золотую медаль чеканят из серебра и покрывают золотом, общий вес которого не должен быть меньше 6 г. Серебряная медаль изготавливается из серебра, а бронзовая – из сплава меди, олова и цинка.

4.



Стоимость таких медалей всегда индивидуальна. Продают и покупают их на аукционах. Средняя цена проданных спортсменами олимпийских трофеев за последние годы варьируется от 20 до 70 тысяч долларов. Хотя аукционеры обычно платят за известность и престиж, а не за саму награду.

Нобелевская медаль

Награда, которую получают лауреаты Нобелевской премии, отличается от других. Помимо престижа и известности деятели получают денежный приз, ежегодно увеличивающийся в размерах. В 2021 году он составил 10 млн шведских крон – около 85 млн рублей по прошлогоднему курсу.

Кроме этого, лауреатам вручают медаль. Её дизайн не меняется с 1902 года, однако состав изменился 1 раз. До 1980 года медаль изготавливали из золота 958 пробы (с содержанием металла 95.8%). С тех пор её делают из золота 750 пробы (75% содержание) и покрывают 100%-ым чистым драгметаллом. Вес награды составляет около 200 г.

5.



Как можно догадаться, Нобелевка – самая дорогая медаль. Продают её нечасто, обычно для привлечения внимания к какой-либо проблеме и ради благотворительности. И, конечно, не за рыночную стоимость, составляющую около полумиллиона рублей.

В 2014 году свою награду продал биолог Джеймс Уотсон за 4.8 млн долларов, деньги направил в университеты и лаборатории США. Журналист Дмитрий Муратов продал Нобелевку в 2022 году за 102.5 млн долларов и передал все средства в ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). Случаев, когда деятели продавали награды из-за нехватки средств, ещё не было.

За исключением Нобелевской медали, большинство наград лишь покрыты золотом, причём тончайшим слоем. Экономят как на школьниках, так и на спортсменах. Конечно, престиж от получаемой награды гораздо важнее тяжести награды. Но всё же, золотые они лишь по названию.

Источник : https://udivitelnoe.temaretik.com/2542286290045372680/

А вы знали об этом?

Сестра Фиделя Кастро не пришла на его похороны, поскольку заявила, что из-за брата провела в изгнании 50 лет и больше никогда не вернется на Кубу.

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