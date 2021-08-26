5 примет почему нельзя дарить полотенца

Когда можно дарить полотенца

Полотенце в подарок можно преподносить только при определенных условиях. Эзотерики утверждают, что оно может привлечь благополучие и успех, если на нем вышиты соответствующие символы.

Полотенце – хороший подарок на свадьбу или ее годовщину, который может стать семейным оберегом, если на нем есть ручная вышивка от того, кто его преподнес. Дарителем свадебных рушников может быть только очень близкий молодоженам человек.

Когда и почему нельзя дарить полотенца

Существует немало примет, согласно которым полотенца дарить не стоит.

1. Подаренное полотенце, особенно белого цвета, сулит болезни, неудачи и конфликты. Так, эта примета связана с тем, что рушники ассоциируются с похоронными ритуалами.

2. Если близкий человек дарит полотенце, то это к долгой разлуке.

Так, в давние времена женщины собирали еду и вещи мужьям в дальнюю дорогу, заматывая их в полотенце, отсюда и пошла эта примета.

3. Нельзя дарить ребенку детские полотенца без согласия родителей, чтобы не навлечь на него беду и проблемы со здоровьем.