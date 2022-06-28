Его называли Фигаро: турецкий брадобрей Павла I дослужившийся до графа и его месть своему покровителю

Десятилетний турчонок был взят в плен русскими войсками при штурме Бендерской крепости. Генерал Репнин дал за него щедрый выкуп и послал в подарок государыне Екатерине II. Его крестили и нарекли Иваном Павловичем, а фамилия мальчишке была пожалована по названию города Кютахья в Турции.

Согласно другой версии - происхождение его фамилии по названию города Кутаиси в Грузии, где, возможно, родился Иван Павлович, более соответствует истине.

6 августа 1770 года Кутаиси был освобожден от турок войсками российского генерала Тотлебена, в том числе было освобождено несколько мальчиков, которых турки захватили в Грузии, и провели детям обряд обрезания (вот почему его считали турком).

"Продажа ребенка-невольника", художник Василий Верещагин

Мальчика отправили учиться парикмахерскому искусству в Берлин и Париж. Иван Павлович вырос при дворе и сделал фантастическую карьеру.

Его определили брадобреем к цесаревичу Павлу Петровичу, который был старше его всего на пять лет. Так бывший турецкий невольник стал лицом, особо приближенным к будущему императору.

Брил Ваня Кутайсов прекрасно, был на ногу скор, не болтлив и сведущ во всем, что происходило при дворе.

Иван Павлович Кутайсов

Позже он исполнял у великого князя обязанности камердинера или гардеробмейстера: приняв тяжелую шубу, брал в руки шандал с горящими свечами и провожал Павла в отведенные комнаты.

Знал как успокоить нервного Павла: в покоях всегда был сервирован чайный столик с ароматным чаем и сушками. Павел хрустел сушкой и нервный тик проходил...

На зимних смотрах, когда на лету замерзали птицы от холода, Кутайсов ходил за Павлом с кастрюлькой горячего супа и вообще всячески заботился о нем.

"Вахт-парад при Павле I", картина Александра Николаевича Бенуа

По утрам Иван скоблил острой бритвой августейшие щеки с отросшей за ночь щетиной, смахивал мыльную пену, полоскал лезвие в серебряном тазике, долго с упоением мял раскрасневшиеся царственные брыли.

Изучив характер Павла, хитрый, способный и ловкий Кутайсов умел приспособиться к своеобразным его проявлениям, благодаря чему не только избегал продолжительного охлаждения, но скоро сделался необходим великому князю и сам приобрел на него влияние.

"Лавируя среди небольшого женского мирка при дворе, он играл в нем втихомолку роль сводника". Кутайсов решал: кого отдалить, а кого приблизить и дирижировал личной жизнью Павла.

Павел, с его вспыльчивостью, постоянным страхом быть отравленным, недоверием к окружающим, бесконечными комплексами, недаром получил в Европе прозвание "Русский Гамлет". Мало-помалу Иван Павлович стал для своего хозяина незаменим: Павел не верил жене, сыновьям, советникам, зато неприметному, юркому Кутайсову доверял безгранично.

Однажды Кутайсов сильно обиделся на Павла: после коронации государь пожаловал ему чин штатского генерала, а Иван рассчитывал на большее. Он пошел со своей бедой к фаворитке Павла - Екатерине Нелидовой, но та его язвительно высмеяла: "Помилуйте, вам и этого много!"

От колкостей Нелидовой стало еще больше обидно.

Фаворитка Павла I - Екатерина Нелидова

Иван затосковал, но его утешил канцлер Безбородко, пообещав, что все пойдет иначе, когда сменится фаворитка Павла, а это не такое уж невозможное дело. И тогда у Ивана созрел план.

Кутайсов видел Павла несколько раз в день, по своей должности он был при нем утром и вечером. Став генералом, он по-прежнему брил Павла.

"Наскучив однажды этим ремеслом, он стал утверждать, что у него дрожит рука, и рекомендовал, вместо себя, одного гвардейского фельдшера. Но таков был взгляд Павла, что у бедного унтер-офицера, со страху, бритва вывалилась из руки, и он не мог приступить к делу. "Иван! - закричал император, - брей ты!" Иван, сняв андреевскую ленту, засучил рукава и, вздохнув, принялся за прежнее ремесло" - из воспоминаний писателя Н.А. Греча.

Павел I

Брадобрей получал щедрые пожалования земельными наделами (преимущественно в Курляндии) и крестьянами ( в количестве пяти тысяч душ), так что он стал одним из самых богатых людей при дворе Павла.

Хитрый и опытный царедворец, он улучив момент, объяснял государю, почему в Москве его любят больше, чем в Петербурге.

"Все просто. Здесь вас видят таким, какой вы на самом деле. А если вы в Петербурге оказываете какую-нибудь милость, говорят: ее выпросили у вас государыня или госпожа Нелидова".

То, что его считают чьей-то марионеткой, Павлу не понравилось. Но то, что дальше сказал брадобрей заставило его сердце биться чаще. Новость о том, что девятнадцатилетняя красавица брюнетка с выразительными глазами - Анна Лопухина, увидевшая Павла на балу, от него без ума, пришлась ему по нраву.

Анна Лопухина

Анну вовремя ввели в окружение двора не без помощи Кутайсова, прервав супружеские отношения Павла I и Марии Федоровны. Произошло это после рождения в январе 1798 года десятого и последнего их сына, Михаила.

Акушер императрицы Иосиф Моренгейм после ее тяжелых родов категорически заявил, что "при дальнейшем супружеском сожительстве и плодовитости государыни следующая беременность грозит ей смертью".

Кутайсов был с придворным врачом на короткой ноге: тот обучил его кровопусканию, которое считалось эффективным при гипертонии и не раз "отворял кровь" заболевшим. Ему труда не составило вместе с врачом подготовить вердикт: супружеская жизнь императрицы более невозможна.

Павел, чье влечение к супруге не угасло за двадцать с лишним лет брака, подобным запретом был весьма разочарован. Но заявил, что "жизнь императрицы для него бесконечно дорога, поэтому долг любви заставляет его внять голосу науки, принимая к тому же во внимание, что Небо послало ему многочисленное потомство и с этой стороны государство обеспечено". С того дня Павел почивал отдельно, а дверь, ведущую на половину императрицы велел закрыть на засов.

Вскоре Павел захотел, чтобы семья Анны Лопухиной перебралась из Москвы в Петербург. Переговоры с московским сенатором Петром Васильевичем Лопухиным вел Кутайсов. Кутайсов торговался отчаянно, но дело не двигалось, а коронационные торжества между тем подходили к концу, двор собирался обратно в Петербург.

Павел I

Дело сладилось в последний момент, когда император готовился к отъезду. Карета уже стояла у крыльца. Вдруг во всю прыть примчался конный экипаж, и из него выскочил Кутайсов.

Он быстро взбежал по лестнице и, направляясь в императорские покои, крикнул статс-секретарю: "Все уладил, наша взяла!" Императору он сообщил, что старик оказался крепким орешком - он хотел слишком многого, но куда более алчной оказалась мачеха Анны.

Лопухин получил титул светлейшего князя и дом №10 на Дворцовой набережной, только Кутайсов умолчал о том, что Петру Васильевичу было предложено два варианта: при согласии - княжеский титул и богатство, а при отказе - опала и ссылка.

Теперь Нелидова читала Павлу нравоучения, императрица капризничала и требовала внимания... А брадобрей, бреющий Павла по утрам и укладывающий в постель по вечерам, внушал ему, что им опять вертят как хотят. Так началась непримиримая борьба между Кутайсовым и кружком императрицы, в который входили Екатерина Нелидова, братья Куракины, граф Буксгевден.

Счастливый Павел забылся в страстных объятиях с Анной Лопухиной. Если жена Павла, императрица Мария Федоровна, терпела близкие отношения своего супруга с Нелидовой, то его роман с юной Лопухиной означал окончательный разрыв.

Цирюльник шептал в царственные уши, что Анна Лопухина относится к Павлу как к богу. Молоденькая девушка пленила императорское сердце, напрочь вытеснив оттуда не только законную супругу, но и прежнюю царскую возлюбленную, умную и преданную фрейлину Екатерину Нелидову.

Анна Лопухина

Императорское раздражение копилось, копилось и наконец вылилось на родственников и друзей Нелидовой.

Павел не ладил теперь с супругой, а Нелидова встала на ее сторону. Мария Федоровна вдруг написала резкое письмо новой фаворитке - Анне Лопухиной, к том времени уже ставшей княгиней Гагариной ( у красавицы был жених - кстати, тоже Павел, только Гагарин, который смирился с обстоятельствами, получив генеральский чин). Узнав о письме, Павел разгневался.

Все окончательно рухнуло, когда Павел выслал из Петербурга подругу Нелидовой, графиню Буксгевден. Екатерина Нелидова вышла из себя и попросила отпустить ее вместе с "дорогой графиней". Павел взорвался: "Хорошо, пусть едет! Только она поплатится за это!"

Нелидова вместе с семейством Буксгевден отправилась в замок Лоде Эстляндской губернии. А Кутайсов стал графом и получил орден святой Анны первой степени с бриллиантами. Герб новоявленного вельможи украсил гордый девиз: "Живу одним для одного".

Князь Иван Михайлович Долгорукий, вспоминая, как Кутайсов некогда распахивал перед ним двери и нашивал ему на платье галуны, иронизировал:

"Я худо знал тогда, как его зовут, а теперь, встречаясь с ним, титулую его сиятельством и на пирах он очень далеко от меня садится. O Tempora! O Mores! Впрочем, когда же этого и не бывало? Меншиков торговал блинами! Почему же и Кутайсову не быть графом? Он же мастерски брил бороду Павлу! Это не безделица!"

Иван Кутайсов, портрет кисти неизвестного художника

К тому времени Павла дружно ненавидели придворные и гвардия. Никто больше не унимал императорский гнев, и Екатерина Нелидова часто думала, как обернулось бы все, если бы она не покинула Петербург.

Город трепетал, заговорщики составляли коварные планы. В ночь с 11 на 12 марта 1801 года группа офицеров со шпагами в руках ворвалась в спальню государя в Михайловском замке. Последними словами 46-летнего императора были: "Что я вам сделал?"

Существует легенда, что накануне убийства Павла I Иван Кутайсов получил письмо-предупреждение о готовящейся расправе, но поленился вскрыть его или не придал ему значения, тем самым погубив царя. После переворота в ту же ночь Иван поспешно бежал из Михайловского замка.

Михайловский замок

Заговорщики не нашли его во дворце и плац-майор Горголи отправился искать его в покои любовницы Кутайсова - мадам Шевалье, где тот часто ночевал.

"Пронырливый Фигаро скрылся по потайной лестнице и, забыв о своем господине, которому всем был обязан, выбежал без башмаков и чулок, в одном халате и колпаке, и в таком виде бежал по городу, пока не нашел себе убежища в доме Степана Ланского, который, как человек благородный, не выдал его, пока не миновала всякая опасность..." - свидетельствовал современник - генерал Н.А. Саблуков.

Пробыв недолго под домашним арестом, Кутайсов уехал из России в Европу. По возвращении обосновался в подмосковном имении Рождествено, где в 1810-23 годах отстроил новую усадьбу и храм Рождества Христова.

От брака с Анной Петровной Резвой, сестрой генерала эпохи наполеоновских войн Николая Резвого, Иван Павлович Кутайсов имел трех сыновей и трех дочерей, а также внебрачную дочь от актрисы мадам Шевалье. Из его детей наиболее известен молодой генерал-майор Александр Иванович Кутайсов, герой Отечественной войны, павший смертью храбрых на Бородинском поле в возрасте 27 лет.

Новый император Александр I лишил Кутайсова части привилегий, пожалованных ему Павлом, но сохранил за ним все поместья.

Иван Павлович больше никогда не вмешивался в государственные дела, дожил до 75 лет, и умер в своем имении, где с большим успехом занимался сельским хозяйством, строил заводы и разводил племенных лошадей.

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А вы знали об этом?

Прахлад Джани - пожилой индийский йог и отшельник, который не нуждается в еде и воде с 8 лет (как утверждает сам). В 2010 году 82-летний Джани был помещен под пристальное наблюдение в больницу Стерлинг в Ахмадабаде, Индия. Находясь там, он не употреблял ни еды, ни воды, а также не мочился и не испражнялся в течение полных 15 суток. В 2012 году Ким Аллан из Новой Зеландии сумела побить рекорд со второй попытки, пробежав 499 километров чуть более, чем за 86 часов. Доктор медицины Стиг поставил невероятный рекорд, который вряд ли будет побит: он оставался под водой без посторонней помощи в течение... 22 минут. На Уимблдонском турнире в 2010 году Джон Изнер победил Николя Маю во время упорнейшего матча. Партия длилась 11 часов 5 минут и проводилась в течение 3 дней, два раза прерываясь из-за наступления темноты. В итоге все закончилось победой Изнера.

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