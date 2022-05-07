Как советский спутник с ядерным реактором упал на территории Канады, какие были последствия

Это событие имело место в конце семидесятых годов прошлого века. Точнее – 24 января 1978 года. Тогда житель Канады, находившийся в лодке на Большом невольничьем озере, увидел большой огненный шар. Это его здорово перепугало. Человек сообщил о произошедшем властям. Началось расследование.

18 сентября 1977 года в небо был запущен советский спутник «Космос-954», который непосредственно связан с этой историей. Наверное, вы уже догадались, что фрагменты беспилотного космического аппарата и были тем огненным шаром, который в январе 1978 года пролетел над территорией Канады.

Фото из источников / Спутник "Космос-954" / popmech.ru

Историк ракетно-космической техники А. Железняков указывал, что «Космос-954» был создан в Советском Союзе, чтобы решать задачи, поставленные перед Военно-морским флотом. Космический аппарат был призван следить за кораблями и подводными лодками противника. В первую очередь – Штатов.

Чтобы обеспечить питание спутника, аппарат оснастили реактором, работающим на быстрых нейронах («БЭС-5»). Топливом для этого «котла» стал 235-й Уран в количестве 37,1 кг.

Почему упал спутник

До сих пор излагают разные версии. Наиболее вероятно, что космический аппарат столкнулся за пределами Земли с мусором, которого даже тогда в Космосе было в достатке.

Произошла разгерметизация объекта. Питание прервалось. Спутник начал падать.

Фото из источников / Члены поисковой группы операции «Утренний свет» собирают радиоактивные материалы на месте падения спутника «Космос-954». / historyopinion.com

Большая удача, что в атмосфере он частично разрушился и сгорел. Между тем, большое количество обломков упало на канадские земли.

Последствия

Человеческих жертв и пострадавших не было. Обломки спутника разлетелись по территории в 100 тыс. кв. километров. Они упали в трех провинциях Канады: Нунавут, Саскачеван, Альберта.

Советский Союз не стал скрывать, что связь со спутником была потеряна 23-24 января. Канадским властям было дано подтверждение, что космический аппарат имел ядерный реактор на борту. От помощи правительство страны в Северной Америке отказалось. Объявили внутригосударственную операцию «Утренний свет».

Результаты поиска обломков

Канадцы обнаружили 12 крупных обломков. Большинство из них излучали радиацию – 10 штук. Самое мощное излучение шло от одного из них – 200 рентген в час.

Интересно, что обломки советского спутника упали, в том числе, близ канадского поселения под названием Ураниум-сити. Поселок создали для рабочих, обслуживающих шахты, где добывали до 1983 года радиоактивные элементы.

Канадцы, отказавшись от помощи Советского Союза, попросили все же компенсацию. Ущерб оценили в 6 млн. долларов. СССР не хотел выплачивать деньги, ссылаясь на то, что происшествие было случайностью. В конечном итоге государства сошлись на сумме 3 млн. долларов.

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