В какие дни на Руси было запрещено убираться в доме

Даже многие современные хозяйки стремятся закончить уборку до обеда. Далеко не все из них знают о том, что это древнее русское поверье, возникновение которого связано с нечистой силой и страхом темноты.

Разрешенные и запрещенные дни для уборки

Жизнь русского человека в прошлом была строго регламентирована. Даже уборку в доме делали только в определенное время. Так, в начале периода с Рождественского сочельника до Крещения, называемого Святками, обычно занимались уборкой в доме и хозяйственных постройках, избавлялись от старых, уже отслуживших свой век вещей. Дело в том, что эти дни для православных верующих были связаны не только с очищением души, но и тела. Недаром в сочельник также было принято посещать баню и переодеваться в чистое белье. Хозяйки затевали генеральную уборку также на Пасху, Троицу и другие религиозные праздники.

Однако наводить чистоту в жилище разрешалось далеко не во все дни. Например, не рекомендовалось подметать пол девушкам в период менструаций. Считалось, что в противном случае ее ожидают трудные роды. Также пол не подметали в доме, где кто-то болел. Наши предки верили, что вместе с сором из избы можно «вымести» и самого больного, то есть ускорить его уход из жизни.

Время уборки

Не мыли и не подметали полы там, где лежал покойник, чтобы случайно не загрязнить душу пылью или не вымести ее за дверь. Кроме того, до сих пор некоторые русские не подметают пол после ухода гостей или вслед за путешествующими: они могут больше не вернуться.

Даже в сутках, как считали на Руси, были промежутки, в которые делать уборку запрещалось. Так, М.И. Шахнович, автор издания «Приметы верные и суеверные», утверждает, что, по поверьям, нельзя было мыть и подметать полы вечером и, тем более ночью. Не зря в народе говорили: «Солнышко закатилось — не выметай сор из избы», «Подметать пол вечером — не к добру», «Подметать вечером — намести в дом беду». По современным понятиям, веник символизирует деньги. Именно поэтому его принято держать в доме «вверх ногами», то есть ставить на ручку прутьями кверху. По этой же причине не принято подметать пол по вечерам, считается, что можно «вымести» достаток.

Однако на Руси веник символизировал крепость дома (все прутья связаны вместе) и воспринимался, как верное средство борьбы с нечистой силой. Между тем, по словам Шахновича, наши предки верили в то, что нечистая сила активизируется в темное время суток. Считалось, что ночью солнце закрывают демоны мрака, а различные злые духи свободно разгуливают по земле. Крестьяне, ложась рано спать, не только экономили лучины, но и с нечистью встречаться лишний раз не хотели. Ученые связывают подобные воззрения русских со страхом темноты, который появился еще в глубокой древности, когда под покровом ночи на людей нападали враги и хищные звери.

Правила уборки

Страхом перед смертью, с которой также ассоциировалась темнота, было обусловлено и появление различных «правил» уборки. К примеру, считалось, что нельзя мести пол одновременно в два веника — выметешь кого-нибудь (то есть будет покойник). Имело значение даже направление, в котором подметали или мыли пол в избе. И.И. Шангина в своем энциклопедическом словаре «Русский традиционный быт» пишет о том, что в русской деревне мусор заметали от порога в угол. Старики говорили: «Не мети избы к порогу — добро выметешь, мети от порога к углу —- добро заметешь в избу». Особенно осторожным в этом плане необходимо было быть незамужним девушкам, так как, подметая к порогу, по народным поверьям, они «выметали» и женихов.

Веник после уборки ставили за печку, на кучку заметенного мусора. Именно за печкой жил домовой, поэтому подметать там было нельзя, чтобы не побеспокоить «хозяина» дома. Также считалось, что излюбленный предмет домового в доме – это веник. Недаром при переезде в новый дом, хозяева брали с собой и веник: «Чтобы домовой переехал вместе с домочадцами». С нечистой силой, к которой относили и домового, связан и другой русский обычай. После ужина миски, из которых ели, на Руси обязательно убирали со стола, иначе «ночью явится черт и будет из них есть». Старообрядцы и вовсе всю использующуюся в доме посуду на ночь закрывали, и, даже если та оставалась пустой, переворачивалась вверх дном.

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