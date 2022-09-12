Кому Сталин поручил «ликвидировать» Молотова

Иосиф Виссарионович Сталин был одним из самых жестоких правителей в истории России. Но, особенно жестко он относился к людям, которые показывали свою «независимость» от «вождя». Одним из таких людей был Вячеслав Михайлович Молотов, который окончательно попал в опалу к Иосифу Виссарионовичу в 1948 году. Сталин не просто был не доволен его поведением и отношением к личности Сталина, но более того, хотел его попросту «ликвидировать». В этой статье мы хотим рассказать о том, кому Иосиф Виссарионович Сталин поручил «ликвидировать» Вячеслава Михайловича Молотова.

Нужно найти доверенного человека

Для Иосифа Виссарионовича Сталина было важно не просто «ликвидировать» Вячеслава Михайловича Молотова, но сделать это все максимально правдоподобно. А потому, Иосиф Виссарионович Сталин, как утверждают историки, пытался найти человека, который без лишних вопросов сможет организовать подобную «ликвидацию». Сталин полагал, что смерть настолько высокопоставленного чиновника СССР вызовет не просто много вопросов, но будет довольно обсуждаемой темой как внутри страны, так и за ее пределами.

Сталин мог рассчитывать только на одного человека

Иосиф Виссарионович Сталин понимал, что доверять в подобной ситуации он может только своим ближайшим соратникам.

А потому, как утверждают историки, после долгих размышлений «вождь» принял решение доверить «ликвидацию» Молотова Лаврентию Павловичу Берии. Сталин полагал, что Берия без труда сможет организовать все максимально правдиво, чтобы никто не смог сказать, что подобная «ликвидация» является какой-либо политической борьбой.

Лаврентий Павлович Берия согласился «ликвидировать» Вячеслава Михайловича Молотова, но после нескольких неудачных попыток, Берия решил действовать немного иначе…

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А вы знали об этом?

Выслушав 23-й фортепьянный концерт Моцарта в исполнении Марии Вениаминовны Юдиной, приказал передать ей конверт с двадцатью тысячами рублей, которые в то время были довольно значительной сумой. Господа сталинисты! Обратите внимание, что он дал ей эти деньги не в виде государственной премии, а из личного кошелька. Правда, патриотка страны и бесстрашная женщина написала в своем письме диктатору Сталину: «Благодарю Вас, Иосиф Виссарионович, за Вашу поддержку. Я буду молиться за Вас день и ночь и просить Господа простить Ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит Вас. Деньги же я отдала в церковь, прихожанкой которой являюсь». Как ни странно, но палач народов почему-то не расстрелял «любимую пианистку» как это он делал со многими непокорными ему деятелями культуры!

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