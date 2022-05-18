Самый странный русский писатель

Вопреки сложившемуся мнению, самый известный на Западе русский писатель – не Толстой, а Достоевский. Соответственно, самая известная книга «Преступление и наказание». Иностранцы любят рассказы Чехова, произведения Пушкина и Лермонтова, а из «толстовского» – «Войну и мир» и «Анну Каренину». Но – увы! – почти ничего не знают об авторе этих бессмертных романов. А ведь Лев Николаевич был человеком интересным и странным… Возможно, самым странным русским классиком. Разберемся в этой загадочной душе по порядку.

Брак

В 34 года Лев Николаевич женился на 18-летней Софье Андреевне Берс. Перед свадьбой невеста читала дневники писателя, читала и ужасалась откровенности возлюбленного. О шальной юности Толстого давно ходили легенды, и он, не стесняясь, поведал бумаге все подробности.

“Я никогда не был влюблен в женщин. Одно сильное чувство, похожее на любовь, я испытал только, когда мне было 13 или 14 лет; но мне [не] хочется верить, чтобы это была любовь; потому что предмет была толстая горничная (правда, очень хорошенькое личико), притом же от 13 до 15 лет — время самое безалаберное для мальчика (отрочество): не знаешь, на что кинуться, и сладострастие в эту эпоху действует с необыкновенною силою».

Но Софья Андреевна стала настоящей опорой мужу, несмотря на постоянные скандалы в семье по вине супруга – да, и так бывает! Она одна понимала его почерк, готовила вегетарианскую еду и оставалась с ним до самого конца. А точнее, до ухода.

Лев Толстой и Максим Горький

Ручной труд

Если писатель не выходил в течение дня на прогулку или не занимался физическим трудом (косьбу просто обожал), то к вечеру обычно бывал раздражителен и не спал ночами. Это он придумал менять вид деятельности, чтобы отдохнуть. Толстой любил шить сапоги и дарил их всем своим знакомым.

Аскетизм

Толстой вообще был самым известным русским «дауншифтером»; подобную страсть к низам после него питал разве что Максим Горький. После безумных кутежей Лев Николаевич не видел ценности в деньгах и славе. А ведь Россия могла обрести первого Лауреата Нобелевской премии еще вначале ХХ века, задолго до Ивана Бунина… Да вот беда – Толстой никак не хотел такой награды и был рад, что премия досталась не ему. Еще больше писатель обрадовался, когда его начали жалеть по этому поводу и всячески сочувствовать.

Писательство

Как мы уже сказали, только Софья Андреевна (да и то, с большим трудом) разбирала почерк мужа. А разбирать предстояло много: все свои произведения Толстой раз за разом переписывал снова; одних только черновиков «Войны и мира» сохранилось более пяти тысяч листов. Один итальянский психиатр назвал манеру письма Толстого «почерком женщины легкого поведения с психопатическими наклонностями. Собратьев по перу, как великих, так и простых, не жаловал. Думал отказаться от авторского права, о чем постоянно спорил с женой.

«Зеленая палочка»

По легенде, брат писателя Николай вырезал на «зеленой палочке» секрет всеобщего счастья и закопал ее у оврага. Условия раскрытия секрета были непростыми:

- пройти по щели в половицах;

- стоя в углу, не думать о белом медведе;

- год не видеть зайца.

И Лев Николаевич всерьез пытался исполнить ритуал. А потом завещал его похоронить там, «где Николенька закопал «зеленую палочку».

Смерть

Писатель не умер, а ушел. То есть, конечно же, его хоронили 9 ноября 1910 года, но перед смертью Толстой ушел из дома в сопровождении врача. Ушел навсегда, после очередной ссоры с женой, сохраняя твердое намерение прожить остаток дней своих по собственным заветам. Не зная, что ждет его впереди, странник сначала отправился в Оптину пустынь, а затем двинулся на юг. Но в дороге заболел и умер 7 ноября 1910 года на станции Астапово. Похоронен в Ясной Поляне.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Мало кто знает, что когда Толстому было уже за восемьдесят, а его жене за шестьдесят, у него появился секретарь с многозначительной фамилией и выразительными семитскими чертами лица – Чертков, которому в сентябре 1909 года Толстой завещал все права на свои сочинения. И это все притом, что жена его, между прочим, не просто наследница, но и самый основной соучастник в многочисленных трудах писателя.

И после всех этих просто колоссальных трудов, на склоне лет ее поджидает удивительнейший сюрпризец – молоденький педераст, подменивший ее в постели убеленного сединами старца – «зеркала русской революции».Семейный кошмар достиг кульминации, когда жена обвинила графа в педерастии, в истерике грозя застрелить Черткова. И все это – на глазах взрослых детей…

Любопытно, что вся эта любовная семейная драма,связанная с гомосексуальностью великого писателя, позднее легла в основу произведения Толстого “Крейцерова соната”. Как не парадоксально, но именно педерастия писателя сделала Толстого знаменитым во всем мире! Дело в том, что хотя романы писателя были признаны выдающимися произведениями, но в течение десятилетий и «Война и мир», и «Анна Каренина», ни менее объемистые его повести и рассказы не находили обширного круга читателей вне России, и критики далеко не восхваляли их автора.

Только его «Крейцерова соната», появившаяся в 1889 г., доставила его имени мировую известность и только этот маленький рассказ тогда был переведен на языки всех цивилизованных народов, распространился в сотнях тысяч экземпляров и был прочитан с сильным душевным волнением миллионами людей. С этого момента общественное мнение на Западе отводит Толстому место в первом ряду современных писателей.

В повести поднимаются вопросы брака, семьи, отношения к женщине. Сложная природа человеческих чувств и взаимоотношений мужчины и женщины очень тонко передана писателем. По замыслу писателя в этом произведении муж убивает жену якобы из ревности, однако на самом деле причина убийства жены — ревность мужа к своему любовнику. Именно поэтому рассказ Толстого приводится во многих медицинских исследованиях по психопатологии — как яркий пример латентной, то есть скрытой, гомосексуальности.

Любопытно,что жена Толстого восприняла «Крейцерову сонату» с обидой и возмущением и написала повесть «Чья вина?», сын Толстого Лев Львович ответил на «Крейцерову сонату» «Прелюдией Шопена», в которой с раздражением опровергал отцовские идеи.

В этом отношении примечательна позиция историка Евгения Понасенкова, который как-то громогласно заявил: «Лев Толстой – это один из самых психически неуравновешенных персонажей русской литературы ». Он ненавидел все свои произведения, не было ни одного, которое бы он признавал не то, что талантливым, но просто удачным. Закончив «Войну и мир», он написал приятелю: какое счастье, что я никогда не буду писать подобной ахинеи...

Кроме того,Толстой, вопреки общепринятому мнению, не любил ни России, ни ее народа. Вот характерные признания графа, предназначенные отнюдь не для публики: “Противна Россия, просто ее не люблю”, — строка из “Дневника” от 6 августа 1857 года. В письме к своей двоюродной тетушке Александре Андреевне Толстой от 8 августа того же года он пишет: “В России скверно! Скверно! Скверно!

Любопытно также, что изучая наследие Пушкина , Толстой писал : " Пушкин был, как киргиз... Пушкиным все до сих пор восхищаются. А вдумайтесь только в отрывок из его "Евгения Онегина", помещенный во всех хрестоматиях для детей: "Зима. Крестьянин, торжествуя...". Что ни строфа, то бессмыслица! А, между тем, поэт, очевидно, много и долго работал над стихом. "Зима. Крестьянин, торжествуя...". Почему "торжествуя"? -- Быть может, едет в город купить себе соли или махорки. " Это писал великий Пушкин, несомненно, умный человек, писал потому, что был молод и, как киргиз, пел вместо того, чтобы говорить"!

Вообще, Лев Толстой был интересным и одновременно странным человеком. Например, как только он узнал, что его номинировали на Нобелевскую премию, он тут же написал послание финскому писателю Ярнефельту, прося того сказать шведам, чтобы ему не присуждали премию. Он был уверен, что деньги — воплощение зла, ему они абсолютно не нужны, для него было бы огромным затруднением ими распорядиться. К тому же, как ни странно, писателю понравилось получать сочувствие от множества людей, которые сожалели, что премия досталась не ему.

Во время военной службы на Кавказе Лев Толстой уступил простому солдату свою награду — Георгиевский крест. Его поступок объяснялся тем, что солдат был безродным и бедным, а наличие такой награды давало право на пожизненную пенсию в размере стандартного солдатского жалованья.Вообще же, Толстой стремился отдать все блага и жить бедной жизнью, а его жена сильно переживала за то, что их потомки останутся на улице и будут вести нищенское существование.

Одним из увлечений великого писателя было шитье сапог. Вместе с тем Лев Толстой был заядлым картежником, а также очень суеверной личностью. Кроме того, он страдал эпилептическими приступами,а когда его одолевали апатия и уныние, творческие спады у него длились по нескольку лет. Лев Толстой серьезно увлекался мистицизмом и частенько вслух общался с представителями мира иного.

С уважением, Отари Хидирбегишвили !

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