Зависть - это протест в адрес бога

Есть грехи, в которых человек признается легко: да, он амбициозный (гордый), раздражительный (а кто не таков?), унывает (можно пожалеть). Но редко кто признается в зависти.

Почему это такой «стыдный» грех? Как бороться с завистью?

Отвечает протоиерей Константин ОСТРОВСКИЙ, настоятель Успенского храма города Красногорска Московской области, благочинный церквей Красногорского округа Московской епархии:

— Зависть относится, я бы сказал, к потаенным страстям. В глубине сердца она сидит у всякого человека, пока в нем есть гордость, но ощущается зависть, только тогда, когда кто-то обладает тем, чего я хочу, но не имею. Такие совпадения бывают не всегда (если не имею и не хочу, то не завидую, и если имею то, что хочу, тоже не завидую), поэтому не всегда люди чувствуют зависть.

М.И.Игнатьев. А жизнь так хороша, 1917 год

Рассмотрим пример. Если всех людей одного со мной общественного положения наградят медалями, а меня – грамотой (считаем, что медаль почетнее), я почувствую зависть. Как христианин, обличу ее в себе, укорю себя, покаюсь, но обязательно почувствую. Почему? Ведь грамота тоже почетна? Почетна, но в сравнении с медалью – унижение, так мне подали знак, что я нехороший, незначительный.

И у меня будет страдать чувство собственной значимости. Не чувство собственного достоинства, когда человек сердечно помнит, что он – сын Небесного Царя по благодати, а коренящееся в гордости чувство значимости, важности, желанности, любимости, чувство превосходства перед другими людьми. Оно ядовито сладостно и всем присуще, кроме, само собой, смиренных, исполняющих заповеди о любви к Богу и ближним.

В примере с наградами ущемление чувства собственной значимости «лежит на поверхности». Но возьмём другой случай. Два человека ухаживают за девушкой, она за одного из них выходит замуж. Другой не только будет страдать, но ещё и завидовать. Если бы она ушла в монастырь, он страдал бы, но не завидовал. Потому что не было бы момента предпочтения его сопернику.

Один выиграл в лотерею 10 тысяч рублей, а другой 10 миллионов. Будет почва для зависти? Конечно, да. Но кто же унизил выигравшего в лотерею 10 тысяч? Бог! Если в предыдущих примерах завистника «унижали» люди (начальство, возлюбленная), то здесь «маски сорваны»: Бог – обидчик. На самом деле, завидуя людям, мы всегда восстаём именно против Бога. Диавол, Каин, предавшие Христа на распятие иудеи… и мы.

Каин убивает Авеля

Что же делать?

Чем меньше мы будем привязываться к суетным земным вещам, тем меньше будет почвы для зависти (то есть богоборчества) с нашей стороны. Чем глубже я понимаю, что земные знаки почета сами по себе ничто, что важно волю Божию творить, а земная награда не есть истинное благо, тем меньше зависть будет меня мучить, тем успешнее я буду с Божьей помощью с ней бороться. Чем больше я уповаю на Бога в своих земных делах, чем сильнее моя вера в то, что Бог любит нас и для каждого устраивает то, что ему полезно, тем меньше у меня будет поводов для зависти.

Но кроме земного счастья есть и духовные дарования. Их как будто не назовешь суетными благами? Но, если Божии духовные дарования присваивать себе, относиться к ним не как к силе Божьей, которая через нас и в нас, преображая и очищая, действует, а как, пусть и данным Богом, но своим дарованиям, они становятся для нас суетными и вредными, умножая лишь поводы для гордости. Потому-то Бог обычно особенных духовных дарований нам не дает или дает, но от нас же прикровенно, чтобы мы своей гордыней не превратили Божии дары в душевный яд.

А если говорить о вечной участи человека, то вечная участь каждого из нас – исключительно в его собственных руках. Бог всем, все, в каждый момент времени посылает самое полезное для спасения его души. Тут никогда нечему завидовать. Смириться перед Отцом Небесным, принять от Него всё с благодарностью – такая возможность дана каждому, здесь никто не обижен.

— Как же бороться с завистью?

— Нам, гордым и духовно расслабленным людям, бороться с завистью нужно обличением этой страсти в себе, осознанием ее в себе, честным признанием, что вот здесь я позавидовал, без самооправдания и саможаления.

В помыслах нужно каяться и удерживать себя от того, чтобы поступать по страсти. Это относится ко всем страстям, в том числе и к зависти. Например, если кого-то похвалили, и меня это уязвило, и я стараюсь в разговоре как-то осудить этого человека, прямо или косвенно задеть, насмешничаю, иронизирую, и т.д. (вариантов тут много) — в этом случае я поступаю по страсти. Если удерживаю свою реакцию – я не грешу завистью делом. Это уже неплохо (если, конечно, мысленно себя укорять за гордость).

Необходимо также благодушное терпение скорбей. Если нас меньше, чем другого, любят, хвалят, отмечают, то нам это тяжело. Но надо терпеть, и при этом не роптать. Современный человек и спасается, почитай, одними скорбями. Мало кому Бог дает силы для духовных подвигов, о которых мы читаем в Отечниках и Житиях святых, поэтому будем хотя бы без ропота, а еще лучше с благодарностью терпеть все, Им посылаемое. Если посетила скорбь (самому, конечно, провоцировать не нужно), надо говорить: благодарю Тебя, Господи, что ты лишил меня этой вещи, этого утешения, того, что я так хотел, но не лиши меня Царства Небесного.

Борьба со страстями с помощью противоположных добродетелей, как рекомендуют некоторые святые отцы – это для духовно преуспевших, и я от такой меры, к сожалению, далек. Когда обычный человек, то есть человек гордый, начинает таким образом бороться с какими-то страстями, то гордость только разрастается.

Иногда спрашивают, признаваться ли человеку в том, что завидуешь ему, и ссылаются при этом на слова апостола Иакова «признавайтесь друг другу в проступках» ( Иак. 5:16 ). Но такой откровенностью можно нанести душевную травму человеку, надолго, а то и навсегда испортить отношения с ним. Надо внутренне бороться со страстями самоукорением, благодушным терпением, молитвой о смягчении и очищении своего сердца, но открывать свое нечистое сердце нужно не всякому, а лишь тому, кто может понести наши помыслы, от кого надеемся получить помощь – молитвой и духовным советом.

В Священном Писании сказано: «Не открывай всякому человеку твоего сердца, чтобы он дурно не отблагодарил тебя» (Сир. 9:22). И преподобный Серафим Саровский в главе 17 «О хранении сердца» писал: «Не всем открывай тайны сердца твоего». Он, правда, в том контексте имел в виду благие тайны сердца, но к злым тайнам это тоже относится.

Босх, Иероним. Стол со сценами, изображающими семь смертных грехов и "четыре последние вещи". Деталь: Зависть. 1475-1480.

Босх, Иероним. Стол со сценами, изображающими семь смертных грехов и "четыре последние вещи". Деталь: Зависть

- Но если человек не понимает, не видит в себе страсти зависти? Например, есть такое удачное, емкое слово «раздражение», в котором можно покаяться и получить прощение, а вот понять – в чем причина раздражения – уже сложнее. Ведь заглядывать глубже в себя страшно. И вот тут может возникнуть вопрос: надо ли помочь человеку, подсказать: а ведь ты завидуешь!

- Здесь общих рецептов быть не может. Бывает, человек обличит кого-то в его страсти, и у человека вдруг глаза откроются, так что он получит от обличения большую пользу. А бывает, скажешь кому-то очевидную правду и, кажется, с добрым намерением, а человек не исправится, а лишь озлобится и впадет в отчаяние.

Помню я в церковной юности, ещё будучи алтарником, сказал правду в глаза одной своей знакомой, а она не приняла моей правды и только расстроилась. Я рассказал об этом своему духовному отцу протоиерею Георгию Брееву, и он мне очень мягко ответил (сказал, кстати, правду в глаза): «Рано нам еще обличать-то». Вот, на всю жизнь запомнил тот случай, а исправиться и до сих пор не могу, хотя теперь стараюсь больше смотреть за собой, чем за окружающими.

Источник : https://religiya.temaretik.com/2301030542470547748/

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