За что предателей Шилову и Таврина приговорили к высшей мере наказания в 1952 году?

Истории спецслужб знает не только большие успехи, но и грандиозные провалы. Один из них произошел с Петром Тавриным(настоящая фамилия Шило) и Лидией Шиловой(Адамчик). Немецкая разведка "Цеппелин" поставила им задачу ликвидировать Сталина. Но всё пошло не так с самого начала...

В 1944 г. уже всем было понятно, что дело идёт к разгрому Германии. Но руководство этой страны решило продолжать оказывать сопротивление. Чтобы нанести сильный моральный и политический удар по СССР, "Цеппелин" предложил устранить от власти Сталина насильственным путём. Руководство Рейха поддержало такой план.

Задачу поручили выполнять диверсантам Таврину и его жене Шиловой. Они были советскими гражданами, которые решили сотрудничать с немцами. Во время пересечения линии фронта самолёт с ними обстреляли. Пилоты вынуждены были посадить его в незапланированном месте. Вскоре, все попали к советским контрразведчикам из СМЕРШа.

Таврин и Шилова сразу сказали, кто они. СМЕРШ решил использовать их в своих интересах. Диверсанты вышли на связь с "Цеппелином". Они сообщили, что ведут разведывательную работу. Немцы продолжали давать им дальнейшие инструкции. Смысл этой "игры" заключался в том, чтобы "Цеппелин" думал, что операция продолжается и не направлял новых людей с подобными заданиями.

Замысел удался! Немцы выходили на связь до самого конца войны. А Таврина и Шилову ждал советский суд, который приговорил обоих к высшей мере наказания в 1952 году!

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А вы знали об этом?

Муравей может поднять груз приблизительно в 100 раз тяжелее собственного веса. В Африке и Америке существуют так называемые воинственные муравьи.Они убивают всё, что попадается на их пути, и от них спасаются бегством даже львы.

Ужасные лягушки листолазы получают сильнейший яд вместе с едой.Одно прикосновение к этой лягушке способно убить человека. Однако если содержать листолазов в неволе, ядовитость исчезает. Причина в том, что рождаются листолазы неядовитыми, а яд получают от муравьёв, которыми питаются.

Муравьи же, в свою очередь, становятся ядовитыми, поедая разные виды ядовитых растений. Более двухсот видов птиц, в том числе красные кардиналы, дикие индейки и иволги, натирают себя муравьями для борьбы с паразитами.

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43366507836/ ).

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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