Самые смешные "Анекдоты от Отари"





Уважаемые друзья! Часто в различных источниках можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому хочу предложить вашему вниманию подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!

Смейтесь на здоровье





Привозят в ожоговое отделение больницы мужика с сильными ожогами. Врач делает рентген, смотрит: — Ба, да у вас переломов больше, чем ожогов! Как вы умудрились? — Да я на стройке работаю, нас бригада — десять человек… Лопатами тушили, гады!!!

Сарочка , шо такая грустная ?Моня ,ты должен знать ,или от отсутствия секса , или от отсутствия денег! Сарочка ,я таки не поняла , шо растегивать ?Кошелек или брюки?





После неоднократных звонков мужа пациентки стоматолог гневно кричит ему в трубку :--Слушай, муж, я сейчас кончу , она сплюнет и тогда она сама позвонит тебе!





Надпись на памятнике: «Здесь покоится известный одесский стоматолог Борис Рафаилович Кац. А его сын Моня принимает в его кабинете на Прохоровской, 21».





Сара, у тебя есть мечта?Да. Похудеть.А чего не худеешь?И таки жить без мечты?

Представляешь, Жора, бензин стал стоить 20 гривен за литр!Так ты, Фима, теперь пешком ходишь?Нет, голодным езжу…











– Яша, ну зачем ты купил новую расческу? Тебе что, уже некуда деньги девать?– Соня, я тебя умоляю, у старой расчески поломался зуб.– И ты из-за одного зуба купил себе новую расческу?! – Соня, но ведь это был последний зуб!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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