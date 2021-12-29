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Самые смешные "Анекдоты от Отари"

 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Уважаемые друзья! Часто в различных источниках  можно прочесть анекдоты, от которых порой не знаешь — смеяться или плакать.А ведь ,бесспорно, классный анекдот должен быть краткий и с элементом непредсказуемости, способный поднятию настроения! Именно поэтому  хочу предложить вашему вниманию  подборку самых смешных анекдотов из новой рубрики "Анекдоты от Отари "!
                                             Смейтесь на здоровье
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Привозят в ожоговое отделение больницы мужика с сильными ожогами. Врач делает рентген, смотрит: — Ба, да у вас переломов больше, чем ожогов! Как вы умудрились? — Да я на стройке работаю, нас бригада — десять человек… Лопатами тушили, гады!!!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
 
Сарочка , шо такая грустная ?Моня ,ты должен знать ,или от отсутствия секса , или от отсутствия денег! Сарочка ,я таки не поняла , шо растегивать ?Кошелек или брюки?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
После неоднократных звонков мужа пациентки стоматолог гневно кричит ему в трубку :--Слушай, муж, я сейчас кончу , она сплюнет и тогда она сама позвонит тебе!
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Надпись на памятнике: «Здесь покоится известный одесский стоматолог Борис Рафаилович Кац. А его сын Моня принимает в его кабинете на Прохоровской, 21».
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Сара, у тебя есть мечта?Да. Похудеть.А чего не худеешь?И таки жить без мечты?
 
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
Представляешь, Жора, бензин стал стоить 20 гривен за литр!Так ты, Фима, теперь пешком ходишь?Нет, голодным езжу…
Самые смешные "Анекдоты от Отари"
– Яша, ну зачем ты купил новую расческу? Тебе что, уже некуда деньги девать?– Соня, я тебя умоляю, у старой расчески поломался зуб.– И ты из-за одного зуба купил себе новую расческу?! – Соня, но ведь это был последний зуб!
 
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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