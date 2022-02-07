Спиридон-чудотворец

Чудеса по молитвам у мощей святителя Спиридона происходят каждый день. Каждый! Поэтому святителя Спиридона и называют чудотворцем. Святитель Спиридон сотворил множество чудес для всех людей, вместе взятых, и для каждого лично.

Вы просите рассказать какое-то конкретное чудо, но если я, тот, кто просто ежедневно, если подчас не ежеминутно, наблюдает чудеса святителя Спиридона, сосредоточусь на каком-либо одном, рассказывая его, я тем самым умалю все то обилие других чудес, которые также происходили и происходят. Я не могу выбрать что-то одно.



Очень много людей исцеляются. Великое множество супругов, ранее не имевших детей, рождают чад. Именно в последнее время особенно часты случаи исцеления от рака. Причем так, что приезжает тот, кому диагностировали уже не первую стадию рака, а потом, спустя время, человек делает повторные анализы, и врачи разводят руками, не понимая, что произошло.

А вот еще примечательная история: у одной семьи вообще не было денег, оказались на мели, горячая молитва у мощей святителя Спиридона не только избавила от уныния, но и устроила все дела наилучшим образом. Как говорится у вас, не было бы счастья, да несчастье помогло.

У вас, кстати, в России святителю Спиридону молятся в основном о решении жилищного вопроса.

В Греции не так: к святителю Спиридону обращаются со всеми просьбами. Хотя, впрочем, больше всего молятся о работе. Если вы прочитаете греческую молитву святителю Спиридону, вы поймете, что акцент там сделан именно на этом. А так, чтобы именно об обретении жилища греки молились святителю Спиридону, – такого нет. Я не знаю, как в России возникла эта традиция.

Чем святитель Спиридон помог мне лично?! Да вы что! Я же 14 лет уже настоятель храма святителя Спиридона на острове Корфу. Святитель Спиридон – это вся моя жизнь, он мне во всем помог и помогает. Он мне и священство благословил, именно в его храме я и был рукоположен. Чего еще надо? Я ничего никогда не просил у святителя Спиридона, и он мне дал все. Своим умом я это не могу уразуметь. Это выше понимания. Это вся жизнь как чудо.

Остров Корфу и все его жители на века сподобились этой великой благодати и милости Божией иметь такого соотечественника, как святитель Спиридон. Тем более что, отойдя в вечность, он не покидает нас. Его мощи сохраняются в полном нетлении, они чудотворны.

Темный цвет лица и тела святого – это следы копоти и пыли. Но мы не дерзаем почистить мощи. Когда совершаем молебны и меняем святителю тапочки, мы видим, что стопы его нетленны и светлы, точно истерты от постоянных хождений, как изнашиваются у него и тапочки. Когда мы притрагиваемся к телу святого, то на теле остаются вмятинки, которые постепенно, как на теле живого, выравниваются.

У нас на Корфу каждый день от святых нетленных мощей нашего покровителя происходят чудеса. Все-таки вот этот случай я рассказываю, потому что он очень уж показателен: один неверующий рыбак Спиро (тезка святого, Спиридон) как-то раз привычно вышел в море на лов рыбки, а тут вдруг начался шторм! Лодка затонула, ко дну пошел и Спиро. Но внезапно что-то произошло, и очнулся он уже на берегу. Настолько был ошеломлен, что бегом побежал в храм. Он хотел поклониться тому, чью руку, схватившую его под водой, явно ощутил. Прибегает… А монахи, до того безуспешно пытавшиеся открыть ковчег с мощами[1], оборачиваются на ворвавшегося в храм без пяти минут утопленника, и тут как раз замочки раки провернулись. Спасенный припал к ногам своего спасителя, а у него на тапочках – мокрые (!) водоросли и ракушки… Спиро тут же потратил все свое состояние на золотую лампаду к раке святителя, но главное – навсегда отрезвился от скепсиса и уверовал.

Эту благодать почувствовали, прикладываясь к частице мощей, конечно, и русские люди, ведь к вам привезена нами та самая десница (правая рука) которой святой и творил, и творит чудеса!

Благодарим Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за его благословение посетить Святую Русскую землю и приобщить боголюбивый народ русский к радости общения с нашим керкирским покровителем, но при этом, конечно, вселенским святым. Также благодарю митрополита Керкирского, Паксийского и Диапонтийских островов Нектария (Элладская Православная Церковь); и всех митрополитов всех тех митрополий, которые мы посетили, а это дюжина огромных областей.

Люди к святителю на поклонение шли и шли! Молились. Всюду с архипастырями и пастырями мы служили литургии и молебны, и со всеми мы чувствовали себя братьями во Христе. У нас в жилах – кровь причастников, Христова. Нас объединяет вера православная.

Также хотел бы поблагодарить Фонд святого равноапостольного князя Владимира в лице Владимира Бабий, Православный Паломнический центр «Святогора», так как благодаря их усилиям все было так безупречно организовано.

Чудо, потому что Господь близ

Митрополит Морфский Неофит (Масурас), Кипрская Православная Церковь:

– Молодым юношей, лет 18, я поехал в Грецию с Кипра в поисках старцев… С детства я был воспитан в православной традиции, так что понимал: пора бы позаботиться об обретении наставника. Вопросов у меня к нему, чтобы сразу определиться с верным путем в жизни, была уйма: в чем смысл жизни, как спасаться, прощать, молиться, зачем нам дана смерть и т.д. Мое сердце тогда разрывалось от боли: в результате турецкого вторжения на Кипр в 1974-м году был убит мой брат.

В Греции сначала я познакомился со старцем Порфирием Кавсокаливитом, который жил за Афинами, в Оропосе. Этот человек Божий очень меня полюбил, но сказал:

– Тебе, сын мой, лучше иметь духовным отцом старца Иакова, на Эвбее.

Сейчас это известный не только в Греции, но и во всем православном мире старец Иаков (Цаликис). Он в свое время как беженец переселился на Эвбею из Малой Азии. Здесь он стал монахом в монастыре преподобного Давида, с которым неоднократно таинственным образом беседовал лицом к лицу, как мы все, ныне живущие, общаемся.

Я тогда в своем юношеском максимализме намеревался ехать на Афон. Однако старец Иаков удержал меня:

– Нет, ты поедешь на Кипр, потому что ты будешь там епископом.

Это было мое первое послушание, мне пришлось отказаться от того, что я сам хочу. Правда, я все-таки вырвался, как к последней надежде моего своеволия, к старцу Паисию на Святую Гору:

– Ну как же так, как же так? – запричитал я ему. – Старец меня посылает вернуться на Кипр, а я этого ну совсем не хочу…

– Нет, старец Иаков прав, – остудил он меня. – Ты должен ехать на Кипр, потому что воля Господня о тебе именно такова. Именно там ты откроешь монастыри – мужские и женские.

Он же мне сказал, что я должен окончить именно юридический факультет (на котором, впрочем, я тогда и учился). «Потом, – наставил, – два года подожди, молись, и через два года ты получишь в своем сердце ответ, куда именно тебе нужно поехать и с кем именно жить».

И, действительно, через два года я услышал в своем сердце ответ: «Ты должен ехать на Кипр, в город Ларнаку, к отцу Симеону». К тому времени я уже пообвык в послушании, как-то смирился и отправился туда, куда этот голос в сердце велит. Отец Симеон оказался весьма образованным человеком, иконописцем. Он, как рентген, просвечивал тебя насквозь: что в тебе не свято. Весь ужас заключался в том, что Господь послал меня к геронде, который был полной моей противоположностью! Этот духовник четыре года терпеливо выжидал, ни делая мне ни одного замечания, надеясь на то, что благой пример сделает больше каких-либо слов… А у самого-то у меня характер тот еще… гегемонский! Резкий и гневливый. И вот только спустя несколько лет старец в чем-то упрекнул меня. Я тут же обиделся! И четыре дня с ним вообще не разговаривал. А знаете, почему я с ним заговорил? Потому что на четвертый день меня посетил сатана. Благодать меня покинула, и я оказался в лапах демона. Я чувствовал себя мурашкой, даже чисто физически, а не только духовно ощущал полную свою никчемность. В этот день мы праздновали память святителя Спиридона Тримифунтского.



– Святой Спиридоне, сохрани меня, как ты хранил своих овец, – взмолился я ему.

Он же был пастухом. И я принял решение смириться, подобно овце. Это было очень важное решение для всей моей жизни. Я ощутил: смирение перед своим старцем – это начало покаяния…Послушание старцу и смирение перед ним защищают от сатаны. Сердце освобождается от ветхих желаний, разум – от грязных мыслей. В этой простоте тебе начинает нравиться видеть свои недостатки. Не преимущества и хорошие черты, которые, может быть, у тебя и есть, а именно изъяны! Я вам открою секрет: дело в том, что все, что мы видим, умаляется в нас. Точно под лупой, сквозь которую бьет солнце, от смирения видеть именно свои немощи и страсти, они попаляются. Диавол не терпит этой волшебной оптики, когда ты уже видишь себя не обманчиво величавым, а жалким и истертым, в позорище похотей. Если же мы видим в себе постоянно нечто хорошее, то мы лишимся всего этого, что нам так нравится в себе подмечать. А знаете, почему? Да просто Господь любит нас, и, чтобы мы окончательно на погибель своей души не возгордились, лишает нас этих положительных качеств… Так начинаются искушения. Не удивляйтесь, почему у вас в жизни все идет наперекосяк. Строптивым даются стропотные пути.

Святой Исаак Сириянин говорил: «Хвалящийся монах предает себя в руки диавола». Я ощутил это на собственной шкуре. И только святитель Спиридон силой своей архипастырской власти меня спас. А вы только представьте, когда мы сами себя хвалим, на что мы себя обрекаем?! То есть мы сами себя выставляем на посрамление и позор. Потому что диавол тут же начинает глумиться над образом Божиим в человеке.

Так что давайте почаще сами себя представлять овечками и обращаться в молитвах к великому и милостивому пастушку – святителю Спиридону! Моли Бога о нас, угодниче Божий! Научи нас каяться, не стесняясь, умаляться и следовать по пути послушания заповедям Христа.

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