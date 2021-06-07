«Отпятыванье смерти»: что русские делали с разбитым зеркалом

Зеркало, согласно представлениям русских, считалось своеобразным «порталом» в потусторонний мир. Именно поэтому разбитое зеркало было плохой приметой. Но если об этой примете многим известно даже сегодня, то далеко не все знают о том, что делать с осколками для того, чтобы полностью нейтрализовать последствия.

Зеркало в представлении русских

Первые упоминания о зеркалах на Руси в древнерусских письменных источниках датируются XI столетием. Фактически сразу зеркало, как до этого вода (отражение), стало считаться в народных верованиях границей между мирами, миром живых и миром мертвых. Недаром, как пишет в своем труде «Русские календарные обряды и праздники Нижегородского Поволжья», во время гаданий использовалось зеркало (как и гладь воды) для того, чтобы заглянуть в будущее. Неудивительно, что гадание с зеркалом считалось самым опасным. Тем более, что девушка, желавшая увидеть в зеркале своего суженого, должна была гадать в полном одиночестве в темное время суток.

Также одним из примеров того, что зеркало воспринималось на Руси как своеобразный «портал» в мир мертвых, может служить и обычай завешивать или отворачивать к стене зеркала после смерти кого-либо из домочадцев. Русские верили, что покойник посредством зеркала способен вернуться в качестве призрака и утянуть родственников за собой. Кроме того считалось, что зеркало, открытое при усопшем, может поймать его душу, как в ловушку, из которой будет уже не выбраться. После этого зеркало, согласно поверьям, «показывало» только умершего или просто искажало действительность.

Разбитое зеркало – предвестник несчастий

Вообще, по представлениям русских, между человеком и его отражением в зеркале существовала некая магическая связь. Не зря в сказке Александра Пушкина «О мертвой царевне и семи богатырях» злая мачеха тут же умирает, разбив зеркало. Она разорвала упомянутую связь, уничтожила своего «двойника», и поэтому должна была закончиться и ее жизнь. Кроме того, раз зеркало воспринималось как дверь в потусторонний мир, то и любое нарушение границы между «предзеркальем» и «зазеркальем» считалось недобрым знаком. Нарушение этой границы также выражалось в повреждении зеркала. Поэтому треснутое или разбитое зеркало – предвестник больших несчастий, чаще всего смертей.

Раньше зеркала были металлическими, вследствие чего их сравнивали со щитами, как и солнце. По ночам демонические силы закрывали солнечный щит, делая беспомощным все светлое и доброе. Неудивительно, что солнечные затмения в старину вызывали у людей суеверный ужас. При отсутствии солнечного света в зеркала, по народным поверьям, смотрелась нечистая сила. Если принять во внимание все вышесказанное о целых зеркалах, то неудивительно, что деформированными зеркалами на Руси пользоваться вообще было запрещено. По представлениям русских, тот, кто смотрелся в треснувшее или разбитое зеркало, мог увидеть черта. По этой причине от разбитых зеркал стремились избавиться как можно быстрее.

«Отпятыванье смерти» и похороны зеркала

Для того, чтобы нейтрализовать последствия разбитого зеркала (отвести несчастья и смерть), осколки следовало омыть чистой водой. Иногда русские пользовались и святой водой. Воду разбрызгивали над поврежденным зеркалом 3 раза слева направо и таким образом, чтобы капли воды попали именно на осколки зеркала. Однако жители некоторых регионов России считали, что этого недостаточно. Например, как утверждает Константин Логинов, автор издания «Традиционный жизненный цикл русских Водлозерья», после того, как зеркало разбивалось, водлозеры тщательно подметали пол в доме, чтобы не осталось ни единого осколка, при этом постоянно крестясь и чураясь.

Все собранные осколки необходимо было завернуть в черную материю, срочно вынести из дома и закопать в землю. Чаще всего «хоронили» разбитые зеркала подальше от жилья, в глухом лесу. Бывало, что осколки закапывали и кладбищах, но тоже в самых дальних их уголках. Полностью весь обряд избавления от бед, которые сулило поврежденное зеркало, называли «отпятываньем смерти».

К слову, «хоронили» на Руси и целые, неповрежденные зеркала. Например, нередко зеркала закапывали в землю после появления в доме покойника, в особенности, если их забывали вовремя завесить. Знахари с помощью зеркал лечили больных, отдавая недуг отражению. После этого «нездоровое» зеркало тоже закапывали.

Источник : https://cyrillitsa.ru/sueverija/159906

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