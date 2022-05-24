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Некоторые интересные факты обо всём на свете

Узнавать каждый день что-то новое — это хорошая привычка, позволяющая значительно расширять кругозор. И мы предлагаем узнать несколько новых фактов — да, не самых полезных, но очень интересных.

1.

Молоко в кофе стали добавлять с 1680 года — один доктор из Франции посоветовал так делать для в медицинских целях.

Некоторые интересные факты обо всём на свете

2.

Всего лишь одна капля чистого спирта способна убить взрослого скорпиона.

Некоторые интересные факты обо всём на свете

3.

Самый дорогой коктейль в мире стоит порядка 9 000 долларов — и это всего за 80 граммов. А все дело в том, что его делают из алкогольных напитков, которые были созданы еще до Французской революции и принятия декларации о полной независимости США.

Некоторые интересные факты обо всём на свете

4.

Один из экземпляров известной книги «Майн Кампф», подписанный лично Адольфом Гитлером в 1924 году, был продан на аукционе за 35 000 долларов.

Некоторые интересные факты обо всём на свете

5.

При медленном нагревании сухого воздуха человек способен выдержать температуру до 160 °C.

Некоторые интересные факты обо всём на свете

6.

Австралия перемещается со скоростью 8,44 см в год. Среди всех континентов она самая подвижная.

Некоторые интересные факты обо всём на свете

7.

Базальтовая Панска — скала на территории Чехии, которую прозвали «Органом Дьявола».

Некоторые интересные факты обо всём на свете

8.

Самому старому храму в мире 12 000 лет — это храм Gobekli Tepe, расположенный в Турции.

Некоторые интересные факты обо всём на свете

9.

Самая маленькая машина в мире в длину достигает всего 135 сантиметров, а разгоняется до 64 километров в час.

Некоторые интересные факты обо всём на свете

10.

Если человека похоронить заживо, то он проживет порядка 5,5 часов.

Некоторые интересные факты обо всём на свете

А вы знали об  этом?                                                                                                                                       

Первооткрыватель Америки Колумб , наткнулся на нечто дикое и необъяснимое, проходя через известное сегодня, как Бермудский треугольник, место. Это явление он описал, как некий огненный шар, который ударил в воду прямо у борта корабля. Компасы в этот момент просто сошли с ума! Понять, что происходит, моряки не могли. Сегодня историки объясняют эти явления совершенно спокойно и рационально. Они утверждают, что огненный шар был метеоритом.                                                                                                                                                            

Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43881384376)

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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