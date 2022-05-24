Некоторые интересные факты обо всём на свете

Узнавать каждый день что-то новое — это хорошая привычка, позволяющая значительно расширять кругозор. И мы предлагаем узнать несколько новых фактов — да, не самых полезных, но очень интересных.

1.

Молоко в кофе стали добавлять с 1680 года — один доктор из Франции посоветовал так делать для в медицинских целях.

2.

Всего лишь одна капля чистого спирта способна убить взрослого скорпиона.

3.

Самый дорогой коктейль в мире стоит порядка 9 000 долларов — и это всего за 80 граммов. А все дело в том, что его делают из алкогольных напитков, которые были созданы еще до Французской революции и принятия декларации о полной независимости США.

4.

Один из экземпляров известной книги «Майн Кампф», подписанный лично Адольфом Гитлером в 1924 году, был продан на аукционе за 35 000 долларов.

5.

При медленном нагревании сухого воздуха человек способен выдержать температуру до 160 °C.

6.

Австралия перемещается со скоростью 8,44 см в год. Среди всех континентов она самая подвижная.

7.

Базальтовая Панска — скала на территории Чехии, которую прозвали «Органом Дьявола».

8.

Самому старому храму в мире 12 000 лет — это храм Gobekli Tepe, расположенный в Турции.

9.

Самая маленькая машина в мире в длину достигает всего 135 сантиметров, а разгоняется до 64 километров в час.

10.

Если человека похоронить заживо, то он проживет порядка 5,5 часов.