Некоторые интересные факты обо всём на свете

Узнавать каждый день что-то новое — это хорошая привычка, позволяющая значительно расширять кругозор. И мы предлагаем узнать несколько новых фактов — да, не самых полезных, но очень интересных.
1.
Молоко в кофе стали добавлять с 1680 года — один доктор из Франции посоветовал так делать для в медицинских целях.
2.
Всего лишь одна капля чистого спирта способна убить взрослого скорпиона.
3.
Самый дорогой коктейль в мире стоит порядка 9 000 долларов — и это всего за 80 граммов. А все дело в том, что его делают из алкогольных напитков, которые были созданы еще до Французской революции и принятия декларации о полной независимости США.
4.
Один из экземпляров известной книги «Майн Кампф», подписанный лично Адольфом Гитлером в 1924 году, был продан на аукционе за 35 000 долларов.
5.
При медленном нагревании сухого воздуха человек способен выдержать температуру до 160 °C.
6.
Австралия перемещается со скоростью 8,44 см в год. Среди всех континентов она самая подвижная.
7.
Базальтовая Панска — скала на территории Чехии, которую прозвали «Органом Дьявола».
8.
Самому старому храму в мире 12 000 лет — это храм Gobekli Tepe, расположенный в Турции.
9.
Самая маленькая машина в мире в длину достигает всего 135 сантиметров, а разгоняется до 64 километров в час.
10.
Если человека похоронить заживо, то он проживет порядка 5,5 часов.
А вы знали об этом?
Первооткрыватель Америки Колумб , наткнулся на нечто дикое и необъяснимое, проходя через известное сегодня, как Бермудский треугольник, место. Это явление он описал, как некий огненный шар, который ударил в воду прямо у борта корабля. Компасы в этот момент просто сошли с ума! Понять, что происходит, моряки не могли. Сегодня историки объясняют эти явления совершенно спокойно и рационально. Они утверждают, что огненный шар был метеоритом.
Подробнее об этом в (https://otari.mirtesen.ru/blog/43881384376)
С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !
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