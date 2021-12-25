Самый скромный «вождь» СССР: какие сокровища нашли у Сталина после его смерти

Опись имущества генералиссимуса Иосифа Сталина, сделанная практически сразу же после его смерти 5 марта 1953 года, свидетельствовала о крайнем аскетизме вождя и подтверждала его бессребреничество. Вместе с тем неоспоримым, документально подтвержденным был факт, что Иосифу Виссарионовичу полагалась ежемесячная 10-тысячная зарплата. И весьма скромная, непритязательная в материальном плане жизнь «отца народов», и возможность Сталина пользоваться в СССР исключительным объемом самых разных привилегий – все эти особенности бытия генералиссимуса на удивление гармонично сосуществовали друг с другом.

Несколько кителей, брюк да белье

У Сталина в СССР было порядка 20 дач, в основном, на морском побережье – в Крыму, Абхазии, Сочи. Умер Иосиф Виссарионович на Ближней (Волынской) даче, расположенной неподалеку от села Волынского, что под Кунцевым. Перечень вещей, принадлежащих Сталину, описанных по приказу Л. П. Берия в тот же вечер 5 марта, когда генералиссимуса нашли там мертвым, впечатляет своим аскетизмом: несколько курительных трубок, 6 кителей, 10 брюк, сберкнижка с девятьюстами рублями… Никаких драгоценностей (и вообще вещей, представляющих какую-либо материальную ценность), сумм наличных денег у Сталина на Ближней даче обнаружено не было. Равно как и на других дачах, которые генералиссимус посещал за время своего 29-летнего правления.

У него была самая большая зарплата в СССР

Сталин получал зарплату в 10 тысяч рублей (квалифицированный рабочий в Советском Союзе зарабатывал в 10 раз меньше), ежемесячно (и весьма регулярно, без опозданий!) платил 300-рублевые партийные членские взносы. В то время стоимость легковой машины «Победа» равнялась сумме сталинской зарплаты. Существует конспирологическая версия о том, что И. В. Сталин был баснословно богат, и в день его смерти некие сотрудники МГБ вскрыли на Ближней даче сейф, где якобы находилось свыше 3,6 миллиона рублей и большая сумма в иностранной валюте.

Документального подтверждения этому факту не существует, как нет и ясности в том, куда же девал генералиссимус свою зарплату, которую, как известно, он не тратил даже на нормальные одежду и обувь. По воспоминаниям начальника охраны Сталина Николая Власика, прохудившиеся до дыр сапоги Хозяина меняли по ночам, когда генералиссимус спал – если наутро Иосиф Виссарионович надевал предварительно сшитые новенькие кожаные ботфорты и носил их без замечаний, то дело было сделано. А бывало и так, что Сталин по какой-либо причине требовал вернуть ему привычные старые дырявые сапоги.

До сих пор остается загадкой, на что Сталин тратил свои доходы и заботился ли он о получении этих денег вообще – по сути, генералиссимус жил на всем готовом и отдыхал в СССР сколько, как и где хотел. Де-факто Иосифу Виссарионовичу полагались еще и колоссальные суммы от издания его книг, выходивших в СССР и за рубежом многомиллионными тиражами. Тем не менее, ни недвижимости, ни счетов в банках, ни каких-либо иных крупных денежных вложений Сталин после себя не оставил.

Он почти ничего не накопил для наследников

По многочисленным воспоминаниям людей «ближнего круга» Сталина и членов их семей, будучи суровым к близким, Иосиф Виссарионович, мягкого говоря, родственников не баловал – ни собственных детей, ни внуков. Ни особым отношением, ни тем более, в финансовом плане. Публицист Александр Колесник в своей книге «Мифы и правда о семье Сталина», в частности, приводит выдержки из «писем трудящихся», которые начали поступать в советские печатные СМИ в постперестроечное время и касались «счетов Сталина в швейцарских банках, которыми воспользовалась его дочь Светлана Аллилуева».

Колесник утверждает, что никакого документального подтверждения существования зарубежных банковских счетов генералиссимуса не было и нет, а оставшиеся после смерти Иосифа Виссарионовича сбережения (30 тысяч неденоминированных рублей) в свое время разделили между собой наследники. Дочь Сталина Светлана Аллилуева, в частности, заработала себе солидное состояние на издании за рубежом знаменитых мемуаров «Двадцать писем к другу».

Николай Сыромятников



Источник : https://russian7.ru/post/samyy-skromnyy-vozhd-sssr-kakie-sok...

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

В 2015 году журнал Time опубликовал список самых состоятельных людей в истории человечества,в котором наряду с Чингисханом, Биллом Гейтсом и Рокфеллером оказался и «бедняк» Сталин.Кроме того,красивый и необычайно живучий миф,которым палач народов Сталин развел как лохов многих доверчивых людей , что якобы «отец народов» Иосиф Сталин был «бедняком» развенчивает в своем блоге аналитик Андрей Нальгин. По его сведениям, когда вождь скончался, в его личном сейфе на даче однозначно нашли более 3,5 миллиона рублей с квитанциями гонораров написанных многочисленных трудов. Правда, по тогдашнему закону, все советские высшие чины обязаны были переводить свои гонорары и премии в Министерство финансов, однако на «непорочного» авантюриста Сталина этот закон не распространялся!

Кроме того, из воспоминаний дочери Сталина он был настолько скуп, что живя на полном государственном обеспечении и зарабатывая баснословные для того времени деньги, давал очень мало денег на расходы своим детям и скрупулезно накапливал и прятал сбережения, многие из которых так и не были найдены и неизвестно куда пропали ! А может напомнить его почитателям немыслимое количество дач (20 роскошнейших дач), некоторые из которых Сталин посетил лишь один раз в жизни, огромное число садовников, шоферов, поваров и т.д.!

А может напомнить его фанатичным почитателям каждодневные дорогостоящие застолья – в то времена, когда вся страна голодала и жила на талоны. Любопытные факты об этом можно прочесть в монографии доктора исторических наук Невежина «Застолья Иосифа Сталина»,в которой приводятся отзывы гостей сталинских банкетов о роскошной еде, которую там подавали – особенно на фоне общего голодного существования страны! В понимании безнравственного диктатора Сталина обильный стол являлся признаком силы и величия государ­ства независимо от того, голодает ли население!

А может напомнить и то, что его пожилая мать жила в роскоши во дворце бывшего царского наместника в Тифлисе. Кроме того, Екатерина Джугашвили (в девичестве Геладзе) была похоронена в тбилисском пантеоне Мтацминда, предназначенного для захоронения выдающихся деятелей Грузии. Таким образом, посмертно «заслуги» простой прачки Кеке из Гори, которая неизвестно от кого родила обыкновенного тирана и злодея Средневековья, были приравнены к заслугам выдающихся деятелей Грузии!

Лживая советская пропаганда растрезвонила на весь мир, что якобы товарищ Сталин одевался очень скромно, и жалел для себя даже новую пару тапочек, а после смерти на даче у него было обнаружено незначительное количество старой и оборванной одежды. На самом деле, у него было очень много различных пошитых френчей, а в гардеробе лежали рулоны дорогого английского сукна. Кроме того, из Узбекистана в Кремль постоянно слали ночные рубашки из натурального шелка, в которых «неприхотливый» Сталин любил спать. Возникает логический вопрос: «Если он был таким честным и скромным, то почему, он , когда страна так нуждалась, не отказался от многих вышесказанных благ»?

Бытует также мнение, что якобы Сталин не любил хвальбы и лести , а к представлению звания Генералиссимуса СССР его пришлось буквально «упрашивать» и сделать это сумел лишь Константин Рокоссовский.Действительно, Сталин до конца жизни жалел об этой минутной слабости, однако не из-за якобы «природной скромности», а в первую очередь из-за того, что это звание ставило его в один ряд с не менее зловещими диктаторами – Франко и Чан Кайши, которым раньше него было присвоено звание «Генералиссимуса»!

Таким образом, палач народов Сталин был не только величайшим злодеем современности,но и величайшим авантюристом , который так смог облапошить свой народ , что, устроив ему даже геноцид , его до сих пор благотворят многие слабоумные люди!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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