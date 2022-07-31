Почему евреи занимали ведущие посты в партии большевиков?

Черта оседлости для евреев Российской империи была введена Екатериной II в конце 18-го века. Причиной принятия такой меры была конкуренция, которую торговцы из этого народа создавали негоциантам славянской национальности.

Она представляла из себя предписание жить в тех же самых местах, где их застал раздел Речи Посполитой. Причем, это был не просто запрет переселяться на великорусскую территорию, а обязанность не покидать собственных городков и поселков. Человек, который ездил оттуда по своим делам, должен был вернуться домой засветло.

Что ж, ограничение свободы передвижения сама по себе не такая уж плохая вещь. Тем более, что на тот момент оно фактически действовало не в отношение детей Сиона, но и распространялось на дворян и крестьян. Первые были обязаны служить, где прикажет государство, вторые - трудиться на его же благо.

Но 19-й век принес России множество изменений. Страна наконец-то сумела обеспечить в сохранности собственные границы, а из-за присоединение южных областей она достигла продовольственной безопасности. Крупных войн, затрагивающих основы своего существования, империя не вела.

Вот и вышло, что в течение столетия численность населения выросла в пять раз - с 30-ти с лишним миллионов во время нашествия Наполеона до 150-ти миллионов перед Гражданской войной. Евреев тоже стало намного больше, а жить они должны были в тех же поселках и кварталах, что и сто лет назад. Это привело к высокой скученности и бедности - хуже чем у представителей титульной национальности. А ведь это всегда был образованный и работящий народ - сама иудейская религия предписывает своим адептам быть умными.

В результате любая революционная партия без проблем обрастала еврейскими сторонниками, которые надеялись на улучшение условий жизни своих соплеменников. Социалисты, с одной стороны, ценили таланты евреев, которые могли знать несколько языков, а многие имели навыки в химии (это требовалось для изготовления бомб), а с другой стороны, им нужны были союзники, непримиримые в отношение властей.

РСДРП в начале 20-го века была совсем крохотной революционной организацией. Но волею судьбы ей достался хороший руководитель. Владимир Ильич сначала провозгласил раскол от сторонников умеренного движения, затем стал рекрутировать в собственные ряды людей, настроенных на упорную борьбу.

Евреи в это время имели заметное, хотя и не подавляющее представительство среди большевиков. Им не требовалось подниматься по крутым ступеням служебной лестницы, поскольку коммунистов было не так много, и все они здоровались друг с другом за руку. Когда партия нарастила свою численность в несколько раз, эти люди уже были на самом верху большевистской иерархии и обладали немалым количеством сторонников. То есть, маленькая организация стала большой, а руководство в ней сохранилось. Когда-то ее участникам не приходилось толкаться локтями и вести между собой политическую борьбу, и пробиться наверх простому еврею было намного легче.

Когда революция произошла, стало понятно, что "за" нее были нетитульные этнические группы, а "против" - в основном, природные русские. Соответственно, участниками белого движения были, чаще всего, великороссы. Крестьянство, в интересах которого теоретически все происходило, сохраняло нейтралитет и ждало, кто победит. Зато рабочий класс, независимо от национальности, был искренне предан красному делу.

Чтобы одолеть своих политических противников, Ленин намеревался задействовать те народы, которые были за революционное преобразование России. Поляки, прибалты, евреи стали естественными союзниками большевиков. Неудивительно, что с того момента они получили еще большее представительство в партии, которое сохранялось до 1930-х годов.

Лишь Иосиф Виссарионович сделал ставку на национальные кадры, репрессировал старых большевиков и поставил на их место преимущественно славян. После него евреев на высоких постах осталось совсем немного. А послевоенные кампании против врачей и космополитов позволили их вытеснить с руководящего поля.

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Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Хватит вешать лапшу на уши бедным россиянам,многих из которых лживая советская пропаганда и так развела как лохов!

Ленин, рожденный Марией Срулевной Бланк ,еврейкой по национальности, с детских лет патологически ненавидел всё русское,считая русских людьми второго сорта, годными только к тяжелой физичевела как лохов!зской работе.Во многих своих работах постоянно писал о поганом «великорусском шовинизме», многовековом русском рабстве и порабощении других народов. Ленин с самого начала планировал истребление доброй половины населения России, заявляя:«Никакой пощады этим… врагам социализма»! Ленин планомерно уничтожал жителей России – «тысячами», «десятками тысяч», «каждого десятого».

Именно поэтому на заре Советской власти в центральных органах коммунистической партии большевиков практически не было русских. И это вовсе не случайность, поскольку Ленин считал, что русские слишком добры от природы, чтобы жестко следовать линии партии по установлению в стране диктатуры пролетариата,поэтому единственная опора, которая осталась у большевиков, это угнетенное еврейское меньшинство,которое и занимало руководящие посты !Как ни парадоксально,но даже в состав созданных большевиками судебных «троек», которые выносили расстрельные приговоры,в основном входили евреи !

К сожалению, сохраняющийся и по сей день культ Ленина является одной из причин того, что его тело до сих пор валяется в Мавзолее и не предано земле. Несмотря на то, что ряд общественных деятелей время от времени высказывается в пользу захоронения тела лидера большевиков, подобные заявления получают резкий отпор, в частности, от партии КПРФ (Коммунистическая партия Российской Федерации), которую в современной России , на мой взгляд, давно пара запретить из-за геноцида большевиков, устроенному своему народу .Причем этот геноцид надо признать самым варварским и чудовищным истреблением собственного населения в истории человечества, чем ,собственно, он и отличается от уже признанных геноцидов, в которых турки и немцы уничтожали представителей других национальностей, а не свой народ !

В этом отношении заслуживает внимания позиция настоятеля храма Воронежского святителя протоиерея Митрофания Димитрия Смирнова, который сказал: «О личности Ленина могу только сказать, что это был самый большой злодей, который когда-либо ходил по русской земле, поэтому ленинские останки надо просто сжечь и сбросить пепел в какую-нибудь забытую шахту, о местонахождении которой никто не знал бы !Кроме того, я бы не стал разрушать мавзолей, а превратил бы его в музей, в котором рассказывалось бы обо всех репрессиях»!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

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