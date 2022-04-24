Когда в России появились первые коммунальные квартиры, и как жили в них при СССР

Коммунальная квартира — понятие, знакомое тем, кто жил при СССР. Феномен коммуналок объясняется особыми взаимоотношениями чужих друг другу людей, которые вынуждены жить вместе. Современное поколение знает о коммунальных квартирах не так много и считает их символом советского времени. Но и сегодня в России существует немало квартир такого типа и занимают они немалый процент от общего жилого фонда.

Например, Санкт-Петербург, современный мегаполис, где сегодня не менее 100.000 коммунальных квартир. Читайте, где возникли коммуналки, когда они появились в России, кто такие лишенцы и другие интересные факты.

Первые коммуналки в Европе и как люди углы снимали

В Европе люди снимали углы, так как квартира бы ла не по карману.

Первое коммунальное жильё появилось в XVIII веке, когда в Европе стали возникать крупные мануфактурные предприятия. Поток рабочих и ремесленников устремился в большие города, люди ехали на заработки. Они работали, и, естественно, где-то жили. Существовали сараи и лачуги, где рабочий люд мог ночевать. Однако всё большую популярность набирали квартиры в более в комфортных домах. Жильё обычно представляло собой помещение из нескольких комнат, имеющих общую кухню. Туалет располагался на лестничной площадке.

Появление коммунального жилья в России: доходные дома и лидерство Санкт-Петербурга

Комнату можно было снять очень дешево. Но и это было многим не по карману, поэтому владельцы стали сдавать в аренду углы. Квартиры делились на части и в качестве жилья предлагались закутки. Углы могли быть проходными, но люди всё равно снимали их, так как это было удобнее, чем жить в гнилом сарайчике.

Доходный дом купца Галыбина в Санкт-Петербурге, в котором Гоголь снимал квартиру.

Итак, люди снимали углы. Промышленная революция шла семимильными шагами, и съемщики стали объединяться. Например, это могли быть работники одного завода или знакомые. Сообща арендовать квартиру было дешевле и комфортнее. Вскоре этот вариант появился и в России. В дореволюционной Российской империи существовали доходные дома, то есть здания, разделенные на множество квартир и сдаваемые в аренду. Чаще всего снимали такое жилье рабочие, имеющие хорошие зарплаты или студенты. Те, у кого доходы были небольшими, например извозчики, грузчики и т.д., ютились по углам деревянных бараков, чаще всего на окраинах. Лидером по коммунальному жилью стал Санкт-Петербург. В 1917 году в Петрограде (такое название носил в то время город) коммунальным была основная часть жилья. По статистике в одной квартире в городе проживало 9 человек.

Послереволюционнное «уплотнение» и кто такие «лишенцы»

Уплотнение сделало жизнь людей еще сложнее.

Термин «коммунальная квартира» появился после Октябрьской революции. Ещё до того, как революция свершилась, Ленин утверждал, что не дело людям жить в больших квартирах, а надо потесниться. Новая власть назвала такое притеснение «уплотнением». Было объявлено об изъятии квартир из частной собственности. В 1918 году Центральный комитет издал декрет, отменяющие права частной собственности на недвижимость, и это ударило прежде всего по крупным промышленным городам. В квартиры подселяли жильцов в принудительном порядке. Такая участь не миновала даже комнаты. Нормы проживания становились все меньше и меньше.

Если в начале двадцатых годов это было 10 метров квадратных на человека, то в 1924 показатель стал равен 8 квадратным метрам. Не менее 35000 рабочих с семьями были вселены в Петроград в 1919 году. Это был хаос. В квартире собирались представители разных социальных слоев, которым нужно было вместе вести домашнее хозяйство. Но и это ещё не всё. Советской власти было мало лишить граждан собственности на недвижимость. В 1924 году появилось понятие «лишенец». Это были люди, которых лишили избирательных прав. В перечень включались предприниматели, частные торговцы, кустари, ремесленники, старатели, священники и бывшие владельцы недвижимости. Их подвергали настоящим гонениям, выселяли. Люди могли просто оказаться на улице и даже не имели права жить в своей собственной бывшей квартире.

Как государство то разрешало, то запрещало сдавать квартиры и жуткие санитарные нормы

В Санкт-Петербурге и сегодня очень много коммунальных квартир.

Все эти меры привели к тому, что к середине двадцатых годов всё жильё было государственным и соответственно бесплатным. На содержание жилого фонда требовались деньги, которых не хватало. Людей «распихали» по коммуналкам, а средств на содержание коммунального хозяйства просто не было. Ввели новую экономическую политику, которая частично разрешила частную собственность и торговлю. В отношении жилья также было принято решение о частичной частной собственности, разрешили сдавать квартиры и комнаты в аренду. Возникли и заработали жилищные кооперативы. Владелец квартиры мог жить в ней и одновременно сдавать тем людям, которых выбирал сам.

Это было приятное отличие от уплотнения, когда решение принимало исключительно государство. Владелец квартиры брал с арендатора плату и сам же платил в домоуправление. Разница была его доходом. Некоторые дома по-прежнему принадлежали государству и назывались коммунальными. В 1929 году НЭП закончилась и всё жильё снова стало государственным, то есть коммунальным. С приходом индустриализации в города хлынул поток рабочих. Опять началось уплотнение, снова стали снижаться санитарные нормы. К примеру, в Ленинграде в 1931 году полагалось 9 квадратных метров на человека вместо 13 квадратных метров, как была в 1926 году.

Грандиозные планы, которым так и не удалось сбыться или неубиваемые коммуналки

Коммуналки существуют и сегодня.

Шли годы, ситуация с жильем не улучшалась. Государство предпринимало попытки постройки нового жилья, но всё оно было сделано по типу коммуналок, каждой семье полагалась одна комната. В 1937 году было принято решение об упразднении жилищных товариществ, которые до сих пор распоряжались жилым фондам. Все здания стали полной собственностью государства. Жильцы потеряли возможность влиять на свой собственный быт.

Потом грянула Великая Отечественная война, после наступили трудные послевоенные годы. В это время жилищному вопросу не уделялось особого внимания, так как все силы были направлены на восстановление разрушенного жилого фонда. Вместо того чтобы застраивать города подходящим для обособленного проживания жильём, возводились привычные коммуналки. Жилищная проблема не решена в России до сих пор, но, счастью, всё же такое понятие как «снять угол» больше не существует.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Действительно, термин «коммунальная квартира» появился после Октябрьской переворота и лидером по коммунальному жилью стал Санкт-Петербург.Подобное связано с тем , что после этого большевистского переворота Ленин приказал Троцкому грабить и убивать состоятельных жителей города, что вошло в историю как «Варфоломеевская ночь в Петрограде».

Готовя эту расправу, Троцкий громко кричал :«Нам нужны реки крови. Надо вырезать всех русских, опустошить эту территорию и заселить ее евреями». Буквально через час огромная армия кровожадных убийц начала грабить и убивать в жилых кварталах города.

Головорезы вламывались, стреляли, закалывали штыками и грабили, а потом выбрасывали трупы на улицу, в канавы, в мусорные баки . Они насиловали девочек , потом закалывали штыками и вытаскивали на улицу. К утру улицы Петрограда были завалены трупами хорошо одетых людей, единственной виной которых было их буржуазное происхождение !

Именно в это тревожное время, по мнению многих историков, стали зарождаться так называемые коммуналки , когда безопаснее было жить в одной квартире с несколькими семьями , что в какой-то степени гарантировало от вторжения ночных грабителей .

Скажу больше, Ленину так понравилась эта акция, что он приказал Троцкому повторить ее и в Москве , правда, там они действовали значительно умеренно ! Едва окончились кровавые события с 25 по 29 октября, большевики , чтобы скрыть эти ужасные факты , подняли шумиху на весь мир о якобы бескровной революции в Петрограде.

В многочисленных советских мифах про сталинские годы постоянно показывают многокомнатные просторные и светлые квартиры – «сталинки», которые якобы совершенно бесплатно раздавались всем советским гражданам. Разумеется, всё это один большой миф, поскольку «сталинки» строились в крайне ограниченном числе и заселяли в них в основном советский «правящий класс» – сотрудников спецслужб и номенклатуру.

Обычных же граждан бесплатно заселяли в коммунальные квартиры (в трехкомнатной квартире могло жить 12-15 человек, которые пользовались одной ванной и ютились на одной кухне)! Любопытно, что но во многих «сталинках» , в отличие от домов на Западе, двери открывались во внутрь , что было сделано по специальному распоряжению палача народов Сталина, чтобы во время ареста «врагов народа» оперативникам легко было бы ударом ноги взломать дверь!

Вот она – действительная и ужасающая сущность утопической социалистической эпохи! Вот какую "великую" страну построили большевистские нехристи и кровопийцы! Тоталитарный строй советского режима был одним из самых лживых, кровавых и беспринципных режимов в новой истории!

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Октябрьский переворот или революция ?( https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318)

Сдержал ли Владимир Ленин свои громкие обещания перед русским народом? (https://otari.mirtesen.ru/blog/43348149937/)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!