Как появилось временное правительство

Источник изображения: hhttp://lhistory.ru/statyi/zagovor-kornilova

После Февральской революции 1917 года и отречения от престола Николая II было сформировано Временное правительство. На тот момент в государстве сложилась некая система двоевластия: большевики обладали поддержкой армии и простого населения, в то время как Временное правительство просто олицетворяло формальную власть, поддерживаемую коммунистами. Несмотря на это, Временное правительство имело свою программу по демократизации России, куда вошли следующие пункты: назначить выборы в Учредительное собрание и местное самоуправление; совершить амнистию всех заключенных и отменить смертную казнь; предоставить право союзов, собраний, стачек, слова, печати; все национальные и религиозные ограничения более являлись недействительными.

Вскоре в странен начали возникать недовольства политикой, которую проводило Временное правительство: голод и разруха до сих пор оставались серьезной проблемой России, а промышленность оставалась в плачевном состоянии. Пытаясь решить все накопившиеся проблемы, Временному правительству предстоит пережить четыре кризиса.

Медлительность в принятии важных экономических реформ, а также нарастание нового государственного кризиса привели к тому, что власть Временного правительства в стране серьезно ослабла.

Через некоторое время начались протесты, за которыми последовала Октябрьская революция, проходившая с 25 по 26 октября (по старому стилю). Во время революции члены Временного правительства были арестованы в Зимнем дворце, и только Керенскому удалось уйти от наказания. По итогу, бывшие министры начали вставать на сторону советских властей, а кто-то просто-напросто успел выехать за границу.

Источник

Хотелось бы добавить к сказанному автором этой статьи :

Любопытную версию тех трагических событий выдвинул признанный специалист по истории России доктор исторических наук Фёдор Селезнёв , который однозначно доказал, что осенью 17-го года случилась не революция, а произошёл самый настоящий государственный переворот. Временное правительство, пришедшее к власти после свержения монархии в начале 1917 года, было ставленником Антанты (Англия, Франция и США) и указания по своей работе получало прямо из посольств западных стран. В России возникло двоевластие, что стало своеобразным итогом февральской революции 1917 года. С одной стороны Совет рабочих и солдатских депутатов как орган народной власти, с другой – Временное правительство – орган диктатуры буржуазии.

Именно Совет рабочих и солдатских депутатов издал губительный для страны Приказ N1,согласно которому вся власть в воинских частях передавалась выборным комитетам из представителей нижних чинов, что однозначно способствовало разложению армии с вытекающими отсюда последствиями ! Однако наиболее трагичным и губительным был приказ Временного правительства, выполняющего поручения посольств западных стран и Антанты, запретить казакам в лице совета Казачьих войск и кавалерийскому кавказскому соединению «Дикая дивизия» подавлять большевистский мятеж , который тогда им ,безусловно, легко было бы осуществить , в результате чего кровожадные большевики не пришли бы тогда к власти!Еще более загадочная ситуация вышла с генералом Корниловым, у которого было значительное количество войск для предотвращения захвата власти большевиками. Эти войска должны были войти в Петроград, но Керенский, который уже был главой Временного правительства,почему-то объявил Корнилова мятежником и запретил подавлять большевистский мятеж!

Вопреки советской пропаганде, никакого боевого выстрела Авроры и «героического» штурма Зимнего на самом деле вообще не было, тем более что в силу своего расположения крейсер стрелять по Зимнему дворцу просто физически не смог бы, а дело ограничилось лишь одним устрашающим холостым выстрелом. Кроме того, полнейший миф , что якобы после штурма вода в канале стала красной от крови. Правда, вода в Зимней канавке действительно стала красной, но не от крови, а от дорогого красного вина, которое было разграблено из дворцовых винных погребов!

Скажу больше – для ареста министров в Зимний вошли не отряды рабочих и крестьян, а финский спецназ, которому Ленин больше доверял, чем русским повстанцам. Сам Керенский покинул Петроград на автомобиле американского посольства. Министров вывели из Зимнего дворца и отправили в Петропавловскую крепость, откуда их затем отпустили на свободу. Многие из них, получив от своих западных покровителей значительные суммы денег, эмигрировали за границу. Как ни парадоксально, но сами большевики долгое время называли эту революцию обыкновенным переворотом (например, это название И.В. Сталин использует даже в своей работе «Марксизм и вопросы языкознания»). Однако затем большевики спохватились, сообразив, что понятие «переворот» ассоциируется с противоправными действиями и поэтому они заменили его словом «революция».Они даже поручили Эйзенштейну снять виртуальный фильм «Октябрь» о якобы героическом штурме Зимнего дворца!

Полагаю, многие со мной согласятся, что из многочисленных злодеяний, которые совершили на протяжении многих веков против России англосаксы, октябрьский переворот в 1917 г. был наиболее трагичным и разрушительным для русского народа! Весь мир обвиняет русских в ужасах коммунистического террора, тогда как на самом деле Россия и русский народ сам стал жертвой чудовищного заговора и беспримерного геноцида, который устроил Запад, использовав для этого большевистских фанатиков!

К сожалению, позаимствованный большевиками у левых эсеров лозунг "Земля крестьянам, а фабрики рабочим" настолько одурманил сознание доверчивых и малограмотных рабочих и крестьян, что даже после того, когда они вместо всего этого получили обыкновенное рабство и нищету, многие из них до сих пор верят в светлое будущее, которое при таком примитивном мышлении наступит только на том свете! В связи с этим хотелось бы вспомнить знаменитые слова Отто фон Бисмарка, который сказал:«Революцию планируют гении, делают романтики, а её плодами пользуются негодяи!».

С надеждой из Грузии, Отари Хидирбегишвили !

Уважаемые друзья! Если вам понравилась статья — поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ваша поддержка очень поможет нам в его продвижении и развитии!

Рекомендую также прочесть:

Октябрьский переворот или революция ?( https://otari.mirtesen.ru/blog/43585589318)

Ваше мнение для меня важно. Буду весьма благодарен за ваши комментарии!