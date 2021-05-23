3 гениальных изобретения, загадка которых до сих пор не разгадана

Фраза «Все гениальное — просто» порой может дать сбой. Особенно когда дело касается изобретений, которые настолько же уникальны, насколько не поняты нами до сих пор. Человечество бьется над их секретом веками, но они «не поддаются» и по-прежнему хранят свои тайны. Сегодня мы расскажем вам о трех таких вещах.

Скрипки Страдивари

В современном мире даже те из нас, кто ничего не понимает в музыкальных инструментах, прекрасно знают о знаменитых скрипках великого итальянского мастера. И дело даже не в том, что все созданные им инструменты, в особенности скрипки, подобны бесценному сокровищу и снятся в мечтах амбициозным музыкантам всех возрастов. И не в том, что они обладают уникальным по чистоте и глубине звучанием, которое остается неизменным на протяжении многих и многих лет. А в том, что секрет изготовления музыкальных инструментов Страдивари так и не раскрыт. До наших дней дошло порядка 700 экземпляров, и человечество даже решилось совершенно по-варварски обойтись с парой из них, чтобы выведать секреты технологий. Но все напрасно. Например, точно известно, что инструменты Страдивари имели более удлиненный корпус и внутренние заломы. И что нижние деки были сделаны из клена, а верхние — из ели.

Страдивари пробует инструмент. Гравюра XIX века

А вот каким образом и на протяжении какого времени пропитывал дерево гениальный мастер Антонио, никто не знает. Якобы это были особые смеси из разных смол, на какова пропорция?

Интересно другое: когда желающие узнать секрет скрипок покрывали инструменты современным лаком, звучание вовсе не менялось в худшую сторону, если же весь лак убирали подчистую, это тоже не могло испортить инструмент. Словом, ясно только то, что ничего не ясно. И тайну своих инструментов Страдивари действительно унес с собой.

Гибкое стеклоВторой пункт из нашей подборки хоть и очень таинственный, но сомнительный. Поясним почему. В римской хронике была найдена легенда о том, что когда-то мастер-стекольщик принес на суд императору Тиберию необычный подарок — чашу из гибкого стекла. И что произошло это ориентировочно между 14-м и 37-м годами нашей эры. Умелец спокойно смотрел, как император со всей силы бросил его дар на пол. Чаша не разбилась — просто помялась. Довольный произведенным на монарха впечатлением, стекольщик взял маленький молоточек и устранил дефект чаши. По словам политика Плиния Старшего и историка Диона Кассия, участь несчастного была тут же решена. Его лишили жизни. И не потому, что его дар не обрадовал Тиберия: просто хитрый император понял, что такой уникальный инструмент в одночасье подорвет стоимость серебра и золота, и решил «действовать на опережение».

Митридатий

Взаимоотношения политиков прошлого с ядами — отдельная история. Достаточно сказать, что кто-то из них лишался по их вине жизни, другие же делали стремительную карьеру. Поэтому в минувшие века наличие рядом хорошего медика с различными противоядиями было условием выживания, особенно для царствующих особ. Понтийский царь Митридат IV пошел еще дальше. Постоянно не доверяя собственной родной матери, считая, что она регулярно пытается его отравить малыми дозами яда, монарх решил сделать себя неуязвимым. Для этого вместе со своим верным врачом он создал диковинный антидот ко всем ядам — митридатий. Состав включал в себя, по разным источникам, от 54 до 65 компонентов. Были там не только растительные составляющие, но и «магические», например, мясо змеи. Как бы то ни было, состав оказался «непробиваемым» и действительно много раз спасал Митридату жизнь. Но ирония в том, что он сам после поражения в войне решил отравиться. И, естественно, не смог, регулярный прием чудо-средства лишил его такой возможности.

