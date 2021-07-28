Самые дикие секс-традиции: страшно даже сегодня

Да, на планете всё еще есть места, где юноши делают ЭТО. Просто чтобы стать «настоящими мужчинами». Мужчины все-таки странные существа, и ты сейчас снова в этом убедишься.

Не так давно мир потрясла история трех братьев из южноафриканской провинции Лимпопо: молодые люди страдали импотенцией и были уверены, что дело в семейном проклятии. Они обратились к шаману, который посоветовал им якобы единственно верное средство: поймать в стоячей воде крокодила и по очереди изнасиловать. Для защиты от хищника шаман создал амулет под названием муфи — он якобы должен был отпугнуть агрессивных крокодилов. Но амулет не сработал. Все трое были растерзаны и съедены предполагаемой жертвой насилия и ее сородичами.

Жители острова Вайгео неподалеку от Новой Гвинеи считают, что после первого в своей жизни полового акта мужчина должен очиститься от «скверны» тем же способом, которым «очищаются» женщины — потерей крови. Но если женщины теряют кровь в силу естественных причин, мужчине требуется вызвать «менструацию» искусственным путем. А именно — сделав глубокий надрез на головке полового члена.

Уретротомия. Этим научным словом называется страшный обряд некоторых австралийских племен: чтобы превратить мальчика в настоящего мужчину, старейшины племени сначала делают ему обрезание. Процедура эта не очень отличается от той, которую практикуют во всем мире, но с одним исключением: после того как крайняя плоть будет отсечена, мальчик должен ее проглотить. Это символизирует полную и окончательную победу над собственным детством. Процедура эта не очень отличается от той, которую практикуют во всем мире, но с одним исключением: после того как крайняя плоть будет отсечена, мальчик должен ее проглотить. Это символизирует полную и окончательную победу над собственным детством.

Когда рана заживает, мальчик считается достаточно взрослым для настоящей инициации: церемония начинается с того, что в уретру молодого человека вставляют длинную тонкую палку, которая служит основанием для ножа. Затем пенис рассекают снизу — по всей длине, от уздечки до мошонки, вследствие чего он становится будто раздвоенным. Процедуру повторяют несколько раз на протяжении всей жизни мужчины. Теперь во время мочеиспускания ему придется приседать, как это делают женщины, поскольку моча будет выходить через основание пениса.

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